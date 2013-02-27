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Turkcell, BlackBerry Z10 tarifelerini açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell, BlackBerry Z10 tarifelerini açıkladı

BlackBerry firmasının yeni nesil işletim sistemi BlackBerry 10 platformunun ilk üyesi olan BlackBerry Z10, Turkcell tarafından farklı tarifelerle satışa sunuldu.

Peşin fiyatı 1899TL olan cihazı tarifeye ek veya interneti içinde paketlerle satın alabiliyorsunuz. Paketler 24 aylık taahhütler ile geçerli olacak. Buna göre Platinum ve Gold Plus tarifesi için ayda 69TL, Full Plus tarifesi için ayda 80TL, Full tarifesi için ayda 81TL, Hepsi tarifesi için 81TL, Kamu Turbo tarifesi için ayda 83TL ödemeler mevcut.

İnterneti içinde paketlerde 12 veya 24 ay taahhüt mevcut. Buna göre BlackBerry Z10 modeli 250MB kota ile 12 ay 178TL, 24 ay 99TL, 500MB kota ile 12 ay 182TL, 24 ay 103TL, 1GB sınırsız internet ile 12 ay 190TL, 24 ay 111TL, 4GB sınırsız internet ile 12 ay 202TL, 24 ay 123TL şeklinde sunulacak.

Satışlar Turkcell İletişim Merkezleri, Turkcell Mağaza ve anlaşmalı satış noktalarından yapılacak.

BlackBerry Z10 modelinde hatırlanacağı üzere 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 4.2 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 16GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1800mAh batarya şeklinde özellikler mevcuttu. 

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/akilli-cep-telefonlari/Blackberry-Z10.aspx Yorum Yaz
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gdervisoglu 6 yıl en beğenilen
Fiyat performansı en kötü cihazlarda 1 numara olsa gerek..
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turkattack 6 yıl
çok degil 6 ay sonra fiyatı 1000lira altına düşer
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1 Avatar
cengizhan1903 6 yıl
Gereksiz pahali
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yildiray35 6 yıl
bb geç kaldı yine, bir bir full hd ekranlı telefonlar geliyor ve fiyat gereksiz pahalı.
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mustafa2211 6 yıl
Almayin simdi, iphone 5 te oldugu gibi kisa surede fiyata baya asagi inecektir.
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vamp 6 yıl
Ayıp be. Sanırım insanlar o kadar gerizekalı ki bu fiyatları çekerken bu kadar rahat davranıyorlar.
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danGerfuLL 6 yıl
Turkcell'e sorsan beleş, tüketiciye sorsan 'oha'. Takdir sizin hakim bey.
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gently weeps 6 yıl
sony xperia z 1850 tl den satışa çıkacak:) s4 pro full hd 5inç ekran bravia 2 ekran teknolojisi....
Devam et blackberry kendi kendini batır:)
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TITAN 6 yıl
iPhone 5 özentisi
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savinelli 6 yıl
bozok_53_45
1 gb sınırsız internet nasıl oluyor?

1 gb dan sonra hızını 128k gibi komik bir rakama düşürüp adına sınırsız demek oluyor. Bak internet hızını birazcık(!) düşürdük ama yanlis anlama bağlantın hala sınırsız deniyor. :)
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AndaCakan 6 yıl savinelli
ahmetaktas

bozok_53_45

1 gb sınırsız internet nasıl oluyor?


1 gb dan sonra hızını 128k gibi komik bir rakama düşürüp adına sınırsız demek oluyor. Bak internet hızını birazcık(!) düşürdük ama yanlis anlama bağlantın hala sınırsız deniyor. :)

96k
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romeo6464 6 yıl
türkcell koyun arıyor yine
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bozok_53_45 6 yıl
1 gb sınırsız internet nasıl oluyor?
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enzomaresca 6 yıl
Çok pahalı o paraya en iyi androidlerden biri veya iPhone alınır. Tek ümidim klavyeli olan model eğer 1500 ün altında çıkarsa alabilirim klavyeli telefonları seviyorum :)
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vitor reis 6 yıl enzomaresca
enzomaresca

Çok pahalı o paraya en iyi androidlerden biri veya iPhone alınır. Tek ümidim klavyeli olan model eğer 1500 ün altında çıkarsa alabilirim klavyeli telefonları seviyorum :)

yıl oldu 2013 sayın hocam.. hatırlatayım dedim
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turkattack 6 yıl
çok degil 6 ay sonra fiyatı 1000lira altına düşer
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HectorBarbossa 6 yıl
Bu tür Turkcell haberlerini artık okumuyorum bile. Gerek yok her zaman ki Turkcell işte. ''Soyguncu''
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londoner23 6 yıl HectorBarbossa
master_axe

Bu tür Turkcell haberlerini artık okumuyorum bile. Gerek yok her zaman ki Turkcell işte. ''Soyguncu''


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