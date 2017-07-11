Turkcell T80 ve T VR tanıtıldı

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Turkcell, 2010 yılından bu yana geliştirdiği T serisi akıllı telefonların son üyesini tanıttı. Turkcell T80 olarak adlandırılan model, kamera yetenekleri ile öne çıkıyor. ZTE'nin Blade V8 modeli baz alınarak hazırlanan Turkcell T80'de çift arka kameraya yer veriliyor. İkinci kamera sayesinde bokeh efektli fotoğraflar çekilebiliyor. İstenen noktaya daha keskin odaklama yapılabiliyor. Ana arka kamera 13 MP çözünürlüğe, odaklamaya yardımcı kamera ise 2 MP çözünürlüğe sahip.





Telefonun ön yüzündeki 13 MP kamera, flaş özelliği sayesinde karanlık ortamlarda selfie çekimi yapabiliyor.. Hem ön hem de arka kamera ile 1080p video kaydı alınabiliyor.

Metal gövdeye sahip T80'in gri ve altın sarısı renk seçeneği bulunuyor. Görünümünün yanında 7.7 milimetrelik inceliğiyle Turkcell T80 oldukça şık duruyor. Bunlara ek olarak ön yüzde parmak izi okuyucu unutulmamış.





Ekran özelliklerine baktığımızda 5.2" büyüklüğünde 1080p ekrana yer verildiğini ve ekranın %70.3 ekran/kasa oranına sahip olduğunu görüyoruz. Turkcell T80, gücünü Snapdragon'ın 435 mobil platformundan alıyor. Snapdragon 435'e 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Micro SD kart ile hafızayı arttırabilmek mümkün.





Kategori 6 tipi LTE modeme sahip Turkcell T80, kullanıcıya 4.5G'yi yüksek hızlarda sunabiliyor. 300 Mbps'ye kadar indirme ve 50 Mbps'ye kadar yükleme hızlarına çıkabiliyor. VoLTE konuşma özellikleri de destekleniyor. Bir çok operatör telefonunda olmayan FM radyo özelliği de bulunuyor.





Turkcell T80, Android Nougat (7.1.1) işletim sistemi ile yüklü geliyor. Turkcell'e özel uygulamalar olan BiP, Fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Akademi, GollerCepte, Hesabım ve UpCall uygulamaları sistemde yüklü bir şekilde geliyor. Telefon kutusunun içerisinden standart aksesuarlara ek olarak ekran koruyucu ve hologram aparatına da yer veriliyor.

Turkcell T80 Satış Tarihi ve Satış Fiyatı

Turkcell T 80'in ön satışları www.turkcell.com.tr üzerinden başladı. 18 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye genelindeki tüm Turkcell mağazalarından satın alınabilecek. Turkcell T 80, tarifeye ek 39 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak T 80'in peşin fiyatı ise 1299 TL.





İlk Operatör Gözlüğü T VR Tanıtıldı





Turkcell, akıllı telefonun yanında sanal gerçeklik gözlüğü de tanıttı. Türkiye’nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü olarak kullanıcıların beğenisine sunulan T VR, Turkcell T80’in bütünleşik VR platformuyla uyumlu çalışıyor. Ekran boyutu 4,7’’- 6’’ inç arasındaki diğer Android cihazlar ile uyumlu çalışabiliyor. T VR'da parlaklık derecesini otomatik ayarlayabilen hassas bir lens bulunuyor.

T VR sayesinde fotoğraflar, videolar ve oyunlara adeta gerçek bir deneyime dönüyor. Ayrıca T80 kamerasıyla çekilen üç boyutlu görüntüler gerçekçi olarak T VR’dan da izlenebiliyor. T VR ilk 1 ay sadece T80 müşterilerine özel olarak satışa sunuluyor. Android tabanlı diğer cihazlarla uyumlu çalışabilen T VR’a T80 satın alan müşteriler aylık 7,90 TL ödeyerek sahip olabiliyor. T VR’ın peşin fiyatı ise 199 TL. Ön satışta kontratlı T80 satın alan platinum üyeleri T VR'a ücretsiz sahip olacak.