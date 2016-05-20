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Turkcell BIP’e her yöne arama özelliği geliyor

Türkiye’nin en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan ve indirilme sayısı 8 milyona yaklaşan BiP, çok yakında her yöne arama yapabilme imkanına kavuşacak.
3 yıl
4,4b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell BIP’e her yöne arama özelliği geliyor
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Tamamen yerli kaynaklarla Türkiye’de geliştirilen BiP her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Bugüne kadar 8 milyona yakın kişi tarafından indirilen BiP, sunduğu sesli ve görüntülü görüşme özellikleri ile de ilgi çekiyor. 8 Mayıs Anneler Günü kapsamında düzenlenen ve Turkcell’lilerin, Anneler Günü’nde kota harcamadan görüntülü arama yapabilmelerini sağlayan kampanya kapsamında ilk defa uygulama üzerinden yapılan toplam görüntülü arama süresi sesli arama süresini ikiye katladı.

Gün içerisinde görüntülü arama görüşmelerinde %80’e yakın artış gözlemlenirken, görüntülü görüşme süreleri toplam sesli görüşme süresinin iki katına çıktı. Uygulamalar üzerinden sesli ve görüntülü arama yapılabilmesi için güçlü bir altyapı desteği gerekiyor. Bu bakımdan Turkcell’in güçlü altyapısını kullanan BiP, yüksek hızlı ve kaliteli hizmet sunuyor.


BiP’e her yöne arama özelliği geliyor

BiP sesli ve görüntülü aramanın yanı sıra yepyeni bir özelliği daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çok yakında BiP kullanıcıları sadece diğer BiP kullanıcılarını değil telefonunda BiP yüklü olmayanları da arayabilecek. Bu özellik sayesinde BiP uygulaması yüklü olan kullanıcı aramayı BiP uygulaması üzerinden başlatacak, karşı tarafta BiP uygulaması yüklü olmasa bile aramayı BiP üzerinden yapacak. Bu özellik hem mobil hem de sabit numaralara doğru arama yapılabilmesine izin veriyor.


Toplam mesaj sayısı 1.6 milyarı aştı

Kullanıcılarının yüzde 35’ini diğer operatör müşterilerinin oluşturduğu BiP üzerinden gönderilen toplam mesaj sayısı da hızla artarak 1.6 milyarı geçti. BiP’in sesli ve görüntülü aramanın yanı sıra kaybolan mesaj ve caps oluşturma gibi yenilikçi özellikleri de uygulama üzerinden gönderilen mesaj sayısının artmasında oldukça etkili oluyor. BiP üzerinden mesajlaşanlar, akıllı telefonlarında bulunan bir fotoğrafı kullanarak ya da yeni fotoğraf çekerek kendi “caps”lerini de oluşturabiliyor.


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***Leopard*** 3 yıl en beğenilen
Valla su sitenin adini Shift Delete olarak degistirsen arada fark kalmayacak.İcerik tamamen ayni
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LiFi 2 yıl mutalvarol
mutalvarol

Bip uygulamasi yabancilar yapsaydi muthis herkes der telefonuna indirirdi yerli mali turkiyedeki bi firmamiz yapti diye kullaniyom desteklemek lazim

Bip uygulamasını severek kullanıyorum ve gerçekten güzel bir uygulama. Sadece yerli malı kısmını düzelteyim, Turkcell uygulamayı yabancı olan Monitise firmasına yaptırmış aynı zamanda Turkcell tam olarak Türk şirketi değil. Finlandiya - İsveç ortaklığının sahibi olduğu ve bazı imtiyazlar sebebiyle "şimdilik" devlet kontrolünde yönetilen yabancı bir şirket.

Tabi Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketin böyle bir uygulama yaptırması gurur verici.
mutalvarolBip uygulamasi yabancilar yapsaydi muthis herkes der telefonuna indirirdi yerli mali turkiyedeki bi firmamiz yapti diye kullan...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Far2Cry 2 yıl
Turkcellde bip uygulaması kota yemiyor ozaman turkcell ses özelliği bakımından zarar eder
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mkyb 2 yıl
WhatsApp varken boşa kürek çekiyorlar.
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DH Misafiri 2 yıl
BİP harika bir uygulama, büyük bir gururla tavsiye olunur...
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mutalvarol 2 yıl DH Misafiri
Bip uygulamasi yabancilar yapsaydi muthis herkes der telefonuna indirirdi yerli mali turkiyedeki bi firmamiz yapti diye kullaniyom desteklemek lazim
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DH Misafiri 2 yıl
Ben Whatsapp'ı sildim artık, bütün arkadaşlarım bunu kullanıyor. Başta pas vermemiştim ama adamlar yapmışlar. Helal olsun, yerli malı yurdun malı.
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kepenk 3 yıl
Bütün iletişim internete kayıyor. Yavaş yavaş hazırlanıyorlar.
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cem650 3 yıl
amacı ne anlamadım türkcel bedavaya çöpünü vermez
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Rajeesh 3 yıl
ekstra para istemezlerse iyi
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Gelse nolur??
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simbolmina 3 yıl
Android'ın yeni instant app özelliğini mi kullanacak acaba? Nasıl mümkün olacakmış?
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***Leopard*** 3 yıl en beğenilen
Valla su sitenin adini Shift Delete olarak degistirsen arada fark kalmayacak.İcerik tamamen ayni
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burakcoskunofficial 3 yıl
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