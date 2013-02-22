Turkcell, Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi kapsamında 1799 köye hücresel altyapı götürecek





Günümüzde mobil operatörlerin en büyük yatırım yaptığı ve sıkıntı yaşadığı konulardan birisi kapsama alanı. halen pek çok yerleşim yerine mobil iletişim olanakları ulaştırılamıyor.





Bu bakımdan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, nüfusu 500'ün altındaki 1799 yerleşim birimine mobil iletişim altyapısı götürülmesini sağlayacak "mobil kapsama alanı dışında kalan yerlerde altyapı kurulması ve işletilmesi" adlı bir proje başlatmıştı. Proje kapsamında bu yerleşim birimlerine hücresel ağ altyapısı kurulması öngörülüyordu.





Proje için başlayan ihale süreci tamamlandı ve Turkcell 312 milyon 773 bin lira ile en düşük teklifi vererek evrensel hizmet yükümlüsü görevini üstlenmeye hak kazandı. Konuya ilişkin sözleşme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Haberleşme Genel Müdürü Atila Çelik ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'in katıldığı törende imzalandı.





İhale kapsamında Turkcell 3 yıl boyunca altyapıyı işletecek ve ihale bedeli Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanacak. Evrensel tanımının kullanılmasının nedeni is bu altyapıdan diğer işletmecilerin müşterilerinin de faydalanacak olması. Proje sonuçlandığında ülkemizin yüzde 100'ü GSM şebekelerinin kapsama alanına girecek.





İki yıl için tamamlanması öngörülen altyapı ile toplam 300 bin insanımız mobil iletişim hizmetlerine erişim sağlayacak.

http://medya.turkcell.com.tr/1799-koy-%E2%80%98alo-diyebilecek-bulten_4014.html