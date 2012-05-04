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Turkcell'in yeni iPad fiyatlandırması belli oldu

7 yıl
6,7b
1
66
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPad modelini ülkemize getireceğini ilk açıklayan operatör olan Turkcell bugün fiyatlandırmayı da netleştirdi.

Firma tarafından yapılan duyuruda yeni iPad'in iletişim merkezlerinden 250MB, 1GB ve 4GB internet paketlerinin yanı sıra ilk kez sınırsız interneti paketi ile 24 ayda uygun ödemelerle sahip olabileceği açıklandı.

Yeni iPad paketleri ise şöyle:

Yeni  iPad 16 GB versiyonu 250MB internet paketi ile birlikte ayda 79TL, 1GB internet paketi ile birlikte ayda 86TL, 4GB internet paketi ile birlikte ayda 96TL, sınırsız internet paketi ile birlikte ayda 125TL şeklinde satılacak.

Yeni  iPad 32 GB versiyonu 250MB internet paketi ile birlikte ayda 89TL, 1GB internet paketi ile birlikte ayda 96TL, 4GB internet paketi ile birlikte ayda 106TL, sınırsız internet paketi ile birlikte ayda 135TL şeklinde satılacak.

Yeni  iPad 64 GB versiyonu 250MB internet paketi ile birlikte ayda 101TL, 1GB internet paketi ile birlikte ayda 108TL, 4GB internet paketi ile birlikte ayda 118TL, sınırsız internet paketi ile birlikte ayda 147TL şeklinde satılacak.

Kontratsız fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Sadece WiFi modeli hakkında da bir fiyatlandırma yok.

Yeni iPad modeli yarından itibaren Turkcell iletişim merkezlerinden satışa sunulacak.

http://www.turkcellmedya.com/yeni-ipad-ayda-79tlden-baslayan-fiyatlar--ve-----cift-tasiyici-hiziyla-5-mayista-turkcellde-bulten_2856.html Yorum Yaz
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samtual 7 yıl en beğenilen
iPad açıldığında yaptiklari reklam filmini izletmeye kalksa hop gitti 250 mb.
250 mb lik "paket" mi olur ya. Neyin paketi Allah askına 250 mb alti üstü
Ne yani ucuz diye insanlari bu paketten aldirip sonra kotayi astin diye milleti mi soyacaklar

Olurda bu kadar olmaz ayıp
iPad açıldığında yaptiklari reklam filmini izletmeye kalksa hop gitti 250 mb.250 mb lik "paket" mi olur ya. Neyin paketi Allah askına 250 mb alti üstü
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Ekabirr 7 yıl
Bu fiyatlar ile anca Harranlı Emine alır.Bir o memnun zaten.
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pijama61 7 yıl
külahımı arıyorum turkcell
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba,
Ben Bay Maurice sertifikalı, saygın, meşru ve akredite para borç veren değilim. Ben maddi yardıma muhtaç insanlara borç para. Eğer bir kötü kredi varsa veya faturaları ödemek için paraya ihtiyacı vardır? Ben size bir kredi sunmak için mutluluk duyacağız gibi güvenilir yararlanıcı yardımda sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum.
İLETİŞİM E-POSTA: mauricefinance@hotmail.com
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Vatov 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhaba,
Ben Bay Maurice sertifikalı, saygın, meşru ve akredite para borç veren değilim. Ben maddi yardıma muhtaç insanlara borç para. Eğer bir kötü kredi varsa veya faturaları ödemek için paraya ihtiyacı vardır? Ben size bir kredi sunmak için mutluluk duyacağız gibi güvenilir yararlanıcı yardımda sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum.
İLETİŞİM E-POSTA: mauricefinance@hotmail.com

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DH Misafiri 6 yıl
Hands down, Apple's app store wins by a mile. It's a huge selection of all sorts of apps vs a rahetr sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I'm not sure I'd want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.28 Mart 2012, 11:39
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briarlyxusa 7 yıl
3G'yi bir operatörün sim kartı ile kullanıyorsanız gerekli diye biliyorum, doğru mudur?
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tanreall 7 yıl briarlyxusa
briarlyxusa

3G'yi bir operatörün sim kartı ile kullanıyorsanız gerekli diye biliyorum, doğru mudur?
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Doğru.
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asparajin 7 yıl
Turkcell ve diger bazı firmalar gibi para odaklı çalışıyor ne kendi işçişi memnun nede tüketiciler, hep bana hep bana diyorlar, yurt dışında bazı operatörler muşteri odaklı çalışıyorlar, hem biz hemde müşteri kazansın mantığı var ama bizde müşteriyi soyup sogana cevirme mantıgı var "bu canavarlar bizi yiyor sonrada dişlerinin kirasını istiyorlar" :)
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sirkumsali 7 yıl
wifi modelini alırsak internetini nasıl verecekler? mesela turkcellde wifili sınırsız internet falan azmış. eee 3g olmadan internete nasıl bağlancaz?
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Burak1916 7 yıl
çok pahalı! bu kadar da olmaz...
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Escapetolife 7 yıl
Harvard'lı emily bile alamaz bu paraya ki Harranlı Emine anca rüyasında görür.
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engintezel 7 yıl
Türksel dememek kazık demektir. Türksel beni sesimden anlar
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demo11 7 yıl
Turkcellden aldığımız yetmiyomuş gibi birde o ünlü 3g internetinide yanında vermeyi unutmamış süper hızlı 20 MB kotalı......!!!
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pinwheel 7 yıl
Turkcellden yine kazik fiyatlar..
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XanthiN 7 yıl
Ben bişe anlamıyorum böyle, 64gb ve 16gb nin bana maaliyeti ne olacak? toplam yani (alıntılayıverin)
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MrDj 7 yıl
parasi fazla gelen alsin.amerikali emily bile bu kadar hizli net kullanamiyormus :-D harranli emine memnun diye yazan arkadasi tebrik ederim guldurdun beni.
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