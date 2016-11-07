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Turkcell, Akıllı Depo’yu lifebox ismiyle global pazara açıyor

Turkcell, 3,2 milyon kullanıcısıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen bireysel depolama servisi Akıllı Depo’yu yepyeni özellikler ile dünya pazarına açmaya hazırlanıyor. Servisin yeni adı lifebox oldu.
2 yıl
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20
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell, Akıllı Depo’yu lifebox ismiyle global pazara açıyor
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Turkcell, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş bireysel veri depolama servisi Akıllı Depo’nun ismini değiştirerek lifebox yaptı. Böylece halihazırda 3,2 milyon kullanıcıya hizmet veren Türkiye’nin en popüler bireysel depolama servisinin, Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarına ve global ölçekte dünya pazarına açılma yolunda önemli bir adım atılmış oldu.


Yeni özellikler ile kullanıcılar artık lifebox’taki fotoğraf ve videoları arasında tarihe veya fotoğrafın çekildiği yere göre arama yapabiliyor. Örneğin Bodrum’da çekilen fotoğrafları listelemek için lifebox’taki arama kısmına “Bodrum” yazmak yeterli oluyor. Kullanıcılar fotoğraf ve videolarından dilediklerini seçip kendi hikayelerini oluşturarak, bu hikayeleri sosyal medyadan paylaşabiliyorlar. Fotoğraf baskı özelliği ile ise kullanıcılar seçtikleri fotoğrafları baskıya gönderip isterlerse fotoğraf kağıdına, isterlerse kupa, puzzle, kanvas tablo baskısı şeklinde bastırarak kargo ile adreslerine gönderilmesini sağlayabiliyor.


2,5 milyon GB’lık yedek

Bugüne kadar 2,5 milyon GB’tan fazla verinin yedeklendiği lifebox’ta, kullanıcıların bilgileri üst düzey şifreleme ile saklanıyor. Bu sayede kullanıcılar fotoğraf, video veya diğer dokümanlarını güvenle yedekleyebiliyor. lifebox’taki otomatik yedekleme özelliği ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak kullanıcıların lifebox hesabına yedekleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların telefonu bozulsa veya kaybolsa bile kullanıcıları fotoğraf ve videolarına diledikleri zaman diledikleri yerden ulaşılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "ZenMate: Türkiye’de VPN şirketleri engelleniyor"

Platinum kullanıcılarına 500 GB’lık saklama alanı ve 5 GB’lık mobil internet kullanımı sunulan uygulama, akıllı telefon ve tabletlere AppStore ve Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. Bilgisayarlarındaki dosyaları lifebox’a yedeklemek isteyenler ise www.mylifebox.com adresinden servise erişebiliyor.


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AnıL.Gndqdu 2 yıl en beğenilen
şimdi, bulut dedikleri bişey var.. herkes oraya bişeyler atıyor.. çok kurcalamamak lazım yoksa kafayı yersin. asdfsfdh
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comarsavar 2 yıl
Turkcell'e günahımı vermem ki fotoğraflarımı niye vereyim?
Dropbox, Google Drive, One Drive'a para kazandırırım yine de bu adi şerefsizlere para kazandırmam.
Turkcell'e günahımı vermem ki fotoğraflarımı niye vereyim?Dropbox, Google Drive, One Drive'a para kazandırırım yine de bu adi şerefsizlere para kazandırmam....
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mkyb 2 yıl
Google Fotoğraflar zaten fotoğraf ve videoları sınırsız olarak kabul ediyor. Boyut sınırı yok. Niye Turkcell kullanalım?

Yarın öbür gün Apple iCloud gibi hacklenip fotoğraf ve videoların nete düşmeyeceği ne malum?
Google Fotoğraflar zaten fotoğraf ve videoları sınırsız olarak kabul ediyor. Boyut sınırı yok. Niye Turkcell kullanalım?Yarın öbür gün Apple iClou...
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Yanıtla +11
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
saçma salak bir uygulama bulut digital depo her ne haltsa. binlerce fotoyu tarihe göre Sıralamak isterken Sil'e bastım ve komple klasörü boşalttı. En eski yazılımlarda bile veri üzerinde değişiklik yaparken silerken kayıt ederken onay sorusu gelir ama bu saçma uygulamada yok. silinen verinin geri getirilmeside yokmuşşş? müşteri temsilcileri bu şekilde yardımcı oldu. güzel anılarınızı, belgelerinizi güvenip depolamayın derim. geri dönüşü yok
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nofearl 2 yıl
"kullanıcıların bilgileri üst düzey şifreleme ile saklanıyor"
üst düzey güven verdi bana..
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kadirirdem 2 yıl
Turkcell'de bulut
Sen bu işi Türkiye'de unut.
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acbold 2 yıl
Daha kendddimiz ülke içine erişemiyoruz. Yabancılar nasıl erişecek bakalım.
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smart1978 2 yıl
Turkiye'de bulut
Sen bu isi unut ...
Yanıtla +4
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AnıL.Gndqdu 2 yıl en beğenilen
şimdi, bulut dedikleri bişey var.. herkes oraya bişeyler atıyor.. çok kurcalamamak lazım yoksa kafayı yersin. asdfsfdh
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vamp 2 yıl
Kullanici adi sifre ceptelno ve turkcell sifresiydi. Kullanici cep telefonunu kurumsaldan bireysele ya da tam tersini yapinca bütün bilgiler siliniyirdu. Ya da hattini kapatip ayni numarayla baska operatore gidincede hersey siliniyirdu. Global pazarda e-posta girisi eklemislerdir artik diye dusunuyorum. Bu handikaplar yuzunden rehberi resimleri silinen cok kullanici oldu.
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mkyb 2 yıl
Google Fotoğraflar zaten fotoğraf ve videoları sınırsız olarak kabul ediyor. Boyut sınırı yok. Niye Turkcell kullanalım?

Yarın öbür gün Apple iCloud gibi hacklenip fotoğraf ve videoların nete düşmeyeceği ne malum?
Yanıtla +11
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Nu.D.38 2 yıl
Logoyu çocuğa yaptırmışlar herhalde.
Yanıtla +4
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comarsavar 2 yıl
Turkcell'e günahımı vermem ki fotoğraflarımı niye vereyim?
Dropbox, Google Drive, One Drive'a para kazandırırım yine de bu adi şerefsizlere para kazandırmam.
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