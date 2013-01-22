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Turkcell, Nexus 4 önsiparişli satışına başladı

6 yıl
1,1b
1
52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell, Nexus 4 önsiparişli satışına başladı

Bir süre önce Teknosa üzerinden satışa sunulan ve kısa sürede tükenen Google'ın son referans akıllı telefonu Nexus 4, Turkcell çevrimiçi mağazasında önsiparişe sunuldu. 

Firmanın yaptığı duyuruya göre 1399TL seviyesinde olacak Nexus 4 için önsipariş verenler, Perşembe gününden itibaren cihazlarına kavuşmaya başlayacak. 21-28 Ocak tarihi arasında ön satış kampanyasından cihaz alanlara ise 1 aylık 1GB internet hediye olarak verilecek.

Satışa sunulduğu günden bu yana stok sıkıntısı yaşayan LG Nexus 4 için Turkcell'in ne kadar stok ayırdığı bilinmiyor. Modeller 16GB depolama kapasitesine sahip. Satışa başlanmasının sonrasında modelin; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya şehirlerinde Turkcell internet paketli tekliflerle müşterilere sunulacağı ifade ediliyor.

LG-Google ortaklığında üretilen Nexus 4 modelinin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, Android 4.2 işletim sistemi, 2100mAh batarya, WiFi, Bluetooth 3.0 olarak sayılabilir. 

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-Nexus-4/1005364/.html#!prettyPhoto Yorum Yaz
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vankomisin 6 yıl en beğenilen
Bu da biter 1-2 günde. Eskiden en iyi telefonlar 1000 liraydi şimdi 1400 liraya üst düzey telefon bulunca üzerine atlar olduk maalesef.
2 Yanıt Yanıtla +14
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.mono 6 yıl
o değilde yurtdışından getirenler falan hala 1400~1600 bandında kayıtsız garantisiz satma uğraşındalar ülkede. ellerinde patlar yakında inş.
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farego 6 yıl
Nasıl güzel bir telefon mu ?
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DH Misafiri 6 yıl
Biri de nexus 7 32 gb 3g'yi getirsin be.
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onur_ken 6 yıl
nexus da neyin nesi?
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Teknosa ile ayni fiyat
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Nightmare70 6 yıl
vankomisin
Bu da biter 1-2 günde. Eskiden en iyi telefonlar 1000 liraydi şimdi 1400 liraya üst düzey telefon bulunca üzerine atlar olduk maalesef.

Ben N95 8GB'ı 1000 lira civarına almıştım gören herkes salak mısın ya telefona 1000 lira verilir mi diyorlardı :D
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ReNeCaN 6 yıl
teknosada yeniden stoklara girmiş cihaz
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fujhen 6 yıl
Sorma Kalbim Sorma
vankomisin
Sorma Kalbim Sorma
vankomisin Bu da biter 1-2 günde. Eskiden en iyi telefonlar 1000 liraydi şimdi 1400 liraya üst düzey telefon bulunca üzerine atlar olduk maalesef.
Nasıl bir mantıktır bu.5-6 yıl önceki ekonomiyi , teknolojiyi nasıl şuankiyle bir tutabiliryorsunuz aklım almıyor.
senin cebindeki para 1.5 kat arttı mı? artmadı. Bu yüzden diyorum. Alım gücü artması gerekirken düşüyor. Mesela eskiden insanlar 3 maaşına bilgisayar alırdı fakat şimdi insanlar 1 maaşına alabiliyor. Fakat telefonda aynı şey geçerli değil maalesef
Cepteki para da artıyor tabi , maaşlar artıyor , ekonomi büyüyor.Teknoloji gelişiyor , insanlar tüketiyor , alım gücü de artıyor.Bilgisayar fiyatlarıyla kıyaslamamak lazım.

Yahu nasil cepteki para artiyor. Tuketim toplumu olduk ciktik ondan teknoloji ucuzladi ama sebze meyve almaya gidiyorsun pazara 5 katina 3 katina cikmis bir suru sey var. Birakin allah askina su ekonomi buyudu yalanlarini. Deli gibi tuketici olduk, deli gibi teknoloji urunleri icin pazar olduk olan o.
Oturup iphone yeriz artik.
1 Yanıt Yanıtla
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neo01470 6 yıl fujhen
fujhen
Sorma Kalbim Sorma
Orijinalden alıntı: vankomisin
Orijinalden alıntı: Sorma Kalbim Sorma
Orijinalden alıntı: vankomisin Bu da biter 1-2 günde. Eskiden en iyi telefonlar 1000 liraydi şimdi 1400 liraya üst düzey telefon bulunca üzerine atlar olduk maalesef.
Nasıl bir mantıktır bu.5-6 yıl önceki ekonomiyi , teknolojiyi nasıl şuankiyle bir tutabiliryorsunuz aklım almıyor.
senin cebindeki para 1.5 kat arttı mı? artmadı. Bu yüzden diyorum. Alım gücü artması gerekirken düşüyor. Mesela eskiden insanlar 3 maaşına bilgisayar alırdı fakat şimdi insanlar 1 maaşına alabiliyor. Fakat telefonda aynı şey geçerli değil maalesef
Cepteki para da artıyor tabi , maaşlar artıyor , ekonomi büyüyor.Teknoloji gelişiyor , insanlar tüketiyor , alım gücü de artıyor.Bilgisayar fiyatlarıyla kıyaslamamak lazım.

Yahu nasil cepteki para artiyor. Tuketim toplumu olduk ciktik ondan teknoloji ucuzladi ama sebze meyve almaya gidiyorsun pazara 5 katina 3 katina cikmis bir suru sey var. Birakin allah askina su ekonomi buyudu yalanlarini. Deli gibi tuketici olduk, deli gibi teknoloji urunleri icin pazar olduk olan o.
Oturup iphone yeriz artik.

+9789757885654432237799008756854334
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onsos1100 6 yıl
şu an pasaport kayıtlı en düşük 1100 tl gördüm
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neo01470 6 yıl
yarın gidip inadına iphone 5 64gb alacam mk..
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J0K3R61 6 yıl
siz buna telefon demissiniz ama bu bildigin kazik !!!
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Aykutikula 6 yıl
forumda şuan bile yurtdışı kayıtsız nexus 4 ü 1300esatan adamlar var ya 4s satıp alıcam türkcellden
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V4LKyR 6 yıl
iPhone'a 3300 TL verenleri unutmayalım, unutturmayalım. :)
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