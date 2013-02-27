Turkcell, BlackBerry Z10 tarifelerini açıkladı





BlackBerry firmasının yeni nesil işletim sistemi BlackBerry 10 platformunun ilk üyesi olan BlackBerry Z10, Turkcell tarafından farklı tarifelerle satışa sunuldu.





Peşin fiyatı 1899TL olan cihazı tarifeye ek veya interneti içinde paketlerle satın alabiliyorsunuz. Paketler 24 aylık taahhütler ile geçerli olacak. Buna göre Platinum ve Gold Plus tarifesi için ayda 69TL, Full Plus tarifesi için ayda 80TL, Full tarifesi için ayda 81TL, Hepsi tarifesi için 81TL, Kamu Turbo tarifesi için ayda 83TL ödemeler mevcut.





İnterneti içinde paketlerde 12 veya 24 ay taahhüt mevcut. Buna göre BlackBerry Z10 modeli 250MB kota ile 12 ay 178TL, 24 ay 99TL, 500MB kota ile 12 ay 182TL, 24 ay 103TL, 1GB sınırsız internet ile 12 ay 190TL, 24 ay 111TL, 4GB sınırsız internet ile 12 ay 202TL, 24 ay 123TL şeklinde sunulacak.





Satışlar Turkcell İletişim Merkezleri, Turkcell Mağaza ve anlaşmalı satış noktalarından yapılacak.





BlackBerry Z10 modelinde hatırlanacağı üzere 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 4.2 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 16GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1800mAh batarya şeklinde özellikler mevcuttu.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/akilli-cep-telefonlari/Blackberry-Z10.aspx