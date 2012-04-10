Turkcell, Sony Xperia S ve Motorola RAZR modellerini satışa sundu

Geçen yıl ve bu yılın en popüler modelleri arasında yer alan HTC One X, Sony Xperia S ve Motorola RAZR üçlüsünü ülkemizde ilk kez satışa sunacağını duyuran Turkcell, ilk olarak Sony Xperia S ve Motorola RAZR modellerini satışa sundu.





Sony Xperia S modeli 4.3 inçlik 1280x720 çözünürlükte LED aydınlatmalı LCD ekran ve Bravia Mobile Engine, çift çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8260 Snapdragon işlemci, Adreno 220 GPU, 1 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 12 MP Exmor R arka kamera / 1.3 MP ön kamera, MicroSIM desteği,HDMI çıkışı,GPS,WiFi,3G,NFC şeklinde özelliklere sahip.





Sony Xperia S modeli 24 aylık sözleşme karşılığı Gold Plus tarifesine ek ayda 59TL, Gold tarifesine ek ayda 59TL, Full tarifesine ek ayda 69TL, Hepsi 600 tarifesine ek ayda 72TL olarak müşteriye sunulacak.





Sony Xperia Smodelini internet paketi ile almak isteyenler ise 250MB için 24 x 87TL veya 12 x 154TL, 1GB için 24 x 97TL veya 12 x 164TL, 4GB için ise 24 x 106TL veya 12 x 173TL ödeyebilecek. Modelin peşin fiyatı 1599TL.





Motorola RAZR ise 4.3 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 7.1mm kalınlık, 8MP arka / 1.3MP ön kamera özellikleri sunuyor.





Motorola RAZR modeli internet paketleri ile birlikte tüketicilere sunuluyor. 250MB için 24 x 87TL veya 12 x 154TL, 1GB için 24 x 97TL veya 12 x 164TL, 4GB için ise 24 x 106TL veya 12 x 173TL şeklinde paketler mevcut. Modelin peşin fiyatı 1599TL.





HTC One X modelinin çok yakında satışa sunulacağı belirtilirken, Avrupa'da ön siparişe başlayan Motorola RAZR Maxx modelinin de ilerleyen aylarda yine Turkcell tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.







