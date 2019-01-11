Türkiye’nin tanıtımı için sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yapılacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin tanıtımı için sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yapacak. Türkiye’nin tanıtımı için yerli ve yabancı mecralarda yürütülen reklam çalışmalarına ek olarak Instagram hesapları ve bloggerlar ile çalışmalar yapılacak.

2019'da yeni bir tanıtım hamlesine başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, önemli ölçüde kitlesi bulunan sosyal medya hesapları ile tanıtım çalışmaları yürütecek.

Yapay zeka ile analiz yapılacak

Bakanlık, turistlerin tercihleriyle ilgili analizler yapacak. Yapay zeka yardımıyla yapılacak analizlere göre tanıtım çalışmaları yürütülecek. Türkiye’ye daha önce hiç gelmemiş kişiler ve turistik amaçla gelmiş ancak artık başka ülkeleri tercih eden bireyler incelenecek.