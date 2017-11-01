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Türkiye fiyatının altına satın alabileceğiniz 7 bilgisayar bileşeni

Ülkemizdeki fiyatlarına göre Amazon'da çok daha uyguna satılan 7 adet bilgisayar bileşenini sizin için derledik. Listemizde işlemci, anakart, monitör, ses kartı, hoparlör ve daha fazlası var.
1 yıl
7,8b
1
47
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye fiyatının altına satın alabileceğiniz 7 bilgisayar bileşeni
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Son zamanlarda artan Bitcoin madenciliği ve yüksek dolar kurunun bir etkisi olarak ülkemizde satılan bilgisayar bileşeni fiyatlarında ciddi bir artış meydana geldi. Yeni bilgisayar toplamak veya sahip olduğu sistemi geliştirmek isteyen pek çok kullanıcı, yüksek fiyatlardan dolayı endişeli.


Yükselen fiyatlara bir çözüm yöntemi olarak siparişi yurt dışı sitelerden verebilirsiniz. Yabancı alışveriş siteleri arasından ürün sonrası destek ve gönderim hızı bakımından Amazon öne çıkıyor.


Amazon'da satılan ve Türkiye fiyatına göre çok uyguna getirebileceğiniz ürünleri sizler için derledik.


Ryzen 7 1800X


14 nm ZEN çekirdek mimarisi üzerine kurulu Ryzen 7 1800X, sunduğu yüksek performans ve geniş hız aşırtma imkanı sayesinde oyuncuların dikkatini çekmiş durumda.


Core i5-7600K


Elindeki Kaby Lake işlemcileri tüketmeye çalışan Intel, Core i5-7600K'nın fiyatında makul bir indirime gitmiş.


Intel'in i7 7820X işlemcisi ile kafa kafaya tutulan Ryzen 7 1800X rakibine nazaran daha makul fiyat/performans oranına sahip.

Ürüne göz atmak için tıklayın

Be Quiet Pure Rock Slim İşlemci Fanı

Amazon'da en çok satan işlemci fanı olan bu ürün, ülkemizdeki fiyatına göre çok daha uygun bir fiyat etiketine sahip. Be Quiet Pure Rock Slim, sessiz çalışan mimarisi ve hemen hemen tüm işlemci soketlerine uygun yapısı ile öne çıkıyor.

Creative Sound Blaster Z Ses Kartı

Blaster Z, ülkemizde de Amazon'da da çok tercih edilen modellerden birisi. Kutu içerisinden çıkan mikrofonu ve Stüdyo kalitesindeki kulaklıkları destekleyen, 600 Ohm’a kadar çıkabilen empedans değeri ile dikkat çekiyor.
Türkiye fiyatının altına satın alabileceğiniz 7 bilgisayar bileşeni
 

Asus ROG Strix GTX 1070 8 GB

Asus'un ROG Strix tasarımlı GTX 1070 modeli üstün özelliklere sahip. Ürünün inceleme videosunu aşağıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz:

Ürüne göz atmak için tıklayın - Bu ürünün Türkiye'ye gönderimi yok gibi gözükebilir. Merak etmeyin, sepete ekleyip adres seçimine gittiğiniz zaman Türkiye'ye gönderiminin olduğunu göreceksiniz.


Samsung U28E590D 28 inç Monitör

Üst seviye monitör arayışında iseniz Samsung U28E590D monitörü, Türkiye fiyatına göre makul seviyelerde. Samsung'un yeni nesil teknolojilerini barındıran bu modeli 4K UHD çözünürlüğünde. LED aydınlatma teknolojisine sahip olan monitör, AMD FreeSync teknolojisini destekliyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın


Edifier R1700BT Bluetooth Hoparlör


Bilgisayarın yanına şık ve kaliteli bir hoparlör konumlandırmak isterseniz Edifier'ın R1280T modelini tavsiye ediyoruz.


Dijital Sinyal İşleme (DSP) ve Dijital Gerçeklik Oluşturma (DRC) teknolojilerine sahip bu hoparlör ile müzik ve sinema deneyiminizi arttırabilirsiniz. Dilerseniz Bluetooth destekli versiyonu da satın alabilirsiniz.

Ürüne göz atmak için tıklayın



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simbolmina 1 yıl en beğenilen
Bir ara evde bilgisayar yapma tarifi de verin. Artık vatandaş alamıyor.
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ezimuse 1 yıl
Refli link görmekten reflü olduk be kardeşim.
1 Yanıt Yanıtla +92
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ozbey08 1 yıl
iyi de o fiyatlara gümrük vergisi ve kargo ücreti eklenince. aynı fiyata denk geliyor.
bakınız ryzen 1800x 439 euro demiş.
439+10 euro kargo + %18 gümrük vergisi
440 Euro nun %18 i 80 euro yapıyor. yani 439+10+80=530euro ediyor.tl ye çevirince 530x4.42=2342tl ediyor.
bakınız hepsiiburada da aynı işlemci 2220tl yani daha ucuza geliyor Türkiyeden almak hemde garantili.
iyi de o fiyatlara gümrük vergisi ve kargo ücreti eklenince. aynı fiyata denk geliyor.bakınız ryzen 1800x 439 euro demiş.439+10 euro kargo + %18 gümr...
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2 Yanıt Yanıtla +78
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Chembond 1 yıl
A-Haber'e döndü iyice bu forum...
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DH Misafiri 1 yıl
Üzgünüz, bu ürün seçtiğiniz adrese gönderilemiyor. Daha fazla bilgi al. Teslimat adresini değiştirebilir ya da ürünü siparişinizden silebilirsiniz. Bu ürünü seçmiş olduğunuz adrese gönderebilecek başka bir satıcı olup olmadığını buraya tıklayarak görebilirsiniz.
hiç yakışık olmadı bu şimdi... tam alacam mutlaka bir engel çıkıyor :(
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Ulfast 1 yıl
Ref link ile uc kurus para alabilmek icin konu acmak. Cigersizler sizi
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Siyah Kalem 1 yıl
Refli link attıklarına göre para lazım sanırım.
İnsan da biraz utanma olucak ama nerdeee

Edit: Görüldüğü gibi biri orijinal amazon linki, diğeri ise DH nin milletten gizleyerek, habersiz koyduğu (donanımhaber-21) ve sizin alışverişiniz üzerinden para kazandığı referans linki.
Alışveriş yapıyorsun senin üzerinden para kazanıyor ama senin haberin yok, amazondan parayı alıyor ama amazon un senin ref linki ile alışveriş yaptığını bilmediğinden haberi yok. Hem senin hemde amazonun haberi olmadan para kazanıyorlar. Hak, hukuk, günah desek gülüp geçerler. Neyse bu şekilde herkesi uyarmak lazım..
Gerçi birazdan mesaj uçacak, silinecek belki de bölüm uzaklaştırması alıcam yada ban

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SoNuAzKaEn 1 yıl
Dalga geçmek için mi açtın anlamadım ama ben ucuz olan bişey göremedim euro 4,50 tl bilmem farkında mısın
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ardicli2000 1 yıl
Sizin yapacağınız habere.....
Bu haber yüzünden gidip alan olursa zararını karşılayacak mısınız???
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Mete Can Karahasan 1 yıl
DH'yi seviyoruz ama Alibaba gibi kodamanlık yapmayın eğer doğruyu şaşırmadan yapamayacaksanız.
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Technical.assistance 1 yıl
donanimhaber-21 gördüm tıklamadım.
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10ff 1 yıl
SAKİN LİNKLERE TİKLAMAYİN !!! SANİRİM REF Lİ LİNK KULLANMİSLAR. AMAN DİYİM... ZATEN HABER OLSUN DİYE YAPİLMİS BİR HABER.
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WarSaw 1 yıl
ee bunlar gümrüğe takılmayacakmı kargosu şusu busu ?
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