Turkcell 2012 yılını 107 milyar SMS ve 246 milyon MMS ile geride bıraktı

Haber Editörü
Ülkemizin en büyük operatörü konumunda olan Turkcell, geride bıraktığımız 2012 yılı içerisinde eriştiği mobil iletişim ile ilgili rakamları kamuoyu ile paylaştı. Veriler 1 Ocak 2012 ile 15 Aralık 2012 tarihleri arasındaki istatistiklerden oluşuyor.
2012 yılı itibariyle Turkcell'in abone sayısı 35.2 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yıl aboneler 107 milyar SMS gönderirken, 246 milyon da MMS gönderdi. 3G'nin resmen faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana mobil internet veri kullanımı yüzde 2000 arttı.
Aboneleri için farklı kampanyalar düzenleyen Turkcell, 15 marka ile 10 kampanya düzenlerken, 2.6 milyon kez aboneler kampanyalardan faydalandı ve 36 milyon TL indirim kazandı. Genç Turkcell'liler ise 2.2 milyon kez kampanyalardan yararlanırken, 26 milyon TL indirim elde etti.
Kullandığı teknolojileri patentlemeyi de ihmal etmeyen Turkcell'in ulusal olarak 162, uluslararası olarak 29 olmak üzere toplam 191 patent başvurusu bulunuyor. Tescilli patent sayısı ise 10.
Firmanın çevrimiçi TV hizmeti Turkcell TV ise bugüne kadar 115 milyon dakika izlendi. Müzik hizmetinden ise 30 milyon parça indirildi. Firmanın kendi uygulama mağazası olan T-Market 26 milyon uygulama indirme sayısına ulaştı ve Turkcell uygulamaları en çok indirilen ilk 3 uygulamayı oluşturuyor.
Firmanın sunduğu ücretsiz bilgi paketlerinin ise 8.3 milyon kişi abonesi bulunuyor.
Abonelerine mobil ödeme imkanı da sunan Turkcell, 8.5 milyon ödemeye sahne olurken, 6.7 milyon işlem de mobil imza ile yapıldı.
http://medya.turkcell.com.tr/2012-mobil-iletisimde-yeni-zirvelerin-yili-oldu-infografik_3843.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu bile bence iyi rakam..
Ama yarısı yanlışıkla atmıştır memlektte mms kavramını bu fiyatlarda zor oturturdu operatörler ama akıllı cihazların gelişimi bu büyümeyide engelledi..
Dünyada türkiyeden başka turkcell abonesi olan ülkelerde mi var
MMS kullanım miktarı çok fazla bana göre de, hala böyle bir teknolojiyi kullananlar varmış demek. :D
Normal telefon konuşmaları ve 3G üzerinden video görüşmeler hakkında ise bilgi verilmemiş hiç, diğer operatörlerle yarışamıyor belki sonuçları. :D Ya da buraya odaklarının azaldığı sinyalini vermeye çalışıyorlar.
SMS ve MMS sayıları düşebilir ama onların gelirlerinde düşme olmaz. Çünkü kullanıcıları internet paketi almaya teşvik ediyorlar. Bu da onlara daha fazla kazanç olarak geri dönüyor haliyle.