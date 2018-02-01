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Turkcell’in alt markası Lifecell Ukrayna’da 4G ihalesini kazandı

Turkcell'in alt markası Lifecell, Ukrayna'da 4G ihalesine katıldı. Lifecell, en geniş bantlardan birine sahip 15 MHz genişliğinde 2600 MHz lisansının sahibi oldu.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell’in alt markası Lifecell Ukrayna’da 4G ihalesini kazandı
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Turkcell’in sermayesinin tamamına sahip olduğu alt markası Lifecell, Ukrayna’da 4G ihalesine katıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Lifecell’in lisans almaya hak kazandığı duyuruldu. Lifecell, Ukrayna’ya 4G hizmeti verecek.

İhalede Lot 1 ve Lot 2 için en iyi rakamı teklif eden Lifecell, Ukrayna’da en geniş bantlardan birine sahip 15 MHz genişliğinde 2600 MHz lisansının sahibi oldu. Lifecell 15 yıl boyunca lisans hakkını elinde bulunduracak. Ukrayna’yı ilk defa 4G şebekesini hizmete açan operatör, 4G teknolojisi için teknoloji ihracatına devam edecek.

Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, basına verdiği demeçte “4G ihalesiyle birlikte Türkiye ve Ukrayna arasındaki en önemli ekonomik bağlardan birini, bir üst seviyeye taşıyoruz. Ukrayna’yı ülke çapında 4G ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Turkcell tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik lifecell LLC'nin ("lifecell") başvuruda bulunduğu 4G Lisans İhalesi'nin 2600 MHz için olan kısmı bugün gerçekleşmiştir. lifecell ihalede, Lot 1 ve Lot 2'nin toplamı olan 15 MHz frekans bandına 909.250.551 Grivna teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazanmıştır.

4G Lisans ihalesi kapsamında 1800 MHz frekansının ihalesinin 2018'in ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir.

Yükümlülük Grivna cinsinden olup, 31 Ocak 2018 tarihli Ukrayna Merkez Bankası ABD Doları/Grivna kuru olan 28,01 ile hesaplandığında 32,5 milyon ABD dolarına karşılık gelmektedir. Dönüştürme ücreti dahil toplam tutar ise 39,1 milyon ABD dolarıdır."


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cankal 1 yıl en beğenilen
Yazık oldu ukrayna halkına lifecell ocaklarına incir ağacı diker artık.
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dr20mouse 1 yıl Lene
Lene
Helal olsun.. TURKCELL 'DEMEK KALİTE Demektir.. ☝️

Kalite/Kazık oranı yüksek olmasa bende sizi desteklerdim.
2 Yanıt Yanıtla +28
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mert1907 1 yıl
Orda Ensar Vakfı'nın şubesi felan var mı acaba direk sponsor olsunlar.
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circassianmen 1 yıl
Ukraynaya gidişte pasaport kalktı turizm de arttı. Türkcell nerden para kazanacağını iyi biliyor. Hem giden gelenden, hem sürümden. TT gibi ucuz olmasa da bulunduğum konumlarda tartışmasız en iyisi.
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sis651 1 yıl
Turkcell bile Ukrayna'nın Lifecell'i gibi şöyle bir kapsama alanı haritası koyamıyor sitesine. Her yer kapsanıyor sanki.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 1 yıl
Türk şirketi ihale kazanmış sananlar Türkcell ortak yapısına baksınlar
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huhuq 1 yıl
orada da 4.5G diyemedin mi
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Fashionality 1 yıl
hiz olarak nasil bir fark olur bilmiyorum ama Kyivstar fiyatlarini veremezler... sinirsiz internet ve 500 dk her yone konusma 25 Turk Lirasina denk geliyor... kota ve hiz kesintisi yok, sinirsiz indirme yap... hatta evdeki interneti kapat, telefonu modem olarak kullan
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gunescan 1 yıl
Eminim ülkemizde verdiği hizmetin 10 katını yarı fiyatına verir orada
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MRTCVK 1 yıl gunescan
düşünün öyle bir internet altyapısı varki ev-iş farketmiyor en az 20 mb bağlantıys sahip.
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mert1907 1 yıl
Orda Ensar Vakfı'nın şubesi felan var mı acaba direk sponsor olsunlar.
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seglopsi 1 yıl
sadece şu fiyata bakarsak ne kadar kazık bir bedelle ülkemizde 4g bandlarının 3 operatör tarafından anlaşım yapılarak nasıl paylaşıldığını, görüyoruz. üstelik adamlardan 5 milyar tl alacağımız var vermiyorlar üzerine de khk ile alacaklar da sıfırlanıyor, yaklaşık 1.2 milyar euro. sonra da köprü yaparsın, tünel yaparsın yerini bilmeyen ayşe, fatma teyzenin emeklisine, 65 aylığına atarsın cebini. kdv'yi ötv'yi yükselterek.
Allah biliyor ya hiçbirinin yatacak yerleri yok öteki tarafta, çok şey yazardım da neyse. nasıl soyulduğumuzu kısaca kıyaslama ile anlatmaya çalışayım.
ukrayna; nüfus 45 milyon, savaş var(halk bariz istediğini yapamıyor, ülkede düzen; pamuk ipliğine bağlı, ülke 2'ye bölünmüş ve işgal altında), ülke komşularınca yoksul statüde, 2600 mhz F1 BANDI(15 MHz'lik band) için ödenen para 39 milyon dolar. 15 yıl [147 milyon tl]
Türkiye; nüfus 80 milyon, terör var(halkımız "özgür" yaşayabiliyor, ülkede düzen; siyasi ortama ve krizlere rağmen mevcut), ülke çoğu komşusundan daha zengin. 2600 mhz F1 BANDI(15 MHz'lik band) için ödenen para o günün kuru ile hesaplanırsa; 19.3 milyon euro, 15 yıl. [63 milyon tl]
kısa anlatayım dedim ama aptala anlatır gibi oldu umuyorum herkes anlamıştır.
ayrıca fatura bedeli kıyası yapmadım. onları da katarsak çok daha zevkli oluyor konu.
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Lumibrite 1 yıl
Merak etmeyin orada uygun tarifeler çıkaracaktır.Ülkemiz firmalarının genelinde olduğu gibi bunların da kazıklığı Türk halkına!
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KoşanBalık 1 yıl
Ben sevdim bu lifecelli . Lvive gitmeyi düşünüyordum gitmişken uğrar xiaomi alırız 😀
m.lifecell.ua/...
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