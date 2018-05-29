Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’in web arayüzü açıldı

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Turkell’in geliştirdiği sosyal mesajlaşma uygulaması BiP’in web arayüzü kullanıma açıldı. Böylelikle telefonunuz cebinizde olmasa dahi bilgisayarınızdan arkadaşlarınızla konuşmaya devam edebileceksiniz.

Anlık konum paylaşımı, Keşfet, Çevirmen, akıllı faks, para transferi ve kaybolan mesaj özellikleri gibi özellikleriyle dikkat çeken BiP, bu defa internet tarayıcıları üzerinden mesajlaşma hizmetini özellikleri arasına ekledi.

BiP WEB nasıl kullanılır?





Bilgisayarınızda bipweb.com adresine gidin. BiP uygulamasından Profil menüsündeki BiP WEB seçeneğine tıklayın. Web sayfasında karşınıza çıkan QR kodu aktif olan kameradan okutun. Doya doya mesajlaşmaya hemen başlayın.

BiP WEB’e yeni özellikler yolda

BiP’in iletişim ve yaşam platformu olarak fark yaratan özellikleri önümüzdeki günlerde web versiyonuna da eklenecek. BiP kullanıcılarının ilgi alanlarına dair son gelişmeleri takip etmek için telefonlarından kullandıkları “Keşfet” servislerine yakında BiP WEB’ten de erişilebilecek. Yine BiP WEB kullanıcıları yakın zamanda aynen telefonlarında olduğu gibi internet tarayıcısı üzerinden sesli/görüntülü arama yapabilecekler.