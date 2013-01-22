Turkcell, Nexus 4 önsiparişli satışına başladı

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Bir süre önce Teknosa üzerinden satışa sunulan ve kısa sürede tükenen Google'ın son referans akıllı telefonu Nexus 4, Turkcell çevrimiçi mağazasında önsiparişe sunuldu.
Firmanın yaptığı duyuruya göre 1399TL seviyesinde olacak Nexus 4 için önsipariş verenler, Perşembe gününden itibaren cihazlarına kavuşmaya başlayacak. 21-28 Ocak tarihi arasında ön satış kampanyasından cihaz alanlara ise 1 aylık 1GB internet hediye olarak verilecek.
Satışa sunulduğu günden bu yana stok sıkıntısı yaşayan LG Nexus 4 için Turkcell'in ne kadar stok ayırdığı bilinmiyor. Modeller 16GB depolama kapasitesine sahip. Satışa başlanmasının sonrasında modelin; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya şehirlerinde Turkcell internet paketli tekliflerle müşterilere sunulacağı ifade ediliyor.
LG-Google ortaklığında üretilen Nexus 4 modelinin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, Android 4.2 işletim sistemi, 2100mAh batarya, WiFi, Bluetooth 3.0 olarak sayılabilir.
http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-Nexus-4/1005364/.html#!prettyPhoto Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben N95 8GB'ı 1000 lira civarına almıştım gören herkes salak mısın ya telefona 1000 lira verilir mi diyorlardı :D
Yahu nasil cepteki para artiyor. Tuketim toplumu olduk ciktik ondan teknoloji ucuzladi ama sebze meyve almaya gidiyorsun pazara 5 katina 3 katina cikmis bir suru sey var. Birakin allah askina su ekonomi buyudu yalanlarini. Deli gibi tuketici olduk, deli gibi teknoloji urunleri icin pazar olduk olan o.
Oturup iphone yeriz artik.
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