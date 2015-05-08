Turkcell T60 resmiyet kazandı

Turkcell'in kendi markası altında piyasaya sürdüğü ve bugüne kadar 2 milyondan fazla satış rakamına imza atan T akıllı telefon serisi, bugün itibariyle yeni üyesine resmi olarak kavuştu. Model Turkcell T60 adını taşıyor.





Donanım itibariye biraz daha orta üst seviyeye yaklaşan modelde 5 inçlik 720p ekran kullanılıyor. 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 405 grafik birimi barındıran 64-bitlik Snapdragon 615 ve 2GB RAM ile birlikte model sınıfına göre tatmin edici bir performans sunacak.





Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde Sony IMX214 sensör ve ön kısımda 5MP çözünürlüğünde sensör barındıran modelde 16GB artırılabilir hafıza ile 2400mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Batarya 10 dakika şarj ile 1 saatlik kullanım sunuyor.





Turkcell T60 modeli 7.8mm kalınlığa ulaşırken, Android 5.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Arayüzde kolay, çocuk ve misafir şeklindei farklı kullanım modları olacak. Tasarım anlamında modelin T50'den farklılaştığını görüyoruz. Turkcell yeni modelinde biraz daha yuvarlak hatlara yer vermiş. Turkcell T60 modeli 799TL fiyat etiketi ile yakında ön siparişe başlayacak. Ancak fiyatın nihai satışa başladığında yükselebileceği belirtiliyor.

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