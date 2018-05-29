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Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’in web arayüzü açıldı

Turkcell'in sosyal mesajlaşma uygulaması BiP'in web arayüzü kullanıma açıldı. Kullanıcılar BiP WEB üzerinden arkadaşları ile bilgisayardan da mesajlaşabilecek. BiP WEB nasıl kullanılır?
11 ay
2,5b
1
13
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’in web arayüzü açıldı
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Turkell’in geliştirdiği sosyal mesajlaşma uygulaması BiP’in web arayüzü kullanıma açıldı. Böylelikle telefonunuz cebinizde olmasa dahi bilgisayarınızdan arkadaşlarınızla konuşmaya devam edebileceksiniz.

Anlık konum paylaşımı, Keşfet, Çevirmen, akıllı faks, para transferi ve kaybolan mesaj özellikleri gibi özellikleriyle dikkat çeken BiP, bu defa internet tarayıcıları üzerinden mesajlaşma hizmetini özellikleri arasına ekledi.

BiP WEB nasıl kullanılır?


  1. Bilgisayarınızda bipweb.com adresine gidin.
  2. BiP uygulamasından Profil menüsündeki BiP WEB seçeneğine tıklayın.
  3. Web sayfasında karşınıza çıkan QR kodu aktif olan kameradan okutun.
  4. Doya doya mesajlaşmaya hemen başlayın.

BiP WEB’e yeni özellikler yolda

BiP’in iletişim ve yaşam platformu olarak fark yaratan özellikleri önümüzdeki günlerde web versiyonuna da eklenecek. BiP kullanıcılarının ilgi alanlarına dair son gelişmeleri takip etmek için telefonlarından kullandıkları “Keşfet” servislerine yakında BiP WEB’ten de erişilebilecek. Yine BiP WEB kullanıcıları yakın zamanda aynen telefonlarında olduğu gibi internet tarayıcısı üzerinden sesli/görüntülü arama yapabilecekler.


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Bluedn 11 ay en beğenilen
turkcellden paralar yatmış
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mkyb 11 ay
Kimse kullanmıyor zaten.
WhatsApp varken boş iş bunlar. Kimse harici ek program kurmaz telefonuna. Bu yüzden hediye internet vs verirken Bip üstünden veriyorlar. Ama hediyeyi alan Bip'i siliyor hafızada yer tutmasın diye.
Kimse kullanmıyor zaten.WhatsApp varken boş iş bunlar. Kimse harici ek program kurmaz telefonuna. Bu yüzden hediye internet vs verirken Bip üstünden...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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HakanG22 11 ay
çevremde bip kullanan görmedim herkes whatsapp kullanıyor
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maxe 11 ay
bip ne la
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Lene 11 ay
Hayırlı olsun.. Onlar konuşur" Turkcell Yapar
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GoldPunch 11 ay
Şu Bip'i kim kullanıyor anlamış değilim.
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sis651 11 ay GoldPunch
Ben kullanıyorum. Lifecell tarifelerinde standart arama dakikaları Bip içinden veriliyor. Sürpriz Nokta oyunu Bip içinden oynanıyor, 40GB kota Bip içinden toplanıyor. Hani Turkcell kullanıcılarını Bip kullandırtmaya zorlamaya çalışıyor...
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mkyb 11 ay
Kimse kullanmıyor zaten.
WhatsApp varken boş iş bunlar. Kimse harici ek program kurmaz telefonuna. Bu yüzden hediye internet vs verirken Bip üstünden veriyorlar. Ama hediyeyi alan Bip'i siliyor hafızada yer tutmasın diye.
1 Yanıt Yanıtla +5
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sis651 11 ay mkyb
Boş değil ne yazık ki. Birileri ile Hangouts'tan görüşüyorum, başka gruplar da Telegram'da. Bir de Discord çıkardılar en son... Keşke Whatsapp'ı da bırakıp Telegram'a geçebilsek komple. Ya da Telegram gruplarını Bipe taşısak kotadan yemez yahu, en mantıklısı bu sanki...
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XFalconX 11 ay
bip candır
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circassianmen 11 ay
Gelişme olması sevindirici.
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Bluedn 11 ay en beğenilen
turkcellden paralar yatmış
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AMC 11 ay
Guzel olmuş
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boyzof 11 ay
Mantıklı bir iş yapılmış. Şu yorumumda
forum.donanimhaber.com/...
bazı tavsiyelerde bulunmuştum, adım adım gerçekleştirecekler tavsiyelerimi sanırım.
Özellikle bilgisayardan telefonu aramayı ve sürenin telefon tarifesinin dakikasından gitmesi işini yaparlarsa gayet iyi olacak.
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