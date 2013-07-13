Turkcell Cüzdan ile artık İpragaz tahsilatları yapılabiliyor

Mobil ödeme konusunda son yıllarda önemli adımlar atan Turkcell, Turkcell Cüzdan hizmetinin sınırlarını genişletiyor.





Ülkemizin önde gelen enerji şirketlerinden İpragaz ve Turkcell arasındaki ortaklık, Turkcell hat sahibi bayi veya müşterilere İpragaz ödemelerini Turkcell Cüzdan üzerinden yapabilme imkanı sağlıyor.





POS makinesi ve yüz yüze tahsilat zorunluluğunu ortadan kaldıran sistem sayesinde hem operasyon maliyetleri azalacak hem de bayiler ödemelerini zahmetsizce gerçekleştirebilecek.





Yeni uygulamadan yararlanmak için İpragaz bayisi ve müşterilerinin Turkcell Cüzdan Servisi'ne sahip olması gerekiyor. Ardından Garanti bankası kartlarını sisteme eklemeleri gerekiyor.





Satış temsilcileri, internet erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ya da kişisel bilgisayardan http://mobilodeme.ipragaz.com.tr adresine girerek İpragaz Mobil Ödeme Sistemi’ne erişim sağlıyor. Sonrasında ödeme yapması istenen bayinin veya müşterinin müşteri numarası, cep telefonu, tahsil edilecek miktar vb. bilgileri girerek sistemin içerisinde "Gönder" butonuna tıklıyor.





Ardından bayinin veya müşterinin cep telefonuna ödeme bilgilendirme ve onay ekranı SMS olarak geliyor. Bayi veya müşteri ödemeyi onaylıyorsa Garanti Bankası kartını seçerek şifresini giriyor ve ödeme tamamlanıyor. Ödeme işlemi tamamlandığında banka tarafından bilgilendirme SMS’i gönderiliyor ve satış temsilcisinin ekranına tahsilatın gerçekleştiği bilgisi geliyor.