Turkcell'in yeni iPad fiyatlandırması belli oldu

Apple'ın yeni iPad modelini ülkemize getireceğini ilk açıklayan operatör olan Turkcell bugün fiyatlandırmayı da netleştirdi.





Firma tarafından yapılan duyuruda yeni iPad'in iletişim merkezlerinden 250MB, 1GB ve 4GB internet paketlerinin yanı sıra ilk kez sınırsız interneti paketi ile 24 ayda uygun ödemelerle sahip olabileceği açıklandı.





Yeni iPad paketleri ise şöyle:





Yeni iPad 16 GB versiyonu 250MB internet paketi ile birlikte ayda 79TL, 1GB internet paketi ile birlikte ayda 86TL, 4GB internet paketi ile birlikte ayda 96TL, sınırsız internet paketi ile birlikte ayda 125TL şeklinde satılacak.





Yeni iPad 32 GB versiyonu 250MB internet paketi ile birlikte ayda 89TL, 1GB internet paketi ile birlikte ayda 96TL, 4GB internet paketi ile birlikte ayda 106TL, sınırsız internet paketi ile birlikte ayda 135TL şeklinde satılacak.





Yeni iPad 64 GB versiyonu 250MB internet paketi ile birlikte ayda 101TL, 1GB internet paketi ile birlikte ayda 108TL, 4GB internet paketi ile birlikte ayda 118TL, sınırsız internet paketi ile birlikte ayda 147TL şeklinde satılacak.





Kontratsız fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Sadece WiFi modeli hakkında da bir fiyatlandırma yok.





Yeni iPad modeli yarından itibaren Turkcell iletişim merkezlerinden satışa sunulacak.