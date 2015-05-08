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Turkcell T60 resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell T60 resmiyet kazandı

Turkcell'in kendi markası altında piyasaya sürdüğü ve bugüne kadar 2 milyondan fazla satış rakamına imza atan T akıllı telefon serisi, bugün itibariyle yeni üyesine resmi olarak kavuştu. Model Turkcell T60 adını taşıyor.

Donanım itibariye biraz daha orta üst seviyeye yaklaşan modelde 5 inçlik 720p ekran kullanılıyor. 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 405 grafik birimi barındıran 64-bitlik Snapdragon 615 ve 2GB RAM ile birlikte model sınıfına göre tatmin edici bir performans sunacak.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde Sony IMX214 sensör ve ön kısımda 5MP çözünürlüğünde sensör barındıran modelde 16GB artırılabilir hafıza ile 2400mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Batarya 10 dakika şarj ile 1 saatlik kullanım sunuyor. 

Turkcell T60 modeli 7.8mm kalınlığa ulaşırken, Android 5.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Arayüzde kolay, çocuk ve misafir şeklindei farklı kullanım modları olacak. Tasarım anlamında modelin T50'den farklılaştığını görüyoruz. Turkcell yeni modelinde biraz daha yuvarlak hatlara yer vermiş. Turkcell T60 modeli 799TL fiyat etiketi ile yakında ön siparişe başlayacak. Ancak fiyatın nihai satışa başladığında yükselebileceği belirtiliyor.  

https://twitter.com/Turkcell Yorum Yaz
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keskin53 4 yıl en beğenilen
A101 Samsung Galaxy S4 Akıllı Cep telefonu 26 Şubat 2015 TARİHİNDE 899 TL satılmıştı bence fiyat fazla hem turkcell yazılım konusunda destek vermiyor
turkcell=pıranha telefon konusunda
A101 Samsung Galaxy S4 Akıllı Cep telefonu 26 Şubat 2015 TARİHİNDE 899 TL satılmıştı bence fiyat fazla hem turkcell yazılım konusunda destek vermiyorturkc...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bütün operatörler aynı.Kullanıcılardan dünya para kazanırlar.Yine de kazıklarlar.
Sonra o paraları ünlülere yedirip ar-ge ye gram yatırım yapmazlar.
Sanki 500TL den satsa iflas eder.
Bu saatten önce ve sonra operatör telefonu alınmaz.
Bir dünya saçma uygulama ile şişmiş hafıza, güncelleme 0.
Son paragrafta fiyatı artabilir diye yazılmış.
Oldu olacak 999TL yapsınlar ne kadar ucuz olur değil mi en azından 1000TL değil.
Bütün operatörler aynı.Kullanıcılardan dünya para kazanırlar.Yine de kazıklarlar.Sonra o paraları ünlülere yedirip ar-ge ye gram yatırım yapmazlar.S...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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__Nikolaus__ 4 yıl
İlk defa güzel ürün iyi fiyat. Tek eksiği güncelleme almayacak
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winuae 4 yıl
hangi cihazda sony ımx214 sensör var? bu cihaz çıksın fotoğraf çekme kalitesi hepsine basar iphonela falan kıyaslamıyorum onuda bilin..kendi segmentiyle ve bi üstüne oturtur fecii..
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DH Misafiri 4 yıl
f/p cihazı . mtk işlemcili 1000 tl altı pazarda orta segmentin en iyi işlemcisi 2 gb ram 16 gb depolama ve sd kartla arttırılması harika olmuş. 720p çözünürlük batarya ve işlemci performansı içinde iyi. t50 500.000 satmışsa ki türkcell bu cihazı mağazasına gelen herkese ilk önce göstereceği için çok fazla satacağını düşünüyorum
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DH Misafiri 4 yıl
Fiyata bak beee helallll olsun sizee bu telefon 799 liradan gelsin rahat 5 milyonu var
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ogzo 4 yıl
Şimdi bu yerli telefon mu oluyor
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Guest-ADF929F87 4 yıl
Lg g2 16 gb spot fiyati 750 tl.
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Guest-ADF929F87 4 yıl
Trkcellden tel mi alinir? 799 tlye g2 16 gb tel alirim. Keyfime bakarim. Turkcell gidip çinden ne hurda varsa toplayip getiriyor. Peh telefona bak çay demle.
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Şerbetçi 4 yıl Guest-ADF929F87
Nereden 799₺'ye almayı düşünüyorsun
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Public_Enemy 4 yıl
güzel telefon, $250+KDV gibi bir fiyat koymuşlar , Türkiye şartlarında iyi.
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stalker(1979) 4 yıl
Turkcell full hd ekrana ne zaman geçecek acaba? Turkcell t70'de hd ekranlı olur herhalde. 2k ekran gereksiz ama en azından full hd olsaydı. Ayrıca 800 TL çok bu telefon için.
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lido 4 yıl
dolar kuru böyleyken normal bir fiyat sonuçta cep telefonuna taksit olayı olmadığından tarifeye ek paketlerle iyi satarlar bence bunu t50 yi geçer
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FreeRun 4 yıl
699tl olmalıydı
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ReeKeeR 4 yıl
Batarya ve oparatör telefonu hariç bence 799 etiketi ile süper telefon bu fiyata diğer markalar versin peynir ekmek gibi gider
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sis651 4 yıl
Turkcell T60'ta baz model gibi görünen ZTE Blade S6'dan farklı olarak barometre, nem ölçer vs. birkaç sensör olacak sanırım. Ya da en azından Blade S6 özelliklerinin yazıldığı hiçbir sayfada bu sensörlerin adını göremedim...
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