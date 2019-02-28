Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell'e Airbus'tan teklif

GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde ürünelerini sergileyen Turkcell, uçan baz istasyonu Dronecell'le katılımcıların ilgi odağı oldu. Dronecell’e Airbus'ın da aralarında bulunduğu global şirketler birlikte çalışma teklifinde bulundu

Uçan baz istasyonu Dronecell, acil durumlar ve afetlerde kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla geliştirildi. İhtiyaç olan bölgelere drone yardımıyla 4.5G sinyali ileten Dronecell, kara bağlantısı olmadan ses ve data hizmeti sağlıyor. Hedef noktaya ulaştığında motorlarını dinlenme konumuna alan cihaz, uzun süre 4.5G bağlantı hizmeti sunuyor.

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine ve halka iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi. Acil durumlara ek olarak, telefonun çekmediği bölgelerde gerçekleştirilen sosyal etkinliklere de şebeke desteği sunacak. Konser, miting, maç gibi insanların geçici ama yoğun olarak toplandığı sosyal alanlarda hizmet verecek.

120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4,5G hizmeti veren Dronecell'e, aralarında Avrupalı havacılık devi Airbus'ında aralarında bulunduğu global şirketler birlikte çalışma teklifinde bulundu.

AA muhabirine bilgi veren Turkcell Proje Yöneticisi Selçuk Kandemir, şunları söyledi:

“Fuar kapsamında yurt dışındaki operatörlerden, çeşitli firmalardan bizimle beraber çalışmak isteyenler oldu. Airbus'dan iki kişi geldi, projemizi anlattık, projeyle ilgilendiler. Onlarla bir çalışma yapabiliriz. Bunun haricinde aralarında İran, Arjantin, Kolombiya'nın olduğu farklı ülkelerden 5'in üzerinde firma teklifte bulundu, sistemi almak için. Yazışmaya başlayacağız, ortak bir çalışmadan sonra sonuca bağlayacağız."

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