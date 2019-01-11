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Türkiye’nin tanıtımı için sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yapılacak

Türkiye'nin tanıtımı için sosyal medyayı kullanmayı amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bloggerlardan ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi olan Instagram kullanıcılarından yararlanacak.
4 ay
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’nin tanıtımı için sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yapılacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin tanıtımı için sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yapacak. Türkiye’nin tanıtımı için yerli ve yabancı mecralarda yürütülen reklam çalışmalarına ek olarak Instagram hesapları ve bloggerlar ile çalışmalar yapılacak.

2019'da yeni bir tanıtım hamlesine başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, önemli ölçüde kitlesi bulunan sosyal medya hesapları ile tanıtım çalışmaları yürütecek.

Yapay zeka ile analiz yapılacak

Bakanlık, turistlerin tercihleriyle ilgili analizler yapacak. Yapay zeka yardımıyla yapılacak analizlere göre tanıtım çalışmaları yürütülecek. Türkiye’ye daha önce hiç gelmemiş kişiler ve turistik amaçla gelmiş ancak artık başka ülkeleri tercih eden bireyler incelenecek.


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AFK_is_now_AFK 4 ay en beğenilen
bizim mal fenomenlerimizi elin oğlu neden takip etsin
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asau 4 ay
Medya fenomenlerimizin videolarını izleyip, takip edip onlara milyarlar kazandırmamız yetmiyormuş gibi şimdi de vergilerimizle de destek olucaz fenomenlerimize...
Medya fenomenlerimizin videolarını izleyip, takip edip onlara milyarlar kazandırmamız yetmiyormuş gibi şimdi de vergilerimizle de destek olucaz fenomenlerimize...
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ImPerspektif 4 ay
Önce restorasyon konusunda titiz davranın. Tarihe sahip çıktığımız sürece zaten tanıtım için otomatikman ek bütçe ayırmaya gerek kalmayacak, turist bu tanıtımlara gerek duymadan ülkemize ziyarette bulunacaktır.
Aklıma Apollon Tapınağı, Roma Mozaikleri, Ocaklı Ada Kalesi filan geliyor. Turist bu yapıların eski yeni hallerini görse koşarak uzaklaşır. Bir tarihi yapıya çelik kapı takılmıştı bak hatırlayamadım onun ismini.
Ek olarak futbol turnuvası için hazırlanan tanıtıma Nusret koyanlara kalırsa bu iş feci para aklanacaktır. 1 birimlik işe 100 birim gösterirler.
2 kelimeyi bir araya getiren sosyal medya fenomenleri ile ancak ülkemizi daha kötüye götürürüz. Bizdeki fenomenleri rahat bırakın gitsinler oyun filan oynasınlar.
Önce restorasyon konusunda titiz davranın. Tarihe sahip çıktığımız sürece zaten tanıtım için otomatikman ek bütçe ayırmaya gerek kalmayacak, turist bu tanıtıml...
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RevengeRain 4 ay
Bak buraya yabancı adam
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üçsekiz 4 ay
Bizim Etçiyi de koyun...
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İl teber 4 ay
Yabancı ünlü youtuber bulmak gerek , yerli ünlü youtuberları zaten %99 Türkler takip ediyordur.
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Seyrim 4 ay
Yabancı youtuber bulsanız daha iyi.. Türkleri genelde Türkler takip ediyor ama yabancıları tüm ülkeler takip ediyor..
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BekirHan 4 ay
100 kg mega slime yapanlar ile amcasına sövenler mi temsil edecek ise bu ülkeyi olmaz olsun öyle temsiliyet...
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ozbey08 4 ay
70 milyon abonesi olan youtuber a 7 milyon dolar para ver. gelsin Türkiye de videolar çeksin. 70 milyon takipçiden 700 bin i gelse ve kişi başı 500 dolar para bıraksalar Türkiye ye 350 milyon dolar eder. yani 7 milyon verip 350 milyon kazanacak.
çok güzel düşünce
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Mert GFL 4 ay
Yapmasınlar. En kaliteli tanıtımı koysan da kişilerden dolayı linç yiyecek... yapmayın...
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mcrew 4 ay
Aslında bu işi bizim Türk dizileri az çok yapıyor. Dünyanın her yerinde yayınlanıyor neredeyse.
ülkemiz çok güzel. Gezecek çok yer var. Ama ülkenin tanıtımını yapmadan önce bazı şeyleri düzeltmek lazım. Mesela tatil günleri özellikle akşamları Atatürk havalimanina gidin. Onlarca insanin (çoğu turist) dış hatlar geliş katında buz gibi havada onlarca dakika taksi beklediğini görürsünüz. Taksicilerin kurbanlık alır gibi pazarlık yapmaya çalıştıklarina şahit olursunuz.
Bir gsm hattına 300 lira çeken gsm oparatorleri görürsünüz.
Hayatinda ilk defa Türkiye ye gelecek biri daha Atatürk havalimanindan dışarı çıkmadan bir sürü sıkıntı sorun rezillik yaşıyor. Bir de bunun dışarı çıkması var.
Koca Havalimanı metrosunda turistlere yardımcı olacak bir kişi yok. Bir tane güvenlik görevlisi var garibim. Tüm is ona kalıyor. Thailand da bangkok havalimaninda 30-40 liraya gsm hattı alırsınız. Grab, line man gibi uygulamalar üzerinden taksi cagirirsiniz.
Metroya binecekseniz orada kocaman bir danışma vardır İngilizce konuşan metro katında. Siz gideceğiniz yeri söyleyin metro da hangi durakta ineceğinizi ondan sonra kaç numaralı otobüse bineceginizi tarif eder.
Kısacası bizim turist ülkesi olmamız için daha çok firin ekmek yemeniz lazım. Daha taksilere söz geçiremiyoruz.
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Whippoorwill 4 ay
Yerel rehberlerin soyu mu tükendi?
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El-Kira 4 ay
Yerli sosyal fenomenleri diye bi ibare yok ki haberde. Büyük ihtimalle yabancı fenomenlerle anlaşılacak bence gayet mantıklı, çok daha düşük bütçelerle çok daha fazla turist çekilebilir.
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