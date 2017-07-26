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Turkcell Dergilik uygulamasına gazeteler eklendi

Türkiye'nin dijital dergi platformu Dergilik uygulamasına Gazetelik bölümü eklendi. Kullanıcılar Milliyet, Hürriyet ve Vatan gazetelerini uygulama içerisinden okuyabilecek.
1 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell Dergilik uygulamasına gazeteler eklendi
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Türkiye'nin dijital dergi platformu Dergilik uygulamasına Gazetelik bölümü eklendi. Kullanıcılar uygulamada bulunan 300'den fazla derginin yanı sıra gazeteleri de tek bir uygulama üzerinden okuyabilecek.


Basılı medya ile dijital platformları birleştiren Dergilik uygulaması, sahip olduğu arşivi genişletmeye devam ediyor. Dergilik kullanıcıları bundan böyle uygulama içerisinde bulunan 300'den fazla derginin yanı sıra Hürriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerini de uygulama üzerinden okuyabilecek.

Ayrıca Bkz. "Turkcell Dergilik ile dergi okunma sayısı katlanarak artıyor"

Sadece Turkcell değil tüm operatör kullanıcılarının kullanabildiği Dergilik uygulamasında 300'den fazla dergi bulunuyor. Bu dergilerden 100'e yakını ile Milliyet ve Vatan gazeteleri ücretsiz olarak okunabiliyor. Dergilik'teki tüm içerikleri okumak için ayda 14.99 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Dileyen kullanıcılar tek bir dergi satın alabiliyor. Ücretli dergilerin tekil fiyatı 3.49 TL'den 9.99 TL'ye kadar değişiyor.


Çevrimdışı okuma ve otomatik özellikleri bulunan uygulama, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor.


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By_higH 1 yıl
Gerçekten düzgün çalışan nadir uygulamalardan bir tanesi. Öneririm parasının hakkını kesinlikle veriyor...
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destroy00 1 yıl
indir dedim günlük indirme limiti aşılmış dedi çöp dergiler iyi
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cosica 1 yıl
dergilik falan bunlar güzel şeyler hatta abonelik kapsamında ücretsiz alıyorum bunları da ben Türkcell'in kapsama alanından memnun değilim arkadaş. elimde Vodafone hat da var A3 2017'ye takılı ve emin olun Note5'e takılı Türkcell hattan daha geniş kapsama alanı var. Türkcell'in farkı şu: açık ve merkezi alanlarda hız olarak Vodafone'u ikiye katlıyor rahat ama mesela Vodafone'un rahat çektiği pek çok yerde de Türkcell hiç çekmiyor çevrim dışı diyor. İstanbul'dan bahsediyorum. mesela Ulubatlı metro, Emniyet metro Aksaray metro gibi yerlerde çekmiyor resmen. defalarca denedim. ve kopma şebeke değiştirme çok oluyor. mesela şu anda merkezi bir konumdayım ve Türkcell "H" gösterirken Vodafone "4.5G" gösteriyor.
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gkhnkrts7 1 yıl cosica
Sorun tam da bu işte. Sadece o duraklarda değil hatta, birçok metro ve otobüs durağında nedense çekmiyor.
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Siyah Nur 1 yıl cosica
cosica
dergilik falan bunlar güzel şeyler hatta abonelik kapsamında ücretsiz alıyorum bunları da ben Türkcell'in kapsama alanından memnun değilim arkadaş. elimde Vodafone hat da var A3 2017'ye takılı ve emin olun Note5'e takılı Türkcell hattan daha geniş kapsama alanı var. Türkcell'in farkı şu: açık ve merkezi alanlarda hız olarak Vodafone'u ikiye katlıyor rahat ama mesela Vodafone'un rahat çektiği pek çok yerde de Türkcell hiç çekmiyor çevrim dışı diyor. İstanbul'dan bahsediyorum. mesela Ulubatlı metro, Emniyet metro Aksaray metro gibi yerlerde çekmiyor resmen. defalarca denedim. ve kopma şebeke değiştirme çok oluyor. mesela şu anda merkezi bir konumdayım ve Türkcell "H" gösterirken Vodafone "4.5G" gösteriyor.

Bir arkadaştan satin alinan bantlarla alakali diye duymustum. Su 4.5g ihalesinde Turkcell'in satin almadigi bant'in kuytu köşede ceken bant oldugu ve Vodafone'un satin aldigini soylemisti.
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ozakin70 1 yıl
Hürriyet, Milliyet ve Vatan bermuda şeytan üçgeni...
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derepaca 1 yıl ozakin70
ozakin70
Hürriyet, Milliyet ve Vatan bermuda şeytan üçgeni...

Çok ısrar etsek, donanımhaber'i de eklerler mi?
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