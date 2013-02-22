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Turkcell, Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi kapsamında 1799 köye hücresel altyapı götürecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell, Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi kapsamında 1799 köye hücresel altyapı götürecek

Günümüzde mobil operatörlerin en büyük yatırım yaptığı ve sıkıntı yaşadığı konulardan birisi kapsama alanı. halen pek çok yerleşim yerine mobil iletişim olanakları ulaştırılamıyor.

Bu bakımdan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, nüfusu 500'ün altındaki 1799 yerleşim birimine mobil iletişim altyapısı götürülmesini sağlayacak "mobil kapsama alanı dışında kalan yerlerde altyapı kurulması ve işletilmesi" adlı bir proje başlatmıştı. Proje kapsamında bu yerleşim birimlerine hücresel ağ altyapısı kurulması öngörülüyordu. 

Proje için başlayan ihale süreci tamamlandı ve Turkcell 312 milyon 773 bin lira ile en düşük teklifi vererek evrensel hizmet yükümlüsü görevini üstlenmeye hak kazandı. Konuya ilişkin sözleşme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Haberleşme Genel Müdürü Atila Çelik ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'in katıldığı törende imzalandı.

İhale kapsamında Turkcell 3 yıl boyunca altyapıyı işletecek ve ihale bedeli Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanacak. Evrensel tanımının kullanılmasının nedeni is bu altyapıdan diğer işletmecilerin müşterilerinin de faydalanacak olması. Proje sonuçlandığında ülkemizin yüzde 100'ü GSM şebekelerinin kapsama alanına girecek. 

İki yıl için tamamlanması öngörülen altyapı ile toplam 300 bin insanımız mobil iletişim hizmetlerine erişim sağlayacak.  

http://medya.turkcell.com.tr/1799-koy-%E2%80%98alo-diyebilecek-bulten_4014.html Yorum Yaz
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Xagdas 6 yıl en beğenilen
Hani Türkiye'nin %100'ü kapsama alanındaydı?
Hem Avea, hem Vodafone, hem Turkcell reklam yapmıyor muydu?
"Yalan söyledik" diye anlaşma yapıp, poz verenler de sadece bizim ülkede olsa gerek!
Nüfüsü 500'ün altındaki 1799 köy demek, ihtimaller dahilinde
499kişi x 1799 köy = 897bin insan demek, az mı?
Bu sayı 5bin de olabilir, 897bin de olabilir.
Bu yapılan yalan reklamları masum yapmaz.
Altyapıyı Turkcell kuracak ama çekmeyen Avea ve Vodafone'da o baz istasyonundan servis verecek.
(Bu arada, Kadıköy-Kartal metrosunda GSM çalışıyor ama Edge ve 3G yok, çok kötü.)
Hani Türkiye'nin %100'ü kapsama alanındaydı?Hem Avea, hem Vodafone, hem Turkcell reklam yapmıyor muydu?"Yalan söyledik" diye anlaşma yapıp, poz verenle...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 5 yıl
yalan hepsi kangalın zagal çiftliginde kurdunuz abone olduk malesef çalışmıyo ve muhattapta bulamıyoruz arızaya bakan birimi unutmuş yetkililer
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alican09turk 5 yıl
Turkcell'in açıklamasına göre 31 Aralık 2013 itibariyle nüfus kapsama oranı %99,4 olmuş. Haziran sonuna kadar kalan çok az dilimlik kısım da tamamlanmış olur.
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crazy0067 5 yıl
Sevindirici haberler gelmeye başladı, telefon çekmeyen yer kalmasın
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trtunski 5 yıl
Ortak olacak istasyonlar bizim koye yakin bi koye koydular istasyon tum operatorler cekio simdi
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DH Misafiri 5 yıl
bitlis adilcevaz aydınlar beldesi 5000 nüfuslu maalesef 3g yok
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Bradley Cooper 5 yıl
bence aralarında en hızlısı türkcell zaten.
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DH Misafiri 5 yıl
sayın yetkililer ben ankaranın beypazarı kırşeyhler köyünde yaşıyorum malsef bu asırda utanarak soyluyorumkı halen ılkel yasıyoruz halen teknolejiden yararlanamıyoruz telefonlarımız belı noktalard çekıyor çok kötü sızlerden bu madurıyetımızın gıderılmesını rıca edıyorum saygılarımla
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trtunski 6 yıl
Burada bi konu acilmisti oradan indirmistim pdf olarak ama su an elimde yok malesef :( yardimci olmayi cok isterdim
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trtunski 6 yıl
Turkcell reis hala masal anlatio ve kendini kandirio her yerde cekiodum die cidim sinyal yok sehir kurulacak devasa arazi de :) vodafone ve aveaya lafim yok onlar masal anlatmio kalite vs die :)
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trtunski 6 yıl
bu ihaleden sonra köyüne beldesine istasyon kurulan herhangi birisi oldu mu? bizim köyümüz ve yaklaşık 60 km karelik alanda hiç bir hat çekmiyor. bakanlığın hazırladığı listede bizim köy ve civardaki köylerde vardı. nereye ne zaman yatırım yapılacak bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
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Noxco 6 yıl
Bizim köyede isterük
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crazy0067 6 yıl trtunski
trtunski
bu ihaleden sonra köyüne beldesine istasyon kurulan herhangi birisi oldu mu? bizim köyümüz ve yaklaşık 60 km karelik alanda hiç bir hat çekmiyor. bakanlığın hazırladığı listede bizim köy ve civardaki köylerde vardı. nereye ne zaman yatırım yapılacak bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

bu baz istasyonu kurulacak yerlerin listesine nereden ulaşınız bilgi verirseniz sevinirim
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DH Misafiri 6 yıl
Adam gibi adam bu Binali Yıldırım. Onun gibi bakan gelmedi :)
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