Turkcell’in alt markası Lifecell Ukrayna’da 4G ihalesini kazandı

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Turkcell’in sermayesinin tamamına sahip olduğu alt markası Lifecell, Ukrayna’da 4G ihalesine katıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Lifecell’in lisans almaya hak kazandığı duyuruldu. Lifecell, Ukrayna’ya 4G hizmeti verecek.

İhalede Lot 1 ve Lot 2 için en iyi rakamı teklif eden Lifecell, Ukrayna’da en geniş bantlardan birine sahip 15 MHz genişliğinde 2600 MHz lisansının sahibi oldu. Lifecell 15 yıl boyunca lisans hakkını elinde bulunduracak. Ukrayna’yı ilk defa 4G şebekesini hizmete açan operatör, 4G teknolojisi için teknoloji ihracatına devam edecek.

Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, basına verdiği demeçte “4G ihalesiyle birlikte Türkiye ve Ukrayna arasındaki en önemli ekonomik bağlardan birini, bir üst seviyeye taşıyoruz. Ukrayna’yı ülke çapında 4G ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Turkcell tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik lifecell LLC'nin ("lifecell") başvuruda bulunduğu 4G Lisans İhalesi'nin 2600 MHz için olan kısmı bugün gerçekleşmiştir. lifecell ihalede, Lot 1 ve Lot 2'nin toplamı olan 15 MHz frekans bandına 909.250.551 Grivna teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazanmıştır.

4G Lisans ihalesi kapsamında 1800 MHz frekansının ihalesinin 2018'in ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir.

Yükümlülük Grivna cinsinden olup, 31 Ocak 2018 tarihli Ukrayna Merkez Bankası ABD Doları/Grivna kuru olan 28,01 ile hesaplandığında 32,5 milyon ABD dolarına karşılık gelmektedir. Dönüştürme ücreti dahil toplam tutar ise 39,1 milyon ABD dolarıdır."