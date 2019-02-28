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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell'e Airbus'tan teklif

Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell'e aralarında Avrupalı havacılık devi Airbus'ında aralarında bulunduğu global şirketler birlikte çalışma teklifinde bulundu.
2 ay
8,8b
2
10
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde ürünelerini sergileyen Turkcell, uçan baz istasyonu Dronecell'le katılımcıların ilgi odağı oldu. Dronecell’e Airbus'ın da aralarında bulunduğu global şirketler birlikte çalışma teklifinde bulundu

Uçan baz istasyonu Dronecell, acil durumlar ve afetlerde kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla geliştirildi. İhtiyaç olan bölgelere drone yardımıyla 4.5G sinyali ileten Dronecell, kara bağlantısı olmadan ses ve data hizmeti sağlıyor. Hedef noktaya ulaştığında motorlarını dinlenme konumuna alan cihaz, uzun süre 4.5G bağlantı hizmeti sunuyor.

 

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine ve halka iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi. Acil durumlara ek olarak, telefonun çekmediği bölgelerde gerçekleştirilen sosyal etkinliklere de şebeke desteği sunacak. Konser, miting, maç gibi insanların geçici ama yoğun olarak toplandığı sosyal alanlarda hizmet verecek.

120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4,5G hizmeti veren Dronecell'e, aralarında Avrupalı havacılık devi Airbus'ında aralarında bulunduğu global şirketler birlikte çalışma teklifinde bulundu.

AA muhabirine bilgi veren Turkcell Proje Yöneticisi Selçuk Kandemir, şunları söyledi:

“Fuar kapsamında yurt dışındaki operatörlerden, çeşitli firmalardan bizimle beraber çalışmak isteyenler oldu. Airbus'dan iki kişi geldi, projemizi anlattık, projeyle ilgilendiler. Onlarla bir çalışma yapabiliriz. Bunun haricinde aralarında İran, Arjantin, Kolombiya'nın olduğu farklı ülkelerden 5'in üzerinde firma teklifte bulundu, sistemi almak için. Yazışmaya başlayacağız, ortak bir çalışmadan sonra sonuca bağlayacağız."


https://www.aa.com.tr/tr Yorum Yaz
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Fx_57,5 2 ay en beğenilen
sivriadaya bir baz istasyonu kursunlar önce...
o kadar talep ettik yer gösterdik direk kurlumu ve enerjiyi sağlayacağız dedik 5 kuruş para istemedik ama yok...
sivriadaya bir baz istasyonu kursunlar önce...o kadar talep ettik yer gösterdik direk kurlumu ve enerjiyi sağlayacağız dedik 5 kuruş para istemedik ama yok....
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umitsayman 2 ay
Hem 4 motoru çalıştırıp geosensörlerle yerini sabit tutacak, hem de gsm alıcı-vericisini besleyecek. Bu gücü nereden alacak? Pilden. Hangi pilden Li-Po. ne kadar enerji, o kadar ağırlık. Rakamsal konuşabilecek bir elektronikçi arkadaş varsa takribi enerji hesabı verebilir mi? Eğer düşündüğüm doğruysa, O zaman olay drone'luktan çıkar bayağı bayağı bir helikopter lazım.
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scorpion20 2 ay umitsayman
bunu soracaktım, açıklayıcı olmuş gerek kalmadı, tşkler
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akif87 2 ay
Havada ne kadar süre kaldığı hakkında hiçbir bilgi yok?
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FreeRun 2 ay
Turkcell in kurumsal kimliğini çok beğeniyorum logosu renkleri ismi marka değeri çok yüksek
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koçari 2 ay
Gerçek bir tanesini uçursaydınız efekt yapmak yerine !
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sml_akyz 2 ay koçari
Sence gerek varmı ona. Piyasadaki bir dronu al vericiyi de ona monte et al sana dronecell
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ozakin70 2 ay
Harika
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SEO-Uzmanı 2 ay
teoride mantıklı
ama pratikte imkansız
anca patent alma işini yaptıkları için olacak ki !
firmalar patent açısından elleri mecbur !
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Fx_57,5 2 ay en beğenilen
sivriadaya bir baz istasyonu kursunlar önce...
o kadar talep ettik yer gösterdik direk kurlumu ve enerjiyi sağlayacağız dedik 5 kuruş para istemedik ama yok...
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atkosturanadam 2 ay
Çok kaliteli bir çekim kuvveti var ama çok pahalı alamıyoruz paketlerini şuan ki paketimden sonra napıcam bilmiyorum.
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