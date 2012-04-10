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Turkcell, Sony Xperia S ve Motorola RAZR modellerini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,4b
1
67
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl ve bu yılın en popüler modelleri arasında yer alan HTC One X, Sony Xperia S ve Motorola RAZR üçlüsünü ülkemizde ilk kez satışa sunacağını duyuran Turkcell, ilk olarak Sony Xperia S ve Motorola RAZR modellerini satışa sundu.

Sony Xperia S modeli 4.3 inçlik 1280x720 çözünürlükte LED aydınlatmalı LCD ekran ve Bravia Mobile Engine, çift çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8260 Snapdragon işlemci, Adreno 220 GPU, 1 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 12 MP Exmor R arka kamera  / 1.3 MP ön kamera, MicroSIM desteği,HDMI çıkışı,GPS,WiFi,3G,NFC şeklinde özelliklere sahip.

Sony Xperia S modeli 24 aylık sözleşme karşılığı Gold Plus tarifesine ek ayda 59TL, Gold tarifesine ek ayda 59TL, Full tarifesine ek ayda 69TL, Hepsi 600 tarifesine ek ayda 72TL olarak müşteriye sunulacak. 

Sony Xperia Smodelini internet paketi ile almak isteyenler ise 250MB için 24 x 87TL veya 12 x 154TL, 1GB için 24 x 97TL veya 12 x 164TL, 4GB için ise 24 x 106TL veya 12 x 173TL ödeyebilecek. Modelin peşin fiyatı 1599TL.

Motorola RAZR ise 4.3 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 7.1mm kalınlık, 8MP arka / 1.3MP ön kamera özellikleri sunuyor.

Motorola RAZR modeli internet paketleri ile birlikte tüketicilere sunuluyor. 250MB için 24 x 87TL veya 12 x 154TL, 1GB için 24 x 97TL veya 12 x 164TL, 4GB için ise 24 x 106TL veya 12 x 173TL şeklinde paketler mevcut. Modelin peşin fiyatı 1599TL.

HTC One X modelinin çok yakında satışa sunulacağı belirtilirken, Avrupa'da ön siparişe başlayan Motorola RAZR Maxx modelinin de ilerleyen aylarda yine Turkcell tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Turkcell, Sony Xperia S ve Motorola RAZR modellerini satışa sundu
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kon3442 7 yıl en beğenilen
Deli gönül ver 1600 TL' yi üstü kalsın diyor...
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xxxx1 7 yıl
Turkcell'in bom boş uygulamalarıyla şişirilmiş,cihazı gelmiş saymıyorum ben...XPERIA favorim...rakipsiz bence,büyük Elektro marketler yada alışveriş sitelerine düşmesini bekliyorum şahsen...
Turkcell'in bom boş uygulamalarıyla şişirilmiş,cihazı gelmiş saymıyorum ben...XPERIA favorim...rakipsiz bence,büyük Elektro marketler yada alışveriş sitelerine...
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Nike 7 yıl
Motorola RAZR Maxx geleydi iyiydi..
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me.ke 7 yıl
büyük teknoloji marketlere düştü...
ama fiyatı düşmedi...
hala 1600 civarı...
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DH Misafiri 7 yıl
o glaxy s2 ezdi geçti diyen kesin samsung kullanıyodur yada bu güzel telefonu çekemiyodur arkadasım ben gs 2 kullandım gs 2 yi sony ericsson xperia arc s bile tek çekirdek olmasına rağmen ezdi bu ne yapar bilmiyorum
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bilgin_yener 7 yıl
3 günde br bir maraknın bir modeli çıkıyor, hepsi nokianın ayagının altından çıkıyor.. yeter arkadaş 3 model yap 3ünden birini alalım ama adam gibi yappp
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Polyushka 7 yıl
iPhone 4S düşünüyordum ama Xperia S daha cazip geliyor. Elektronik mağazalarda indirimlerini bekleyelim o zaman
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mygeee 7 yıl
Arkadaşlar çok bilgisizce galeyan yorumları yapılmış,donanımhaber forumlarına yakışır nitelikde sohbetler değil bunlar.. Estetik tasarım konusu özneldir,isteyen istediğini beğenebilir pek normal bu durum ve benim şahsen estetik tasarımda en çok beğendiğim iki telefondur RAZR ve Prada 3.0 . Xperia S in tasarımını Xperia Arc kadar başarılı bulmadım.Ama dediğim gibi bunlar öznel yorumlardır ve herkesin beğenisine saygım vardır.Fakat bir de öznel olmayan yani nesnel olan bazı nitelikler vardır ki bunlardan biri performans konusu..Kimi arkadaşlar işlemci clock frekansına göre performans karşılaştırması yapmış ve işlemcisi 1.5 GHz. frekansda çalışan Xperia S in performansının,işlemcisi 1.2 Ghz. frekansda çalışan RAZR'ın performansından üstün olacağı kanısına varmış.Bu baştan aşağı yanlış bir yorumdur.Xperia S Snapdragon MSM8260 yonga kullanmaktadır ki bu yonga tek kanallı bellek içeren bir yongadır.RAZR ise TI OMAP 4430 yonga kullanmaktadır ki(Galaxy Nexus da bu yongayı kullanıyor) bu yonga çift kanal bellek teknolojisi barındırmasının yanında,çift çekirdekli ARM Cortex A9 işlemciler için chipsetin zirvesidir adeta.Texas İnstruments de zaten marka olarak yaptığı işin zirvesidir.Geçtim artık RAZR'ı, yine aynı yongaya sahip ve işlemcisi 1GHz. saat frekansda çalışan,bir sene öncesinin modeli olan LG Optimus 3D bile Xperia S'i performansda tokatlar geçer.(iki chipset arasındaki bir diğer çok mühim fark ise GPU'da PowerVR'nin Adreno'ya olan bariz üstünlüğüdür) Yine bir diğer öznel olmayan nitelik konusu da malzeme kalitesi ve işçiliktir.RAZR'ın kasa malzemesi olan KEVLAR Fiber ne imiş bi zahmet google da aratıp,araştırınız.(ipucu vereyim,çelik yeleklerde bulunan ve çelikten 5 kat dayanıklı malzeme,yani kurşun geçirmez). Xperia S in ve Xperia ARC nin malzemesi olan plastiği ise araştırmanıza gerek olacağını pek sanmıyorum,aşağı yukarı herkesin bildiği şeydir. RAZR ın ekranı AMOLED'dir ve muhtemelen Sharp markadır(Motorola genelde Sharp kullanır),yani LED-LCD panelde dünyanın tartışmasız en iyi markası..RAZR dünyada da bir ilktir ekran konusunda çünkü,on-chip AMOLED ekran tekonolojisini ilk kez RAZR kullanmıştır ve ince tasarımını bu teknolojiye borçludur.Xperia serisinin şu meşhur eXmor teknolojili LED-Backlit ekranları ise en son Motorola'nın en basit TFT ekranıyla yarışamıyodu(Xperia Neo-Motorola ATRIX).Xperia S in herkese hoş gelen bir dokunmatik tuş paneli var saydam,teknoloji harikası felan diyolar :) LG bundan 4 sene önce tüm tuşları full dokunmatik kristal malzemeden yapılı telefonu üretmişti haberiniz olsun(Bkz. LG Crystal GD900).Fiyat konusunda da Turkcell-Motorola kardeşliği çok akılcı bir yol tutmuş vaziyette hem ATRIX de hem RAZR da.Zaten RAZR ın yurtdışı fiyatları da aşağı yukarı böyle.Misalen Samsung Galaxy Nexus un Türkiye fiyatıyla yurtdışı fiyatı arasında çok fark varken,RAZR de fazla bir fark yok gibi.Bu durum tüketici cephesi adına sevindirici. Nesnel yorumlardan kendimi alıp biraz da öznel bişeyler katmak istiyorum,şu an yeteri kadar param olsaydı RAZR ile PRADA 3.0 arasında büyük bir ikileme girerdim. Yeri gelmişken sizce hangisi diye de sorabilirim :)
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zetnakah 7 yıl
aziz77
arkadaşlar xperia s galaxy s 2 den ucuz,2 telefonu karşılaştırmayın xperias kesinlikle çok daha iyi bir cihaz,motorola razr sadece micro kartla çalışır,pili değiştirilmez,üst tarafı çkıntılı ve ince olmasına karşın büyük bir cihaz.ayda 72 tl+600 dakika paketi ile 120 tlye xperia s alınabilir.

Dostum Xperia S'te sadece micro sim le çalışıyor ve bataryası çıkmıyor
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kuvars10 7 yıl
motorola razr hepsiburadaya gelmiş ilgilenenlerin bilgisine.
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talerk 7 yıl
SpyPC
Bu da karşılaştırma videosu Galaxy S2 ezdi geçti

youtube.com/...

bunda mı eziyor baya ezmiş 3 saniye erken açılmış diğerlerinden vaybe
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zingfth 7 yıl
ordan sakın alma ürün eksık gelır garantısız tel ve geç gelır kargoyu da odersın..çok çakallar onlar akakçedeki bütün sanal satıcılar aynı yorumları oku orda almaktan vazgeçersin..
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DH Misafiri 7 yıl
Xperia S'e android 4.0 güncellemesi geldiği an telefonun rakibi olmayacaktır. Tasarım, ergonomi ve performansın bir arada bulunduğu piyasadaki ender telefonlardan. Smart tag uygulaması büyük kolaylık ayrıca.
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ahmckr 7 yıl
turkcell 1.599 gibi bir fiyat verdi ve ülkemize yeni giriş yaptı. 200-300 lira daha düşüğe 1-2 ay sonra telefoncular satmaya başlayacaktır.
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BuYaZ 7 yıl
Mübarek Aynı Özelliklere Sahip Olmayan Telefonları neden Aynı Fiyata Koyar Anlam veremiyorum
Turkcell Herzamanki Gibi Yine kazıkkkkkkk
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skyw@lker 7 yıl
Biz de razr maxx bekliyoruz fiyatlara bak.
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king1403 7 yıl
o değil de maxx ne zaman gelecek?
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wustti 7 yıl
adamlar bu fiyatlara getiriyorsa demek ki satılıyor cihazlar siz burda yorum yazarken parası olan adam almak için kuyruğa girmiştir bile bu da türkiye gerçeği bi grup çok zengin bi grup çok çok fakir adamlar için 1600 tl hiçbişey eğer bu fiyatlara satamasalardı daha uygun fiyat koyarlardı adamlar da salak değil demek ki satılıyor.
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