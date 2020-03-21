Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi

2019-nCoV veya Covid 19 olarak bilinen, popüler ismiyle yeni tip koronavirüs ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada yoğun endişeye sebep oluyor. Dünyanın her yanında sağlık kuruluşları virüsün yayılmasını engellemek amacıyla halkı sosyal izolasyona teşvik ediyor.İlginizi Çekebilir Mobil operatörlerden ortak açıklama
Bu hareketi daha geniş kitlelere yayabilmek, halkı bilinçlendirmek adına pek çok sosyal medya platformu, mobil uygulama, televizyon kanalı ve çok daha fazlası yayınlarında evde kalmayı destekleyen ifadelere yer veriyor.
Bunlardan bir tanesi de ülkemizde hizmet veren mobil operatörlerden Vodafone'du. Vodafone, kısa zaman önce telefonların üst köşesinde yer alan şebeke adını "Evde Kal TR" olarak değiştirdi Artık Vodafone müşterilerinin akıllı cihazlarında operatör adı olarak “vodafone TR” ibaresi yerine “#EvdeKal TR” hashtag’i yer alıyor.
Vodafone'dan sonra Turkcell de bu akıma katıldı ve şebeke adını "EvdeHayatVar" olarak değiştirdi.
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