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Turkcell, MaxiPlus5 akıllı telefonunu tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,8b
1
68
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell'in T serisi akıllı telefon modellerine yeni bir üye ekleyeceği bir süredir konuşuluyordu. Turkcell, editörümüz Kaan Arlı'nın da yerinde takip ettiği Antalya'daki etkinlikle yeni modeli MaxiPlus5'i resmi olarak tanıttı.

Turkcell'in Twitter üzerinden dakika dakika paylaştığı etkinlikte tanıtılan MaxiPlus5, 3.5 inçlik 320x480 piksellik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip. Turkcell yeni modelini en iyi mobil internet ve multimedya deneyimi yaşatacak şekilde tasarlayıp hayatı kolaylaştıran akıllı uygulamalarla donatmış.

800MHz hızında çalışan Qualcomm MSM 7225A işlemciye yer verilen modelin RAM miktarı 512MB olarak belirlenmiş. Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, 5MP arka kamera, 1400 mAh batarya, NFC yongası, 4GB depolama kapasitesi, 3 ay 250MB internet, 1 yıl Turkcell TV aboneliği, önyüklü TuneIn internet radyo uygulaması şeklinde özellikler MaxiPlus5 modelinde tüketicilere sunulacak.

Turkcell Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen önemli uygulamalar da yeni modelle birlikte kullanıcıya sunulacak. NFC Magnet teknolojisi ile temassız mobil ödeme kolaylaşıyor. Etkinlikte Burger King ile kısa bir sipariş demosu da gösterildi. İlerleyen dönemlerde daha çok firma NFC magnet sistemine geçiş yapacak.

Telefonunuzu yedekleyen ve kaybolduğunda yerini tespit edebilen Telefon Yöneticisi, gelen çağrılarda telefonu ters çevirerek sessize alabilen Akıllı Cevap yine bu modelde yer alıyor. Turkcell, yeni modelde bir de sesli asistan sunuyor. Mobil Asistan, fatura bilgisi, bakiye, hava durumu, en yakın eczane gibi sesli sorularınızı anlayıp araştırıyor ve cevaplıyor.

Turkcell MaxiPlus5, Turkcell İletişim Merkezleri'nde sergilenmeye başladı ve 16 Temmuz itibariyle de satışına başlanacak. Kontratsız 549TL olan model, tarifenize ek ayda 5TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Önümüzdeki günlerde MaxiPlus5 modeli detaylı incelemesiyle karşınızda olacak. 

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myhotyro 7 yıl en beğenilen
Sayın editörüm "...RAM'i de 2 katına çıkarılmış..." ne demek. RAM ne kadar onu söyle. Bi öğrenemediniz gitti editörlüğü.
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bilgehankalkan 7 yıl
Bellek miktarı 512 MB cihazın. 4.0 sürümünü ne kadar stabil çalıştırır merak konusu. Ekran çözünürlüğü 480x320. Ürün ZTE üretimi ve bana göre fiyatı pahalı alınmaması gereken bir telefon.
Bellek miktarı 512 MB cihazın. 4.0 sürümünü ne kadar stabil çalıştırır merak konusu. Ekran çözünürlüğü 480x320. Ürün ZTE üretimi ve bana göre fiyatı pahalı alın...
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Guest-735401D02 7 yıl
Maxi Çöp Plus 5
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar ekran fotosunu nasıl tek parça olarak nasıl ayarlıyoruz
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DH Misafiri 5 yıl
sakın almayın 5 para etmez..
50 liaralık tefonu 1000 liraya satıyor turkcell ayıp be ayıp
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DH Misafiri 6 yıl
Turkcell MaxiPlus5 tüm sitemde arıza verdi bu gün format attırdım sim rehberini nasıl seçeceğimi bir türlü bulamadım bilen varmı acaba
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recepyilm 6 yıl
Bu Telefonda Kara liste Varmı ?
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DH Misafiri 6 yıl
telefonu aldım çok güzel siz telefondan anlamazsınız telefon ıphone ye beş çeker
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DH Misafiri 6 yıl
10 numara telefon beyler lagaluga yapmayin
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|Perseus| 7 yıl
Asd
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DH Misafiri 7 yıl
cok salak bir telefon ben aldım iyi bir mok yedim hiç bir prugram calışmıyor özellikle güvenilk programları örnegin türkcellin kendi sitesinden indirdigim prugramlar bile türkcellim telefonunda calışmıyor en basit kara liste prugramı bile salak ve sacma bir telefon
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SAITAMA 7 yıl
boşuna uğraşma turkcell hiç bir zaman AT&T, orange, NTT Docomo gibi olamayacaksın.
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Ed - 7 yıl
3.5 inçlik 320x480 piksellik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip


bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. IPS ekran var ama çözünürlük hesap makinası tadında :)

donanım da geçen seneki giriş seviye android telefonlarla eşdeğer.

bu telefonun T20'den ne farkı var diye sormak lâzım :)
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hakansant 7 yıl Ed -
Crosshair
3.5 inçlik 320x480 piksellik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip


bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. IPS ekran var ama çözünürlük hesap makinası tadında :)

donanım da geçen seneki giriş seviye android telefonlarla eşdeğer.

bu telefonun T20'den ne farkı var diye sormak lâzım :)

Çevir kazı yanmasın felsefesi :)
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