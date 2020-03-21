Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi

    Şebeke adını "Evde Kal TR" olarak değiştiren Vodafone'dan sonra Turkcell de halkı evden çıkmamaya teşvik etmek adına şebeke adını "Evde Hayat Var" olarak değiştirdi.
    14 sa.
    1,8b
    3
    22
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2019-nCoV veya Covid 19 olarak bilinen, popüler ismiyle yeni tip koronavirüs ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada yoğun endişeye sebep oluyor. Dünyanın her yanında sağlık kuruluşları virüsün yayılmasını engellemek amacıyla halkı sosyal izolasyona teşvik ediyor.
    İlginizi Çekebilir Avatar Mobil operatörlerden ortak açıklama
    Bu hareketi daha geniş kitlelere yayabilmek, halkı bilinçlendirmek adına pek çok sosyal medya platformu, mobil uygulama, televizyon kanalı ve çok daha fazlası yayınlarında evde kalmayı destekleyen ifadelere yer veriyor.
    Bunlardan bir tanesi de ülkemizde hizmet veren mobil operatörlerden Vodafone'du. Vodafone, kısa zaman önce telefonların üst köşesinde yer alan şebeke adını "Evde Kal TR" olarak değiştirdi Artık Vodafone müşterilerinin akıllı cihazlarında operatör adı olarak “vodafone TR” ibaresi yerine “#EvdeKal TR” hashtag’i yer alıyor.
    Vodafone'dan sonra Turkcell de bu akıma katıldı ve şebeke adını "EvdeHayatVar" olarak değiştirdi.
    Eğer Turkcell kullanıcısıysanız ve cihazınızın şebeke adı henüz değişmediyse cihazınızı bir kaç saniyeliğine uçak moduna almak ve daha sonra uçak modunu kapatmak sorununuzun ortadan kalkmasını sağlayabilir. Eğer bu yöntem işe yaramaz ise telefonunuzu açıp kapatmayı veya SIM kartınızı takıp çıkartmayı da deneyebilirsiniz.

    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bluraydisk (M. Aygün) 14 sa. en beğenilen
    Türk telekom ne demiş Katar'daKal mi demiş
    Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    YOURMOVE 14 sa.
    Boş şeylerle uğraşmasınlar.

    Eğer bir şeyler yapmak istiyorsa abonelerine 30 gün ücretsiz premium tv plus hediye etsinler.
    tvplus.com.tr/...
    Boş şeylerle uğraşmasınlar. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsa abonelerine 30 gün ücretsiz premium tv plus hediye etsinler. tvplus.com.tr/...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    iustumExtract (Bilal Doğruöz) 13 sa.
    Bunu yapacağına hediye internet versin



    Çatlattan sürekli 1 saatlik 1gb geliyor.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    pcwolf28 5 sa.
    Ulan benim telefonda hiçbir şey yazmıyor şebeke namına

    Sony kullanıcısı...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CyraX87 8 sa.
    Bunla göz boyayamazsın Türksel efendi.

    İcraat yapmak istiyorsan verirsin 10 Gb İnternet ya da beleş TV üyeliği. Kazan kazan malı götürüyorsunuz bari benim dediğim gibi 40 yılda bir çay kaşığıyla ikramda bulunun
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    AMC (Alper ) 9 sa.
    İsim değişikliği yapacaklarına 1 ay en azından sınırsız yapsın interneti.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    malazivore 10 sa.
    Her zamanki gibi servis yok yazıyor bende bir değişiklik olmadı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fuckulteli 12 sa.
    Yapılmasının zararı yok ama bana gereksiz geliyor.. Bir akım gibi biri başladı diğeri benzerini yapıyor. Evde kalınmasını sağladığı oluyorsa ne güzel ama bana markanın adının gündeme getirilmesinden başka faydası yok.

    Yok uçak moduna alıp tekrar açınca o yazı gözükecekmiş, benim için ne yazdığı önemli değil. Dediğim gibi bu benim hissettiğim. Böyle zincirleme devam eden reaksiyonları sevmiyorum.

    Ben sevmiyorum ama milleti neşelendiriyor, eğlence oluyor. (şu son yaşananlar sonrası böyle zincirleme gelişmeler her yerde)
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 12 sa.
    Göz boyamasınlar ekstra kota versinler ve 1 ay fatura almasınlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 12 sa.
    Güzel farkındalık ama evde kal diye GB hediye etseler daha güzel olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1839 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    turkcell, vodafone ve
    7 etiket daha koronavirüs Koronavirüs karantina evdekal evde hayat var evdehayatvar Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 sa. Android Auto ve Apple CarPlay, sürücülerin dikkatini alkollü araba kullanmaktan çok dağıtıyor 8 sa. Koronavirüs, NASA'nın insanlı Ay programını da vurdu 8 sa. Çin, KOVİD-19’u dünyaya duyurmasının ardından hayatını kaybeden doktorun ailesinden özür diledi 9 sa. 2020 Skoda Octavia Combi'nin detaylı fotoğrafları paylaşıldı [Galeri] 9 sa. Koronavirüsten ülkemizde ölüm sayısı 21 oldu 9 sa. Windows 10 yeni arayüzü Instagram paylaşımında göründü 10 sa. Mozilla da FTP desteğini sonlandırıyor 10 sa. Twitter daha fazla sağlık uzmanının hesabını onaylayacak 11 sa. Windows 10 Enterprise sürüm 1709’un destek süresi uzatıldı 11 sa. MSI Optix MAG272CQR oyuncu monitörünü denedik 11 sa. YouTube artık güvenilir koronavirüs videolarını ana sayfada gösterecek 12 sa. Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi 12 sa. ZTE Axon 11 5G'nin hangi işlemciyle geleceği belli oldu 13 sa. Asetilkolin bağımlı M1 reseptör eksitasyonu hafızanın temelini oluşturuyor 13 sa. Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi Sonraki Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı 15 sa. Honor Play 9A'nın render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 16 sa. Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı 17 sa. Koronavirüse yeni önlem: Mangal, berber ve kuaför yasak 17 sa. Amazon’a ait dağıtım merkezlerinden birinde çalışan işçide koronavirüs tespit edildi 17 sa. Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi 18 sa. 'Call of Duty: Warzone' yükselişe devam ediyor: 10 günde 30 milyon oyuncuyu aştı 18 sa. Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı 19 sa. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın yapılacağı yeni tarih açıklandı 19 sa. Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görüntülendi: İşte karşınızda iPhone 12 Pro 20 sa. Evde vakit geçirenler için Gameloft ücretsiz oyun içi hediyeler verecek 20 sa. 2si1 | Türk SİHA'lar dünya gündeminde 20 sa. Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor! 21 sa. YouTube da görüntü kalitesini AB sınırları içerisinde düşürüyor 22 sa. MOFT Z çok yönlü stand bağış rekoru kırıyor 22 sa. Xiaomi dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi oldu 23 sa. Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası 23 sa. Microsoft ve AMD en iyi DirectX 12 Ultimate için iş birliği yapıyor 23 sa. Lara Croft oyunları ve Headsnatchers kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz 1 gün Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    DonanımHaber
    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koro...
    DonanımHaber
    Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görün...
    DonanımHaber
    Red Bull Player One Finallerine Katılacak Oyuncular Belirlendi!
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deep Rock Galactic Bu Hafta Sonu Steam'de Oynaması Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim