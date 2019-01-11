Türkiye’nin tanıtımı için sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin tanıtımı için sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yapacak. Türkiye’nin tanıtımı için yerli ve yabancı mecralarda yürütülen reklam çalışmalarına ek olarak Instagram hesapları ve bloggerlar ile çalışmalar yapılacak.
2019'da yeni bir tanıtım hamlesine başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, önemli ölçüde kitlesi bulunan sosyal medya hesapları ile tanıtım çalışmaları yürütecek.
Yapay zeka ile analiz yapılacak
Bakanlık, turistlerin tercihleriyle ilgili analizler yapacak. Yapay zeka yardımıyla yapılacak analizlere göre tanıtım çalışmaları yürütülecek. Türkiye’ye daha önce hiç gelmemiş kişiler ve turistik amaçla gelmiş ancak artık başka ülkeleri tercih eden bireyler incelenecek.
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Aklıma Apollon Tapınağı, Roma Mozaikleri, Ocaklı Ada Kalesi filan geliyor. Turist bu yapıların eski yeni hallerini görse koşarak uzaklaşır. Bir tarihi yapıya çelik kapı takılmıştı bak hatırlayamadım onun ismini.
Ek olarak futbol turnuvası için hazırlanan tanıtıma Nusret koyanlara kalırsa bu iş feci para aklanacaktır. 1 birimlik işe 100 birim gösterirler.
2 kelimeyi bir araya getiren sosyal medya fenomenleri ile ancak ülkemizi daha kötüye götürürüz. Bizdeki fenomenleri rahat bırakın gitsinler oyun filan oynasınlar.