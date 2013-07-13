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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell Cüzdan ile artık İpragaz tahsilatları yapılabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Cüzdan ile artık İpragaz tahsilatları yapılabiliyor
Mobil ödeme konusunda son yıllarda önemli adımlar atan Turkcell, Turkcell Cüzdan hizmetinin sınırlarını genişletiyor.

Ülkemizin önde gelen enerji şirketlerinden İpragaz ve Turkcell arasındaki ortaklık, Turkcell hat sahibi bayi veya müşterilere İpragaz ödemelerini Turkcell Cüzdan üzerinden yapabilme imkanı sağlıyor.

POS makinesi ve yüz yüze tahsilat zorunluluğunu ortadan kaldıran sistem sayesinde hem operasyon maliyetleri azalacak hem de bayiler ödemelerini zahmetsizce gerçekleştirebilecek.

Yeni uygulamadan yararlanmak için İpragaz bayisi ve müşterilerinin Turkcell Cüzdan Servisi'ne sahip olması gerekiyor. Ardından Garanti bankası kartlarını sisteme eklemeleri gerekiyor.

Satış temsilcileri, internet erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ya da kişisel bilgisayardan http://mobilodeme.ipragaz.com.tr adresine girerek İpragaz Mobil Ödeme Sistemi’ne erişim sağlıyor. Sonrasında ödeme yapması istenen bayinin veya müşterinin müşteri numarası, cep telefonu, tahsil edilecek miktar vb. bilgileri girerek sistemin içerisinde "Gönder" butonuna tıklıyor.

Ardından bayinin veya müşterinin cep telefonuna ödeme bilgilendirme ve onay ekranı SMS olarak geliyor. Bayi veya müşteri ödemeyi onaylıyorsa Garanti Bankası kartını seçerek şifresini giriyor ve ödeme tamamlanıyor. Ödeme işlemi tamamlandığında banka tarafından bilgilendirme SMS’i gönderiliyor ve satış temsilcisinin ekranına tahsilatın gerçekleştiği bilgisi geliyor.

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mustafa1300 6 yıl en beğenilen
bir anımı anlatayım galaxy s4 telefonum turkcell 256k kart getirtip cüzdanı aktifleştirdim geçen arkadaşlarla migrosa gittik dedim ödemeyi temassız yapayım alırken geçen konuşma şu şekilde
ben(kasiyere):temassız ödeme varmı
kasiyer: evet temassız kartınız nerde
ben: telefonla ödeyeceğim
telefonu yaklaştırdım ve dıt etti yanımda arkadaş dedim görüyonmu bak teknoloji işte
kasiyer : olmadı beyefendi ! diyince arkadaşlarda sırada bekleyenlerde gülmeye başladı tekrar denedim yine olmadı
anladımki turkcell bu işi becerememiş rezil olmamda ayrı birşey
tabi 256k kart bulmam çok zor ve sorunlu bir macera cüzdana kayıt olmam apayrı !
bir anımı anlatayım galaxy s4 telefonum turkcell 256k kart getirtip cüzdanı aktifleştirdim geçen arkadaşlarla migrosa gittik dedim ödemeyi temassız yapayım alır...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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seas79 5 yıl
Bende çok uğraştım olmadı markette bir türlü ödeme yapamadım nfc yi kullanıp kredi kartından bir türlü temassız işlem olmadı...
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okanner48 6 yıl
bura_Ahmet
turkcell ise kalsın

+100
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DH Misafiri 6 yıl
"Tahsilat" direk mafyayı hatırlattı bana :) Sonuçta haraç gibi vergi kesiyorlar normaldir.
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Krauser ll 6 yıl
turkcell ise kalsın
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mustafa1300 6 yıl en beğenilen
bir anımı anlatayım galaxy s4 telefonum turkcell 256k kart getirtip cüzdanı aktifleştirdim geçen arkadaşlarla migrosa gittik dedim ödemeyi temassız yapayım alırken geçen konuşma şu şekilde
ben(kasiyere):temassız ödeme varmı
kasiyer: evet temassız kartınız nerde
ben: telefonla ödeyeceğim
telefonu yaklaştırdım ve dıt etti yanımda arkadaş dedim görüyonmu bak teknoloji işte
kasiyer : olmadı beyefendi ! diyince arkadaşlarda sırada bekleyenlerde gülmeye başladı tekrar denedim yine olmadı
anladımki turkcell bu işi becerememiş rezil olmamda ayrı birşey
tabi 256k kart bulmam çok zor ve sorunlu bir macera cüzdana kayıt olmam apayrı !
1 Yanıt Yanıtla +9
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Be All My Sins Remembered 6 yıl mustafa1300
mustafa1300

bir anımı anlatayım galaxy s4 telefonum turkcell 256k kart getirtip cüzdanı aktifleştirdim geçen arkadaşlarla migrosa gittik dedim ödemeyi temassız yapayım alırken geçen konuşma şu şekilde

ben(kasiyere):temassız ödeme varmı

kasiyer: evet temassız kartınız nerde

ben: telefonla ödeyeceğim

telefonu yaklaştırdım ve dıt etti yanımda arkadaş dedim görüyonmu bak teknoloji işte

kasiyer : olmadı beyefendi ! diyince arkadaşlarda sırada bekleyenlerde gülmeye başladı tekrar denedim yine olmadı

anladımki turkcell bu işi becerememiş rezil olmamda ayrı birşey

tabi 256k kart bulmam çok zor ve sorunlu bir macera cüzdana kayıt olmam apayrı !

Boşver, bırak gulsunler. Çoğu 10 dk içinde unutur ve geri kalan kısım ile büyük ihtimalle bir daha karsilasmazsin, karsilassan bile seni ve yaşadığın talihsiz olayın hatırlanması çok zor.
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Jacobıan 6 yıl
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