Turkcell Dergilik uygulamasına gazeteler eklendi

Tam Boyutta Gör

Türkiye'nin dijital dergi platformu Dergilik uygulamasına Gazetelik bölümü eklendi. Kullanıcılar uygulamada bulunan 300'den fazla derginin yanı sıra gazeteleri de tek bir uygulama üzerinden okuyabilecek.





Basılı medya ile dijital platformları birleştiren Dergilik uygulaması, sahip olduğu arşivi genişletmeye devam ediyor. Dergilik kullanıcıları bundan böyle uygulama içerisinde bulunan 300'den fazla derginin yanı sıra Hürriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerini de uygulama üzerinden okuyabilecek.

Ayrıca Bkz.

"Turkcell Dergilik ile dergi okunma sayısı katlanarak artıyor"

Sadece Turkcell değil tüm operatör kullanıcılarının kullanabildiği Dergilik uygulamasında 300'den fazla dergi bulunuyor. Bu dergilerden 100'e yakını ile Milliyet ve Vatan gazeteleri ücretsiz olarak okunabiliyor. Dergilik'teki tüm içerikleri okumak için ayda 14.99 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Dileyen kullanıcılar tek bir dergi satın alabiliyor. Ücretli dergilerin tekil fiyatı 3.49 TL'den 9.99 TL'ye kadar değişiyor.





Çevrimdışı okuma ve otomatik özellikleri bulunan uygulama, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor.