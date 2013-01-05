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Turkcell 2012 yılını 107 milyar SMS ve 246 milyon MMS ile geride bıraktı

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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin en büyük operatörü konumunda olan Turkcell, geride bıraktığımız 2012 yılı içerisinde eriştiği mobil iletişim ile ilgili rakamları kamuoyu ile paylaştı. Veriler 1 Ocak 2012 ile 15 Aralık 2012 tarihleri arasındaki istatistiklerden oluşuyor.

2012 yılı itibariyle Turkcell'in abone sayısı 35.2 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yıl aboneler 107 milyar SMS gönderirken, 246 milyon da MMS gönderdi. 3G'nin resmen faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana mobil internet veri kullanımı yüzde 2000 arttı.

Aboneleri için farklı kampanyalar düzenleyen Turkcell, 15 marka ile 10 kampanya düzenlerken, 2.6 milyon kez aboneler kampanyalardan faydalandı ve 36 milyon TL indirim kazandı. Genç Turkcell'liler ise 2.2 milyon kez kampanyalardan yararlanırken, 26 milyon TL indirim elde etti.

Kullandığı teknolojileri patentlemeyi de ihmal etmeyen Turkcell'in ulusal olarak 162, uluslararası olarak 29 olmak üzere toplam 191 patent başvurusu bulunuyor. Tescilli patent sayısı ise 10.

Firmanın çevrimiçi TV hizmeti Turkcell TV ise bugüne kadar 115 milyon dakika izlendi. Müzik hizmetinden ise 30 milyon parça indirildi. Firmanın kendi uygulama mağazası olan T-Market 26 milyon uygulama indirme sayısına ulaştı ve Turkcell uygulamaları en çok indirilen ilk 3 uygulamayı oluşturuyor.

Firmanın sunduğu ücretsiz bilgi paketlerinin ise 8.3 milyon kişi abonesi bulunuyor. 

Abonelerine mobil ödeme imkanı da sunan Turkcell, 8.5 milyon ödemeye sahne olurken, 6.7 milyon işlem de mobil imza ile yapıldı.


http://medya.turkcell.com.tr/2012-mobil-iletisimde-yeni-zirvelerin-yili-oldu-infografik_3843.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
turkcellin eski yıllara geri dönüp ödenmiş faturalar için borç çıkardıklarını,hiçbir uyarıda bulunmadan 50 kuruşluk borç için bile milleti icraya verdiklerini,yani kitabına uydurdukları tefeciliği de haber yapılsa süper olur.
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rorschach_ 6 yıl
Allah belasını versin aveaya geçiyorum sınavlardan dönüşte. Lanet.
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s.volkan 6 yıl
HEr 434 sms e 1 mms düşüyor

bu bile bence iyi rakam..

Ama yarısı yanlışıkla atmıştır memlektte mms kavramını bu fiyatlarda zor oturturdu operatörler ama akıllı cihazların gelişimi bu büyümeyide engelledi..
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GoldPunch 6 yıl
Hak ediyorlar. Dunyanin en iyi operatorlerden birisi
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unixslax 6 yıl GoldPunch
GoldPunch

Hak ediyorlar. Dunyanin en iyi operatorlerden birisi

Dünyada türkiyeden başka turkcell abonesi olan ülkelerde mi var
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sis651 6 yıl
Burada dikkat çeken mobil ödeme ve mobil imza fonksiyonlarının kullanım miktarını da unutmamalı. Ödemelerin toplam tutarı ne kadar belli değil ama, bankacılığa soyunsa yeridir. :D
MMS kullanım miktarı çok fazla bana göre de, hala böyle bir teknolojiyi kullananlar varmış demek. :D
Normal telefon konuşmaları ve 3G üzerinden video görüşmeler hakkında ise bilgi verilmemiş hiç, diğer operatörlerle yarışamıyor belki sonuçları. :D Ya da buraya odaklarının azaldığı sinyalini vermeye çalışıyorlar.
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savinelli 6 yıl
2013 de çok daha düşük olacak. Whatsapp, Viber, iMessage, Facebook messenger vb uygulamalar sağolsun..
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alican09turk 6 yıl savinelli
ahmetaktas
2013 de çok daha düşük olacak. Whatsapp, Viber, iMessage, Facebook messenger vb uygulamalar sağolsun..

SMS ve MMS sayıları düşebilir ama onların gelirlerinde düşme olmaz. Çünkü kullanıcıları internet paketi almaya teşvik ediyorlar. Bu da onlara daha fazla kazanç olarak geri dönüyor haliyle.
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Provisional 6 yıl
En çok kazıkladığı yıl da 2012 oldu sanırım.
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Umutcan 6 yıl
Turkcell'in soktuğu kazık tablosu, bir de gururla açıklıyorlar
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scoopi 6 yıl
ben de diyorum, bu turkcell her yilin son ayinda neden bedava mms paketi veriyor. Bu rakamlar icinmis desenize.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
gnctrkcll'den baya faydalandım bu sene.
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alican09turk 6 yıl
Aralık ayında Turkcell her abonesi hediye 5 MMS verdi. Zaten MMS'in en çok kullanıldığı operatör Turkcell. Diğerleri o kadar da fazla önemsemiyor. En azından rakamlar onu gösteriyor. Geçen yıl Aralık'ta Turkcell yine haftalık 20 MMS hediyesi vermişti yeni logo ve slogan sebebiyle.
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