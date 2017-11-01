Türkiye fiyatının altına satın alabileceğiniz 7 bilgisayar bileşeni

Yükselen fiyatlara bir çözüm yöntemi olarak siparişi yurt dışı sitelerden verebilirsiniz. Yabancı alışveriş siteleri arasından ürün sonrası destek ve gönderim hızı bakımından Amazon öne çıkıyor.
Amazon'da satılan ve Türkiye fiyatına göre çok uyguna getirebileceğiniz ürünleri sizler için derledik.
Ryzen 7 1800X
14 nm ZEN çekirdek mimarisi üzerine kurulu Ryzen 7 1800X, sunduğu yüksek performans ve geniş hız aşırtma imkanı sayesinde oyuncuların dikkatini çekmiş durumda.
Core i5-7600K
Elindeki Kaby Lake işlemcileri tüketmeye çalışan Intel, Core i5-7600K'nın fiyatında makul bir indirime gitmiş.
Intel'in i7 7820X işlemcisi ile kafa kafaya tutulan Ryzen 7 1800X rakibine nazaran daha makul fiyat/performans oranına sahip.
Be Quiet Pure Rock Slim İşlemci FanıAmazon'da en çok satan işlemci fanı olan bu ürün, ülkemizdeki fiyatına göre çok daha uygun bir fiyat etiketine sahip. Be Quiet Pure Rock Slim, sessiz çalışan mimarisi ve hemen hemen tüm işlemci soketlerine uygun yapısı ile öne çıkıyor.
Creative Sound Blaster Z Ses KartıBlaster Z, ülkemizde de Amazon'da da çok tercih edilen modellerden birisi. Kutu içerisinden çıkan mikrofonu ve Stüdyo kalitesindeki kulaklıkları destekleyen, 600 Ohm’a kadar çıkabilen empedans değeri ile dikkat çekiyor.
Asus ROG Strix GTX 1070 8 GB
Asus'un ROG Strix tasarımlı GTX 1070 modeli üstün özelliklere sahip. Ürünün inceleme videosunu aşağıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz:
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Samsung U28E590D 28 inç Monitör
Üst seviye monitör arayışında iseniz Samsung U28E590D monitörü, Türkiye fiyatına göre makul seviyelerde. Samsung'un yeni nesil teknolojilerini barındıran bu modeli 4K UHD çözünürlüğünde. LED aydınlatma teknolojisine sahip olan monitör, AMD FreeSync teknolojisini destekliyor.
Edifier R1700BT Bluetooth Hoparlör
Bilgisayarın yanına şık ve kaliteli bir hoparlör konumlandırmak isterseniz Edifier'ın R1280T modelini tavsiye ediyoruz.
Dijital Sinyal İşleme (DSP) ve Dijital Gerçeklik Oluşturma (DRC) teknolojilerine sahip bu hoparlör ile müzik ve sinema deneyiminizi arttırabilirsiniz. Dilerseniz Bluetooth destekli versiyonu da satın alabilirsiniz.
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bakınız ryzen 1800x 439 euro demiş.
439+10 euro kargo + %18 gümrük vergisi
440 Euro nun %18 i 80 euro yapıyor. yani 439+10+80=530euro ediyor.tl ye çevirince 530x4.42=2342tl ediyor.
bakınız hepsiiburada da aynı işlemci 2220tl yani daha ucuza geliyor Türkiyeden almak hemde garantili.