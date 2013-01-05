Turkcell 2012 yılını 107 milyar SMS ve 246 milyon MMS ile geride bıraktı





Ülkemizin en büyük operatörü konumunda olan Turkcell, geride bıraktığımız 2012 yılı içerisinde eriştiği mobil iletişim ile ilgili rakamları kamuoyu ile paylaştı. Veriler 1 Ocak 2012 ile 15 Aralık 2012 tarihleri arasındaki istatistiklerden oluşuyor.





2012 yılı itibariyle Turkcell'in abone sayısı 35.2 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yıl aboneler 107 milyar SMS gönderirken, 246 milyon da MMS gönderdi. 3G'nin resmen faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana mobil internet veri kullanımı yüzde 2000 arttı.





Aboneleri için farklı kampanyalar düzenleyen Turkcell, 15 marka ile 10 kampanya düzenlerken, 2.6 milyon kez aboneler kampanyalardan faydalandı ve 36 milyon TL indirim kazandı. Genç Turkcell'liler ise 2.2 milyon kez kampanyalardan yararlanırken, 26 milyon TL indirim elde etti.





Kullandığı teknolojileri patentlemeyi de ihmal etmeyen Turkcell'in ulusal olarak 162, uluslararası olarak 29 olmak üzere toplam 191 patent başvurusu bulunuyor. Tescilli patent sayısı ise 10.





Firmanın çevrimiçi TV hizmeti Turkcell TV ise bugüne kadar 115 milyon dakika izlendi. Müzik hizmetinden ise 30 milyon parça indirildi. Firmanın kendi uygulama mağazası olan T-Market 26 milyon uygulama indirme sayısına ulaştı ve Turkcell uygulamaları en çok indirilen ilk 3 uygulamayı oluşturuyor.





Firmanın sunduğu ücretsiz bilgi paketlerinin ise 8.3 milyon kişi abonesi bulunuyor.





Abonelerine mobil ödeme imkanı da sunan Turkcell, 8.5 milyon ödemeye sahne olurken, 6.7 milyon işlem de mobil imza ile yapıldı.





http://medya.turkcell.com.tr/2012-mobil-iletisimde-yeni-zirvelerin-yili-oldu-infografik_3843.html