Turkcell BIP’e her yöne arama özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör

Tamamen yerli kaynaklarla Türkiye’de geliştirilen BiP her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Bugüne kadar 8 milyona yakın kişi tarafından indirilen BiP, sunduğu sesli ve görüntülü görüşme özellikleri ile de ilgi çekiyor. 8 Mayıs Anneler Günü kapsamında düzenlenen ve Turkcell’lilerin, Anneler Günü’nde kota harcamadan görüntülü arama yapabilmelerini sağlayan kampanya kapsamında ilk defa uygulama üzerinden yapılan toplam görüntülü arama süresi sesli arama süresini ikiye katladı.

Gün içerisinde görüntülü arama görüşmelerinde %80’e yakın artış gözlemlenirken, görüntülü görüşme süreleri toplam sesli görüşme süresinin iki katına çıktı. Uygulamalar üzerinden sesli ve görüntülü arama yapılabilmesi için güçlü bir altyapı desteği gerekiyor. Bu bakımdan Turkcell’in güçlü altyapısını kullanan BiP, yüksek hızlı ve kaliteli hizmet sunuyor.





BiP’e her yöne arama özelliği geliyor

BiP sesli ve görüntülü aramanın yanı sıra yepyeni bir özelliği daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çok yakında BiP kullanıcıları sadece diğer BiP kullanıcılarını değil telefonunda BiP yüklü olmayanları da arayabilecek. Bu özellik sayesinde BiP uygulaması yüklü olan kullanıcı aramayı BiP uygulaması üzerinden başlatacak, karşı tarafta BiP uygulaması yüklü olmasa bile aramayı BiP üzerinden yapacak. Bu özellik hem mobil hem de sabit numaralara doğru arama yapılabilmesine izin veriyor.





Toplam mesaj sayısı 1.6 milyarı aştı

Kullanıcılarının yüzde 35’ini diğer operatör müşterilerinin oluşturduğu BiP üzerinden gönderilen toplam mesaj sayısı da hızla artarak 1.6 milyarı geçti. BiP’in sesli ve görüntülü aramanın yanı sıra kaybolan mesaj ve caps oluşturma gibi yenilikçi özellikleri de uygulama üzerinden gönderilen mesaj sayısının artmasında oldukça etkili oluyor. BiP üzerinden mesajlaşanlar, akıllı telefonlarında bulunan bir fotoğrafı kullanarak ya da yeni fotoğraf çekerek kendi “caps”lerini de oluşturabiliyor.