Turkcell, MaxiPlus5 akıllı telefonunu tanıttı

Turkcell'in T serisi akıllı telefon modellerine yeni bir üye ekleyeceği bir süredir konuşuluyordu. Turkcell, editörümüz Kaan Arlı'nın da yerinde takip ettiği Antalya'daki etkinlikle yeni modeli MaxiPlus5'i resmi olarak tanıttı.





Turkcell'in Twitter üzerinden dakika dakika paylaştığı etkinlikte tanıtılan MaxiPlus5, 3.5 inçlik 320x480 piksellik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip. Turkcell yeni modelini en iyi mobil internet ve multimedya deneyimi yaşatacak şekilde tasarlayıp hayatı kolaylaştıran akıllı uygulamalarla donatmış.





800MHz hızında çalışan Qualcomm MSM 7225A işlemciye yer verilen modelin RAM miktarı 512MB olarak belirlenmiş. Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, 5MP arka kamera, 1400 mAh batarya, NFC yongası, 4GB depolama kapasitesi, 3 ay 250MB internet, 1 yıl Turkcell TV aboneliği, önyüklü TuneIn internet radyo uygulaması şeklinde özellikler MaxiPlus5 modelinde tüketicilere sunulacak.





Turkcell Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen önemli uygulamalar da yeni modelle birlikte kullanıcıya sunulacak. NFC Magnet teknolojisi ile temassız mobil ödeme kolaylaşıyor. Etkinlikte Burger King ile kısa bir sipariş demosu da gösterildi. İlerleyen dönemlerde daha çok firma NFC magnet sistemine geçiş yapacak.





Telefonunuzu yedekleyen ve kaybolduğunda yerini tespit edebilen Telefon Yöneticisi, gelen çağrılarda telefonu ters çevirerek sessize alabilen Akıllı Cevap yine bu modelde yer alıyor. Turkcell, yeni modelde bir de sesli asistan sunuyor. Mobil Asistan, fatura bilgisi, bakiye, hava durumu, en yakın eczane gibi sesli sorularınızı anlayıp araştırıyor ve cevaplıyor.





Turkcell MaxiPlus5, Turkcell İletişim Merkezleri'nde sergilenmeye başladı ve 16 Temmuz itibariyle de satışına başlanacak. Kontratsız 549TL olan model, tarifenize ek ayda 5TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Önümüzdeki günlerde MaxiPlus5 modeli detaylı incelemesiyle karşınızda olacak.