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Türkiye’de Bitcoin’e engel: hesaplar kapatıldı!

Türkiye’de Bitcoin alıp satabilmek adına kurulan ilk web sitesi olan BTCTurk’e engel geldi. Banka hesapları kapatılan sitenin Türkiye’de hizmet vermesi şu an için engellenmiş durumda. İşte detaylar:
2 yıl
26,2b
1
47
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de Bitcoin’e engel: hesaplar kapatıldı!
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Ülkemizde 3 seneden bu yana Bitcoin alıp satmak adına kullanılan öncelikli mecra konumunda bulunan BTCTurk, kapatılan banka hesapları nedeni ile işlem yapamaz hale geldi. Kullanıcıların para yatırarak Bitcoin satın alma işlemlerimi, paranın yatırılabileceği bir banka hesapları kalmadığı için gerçekleştiremeyeceklerini duyuran site, TL çekmek isteyen kullanıcılara ise ödeme yapacaklarını ve parasal finansman noktasında bir sorunları olmadığını duyurdu.

Kanuni uyum konusunda bugüne kadar tüm hassasiyeti gösterdiklerini belirten ancak buna rağmen çözüm yolu bulamadıklarından yakınan BTCTurk, özellikle son dönemde hassasiyet seviyesi yüksek bir konu olan anonim işlemlere de kesinlikle izin vermediklerini özellikle vurguluyor.

Yakında Çözüm Bulunabilir

Yasal kurumlar nezdinde girişimlerin devam ettiğini ve bu odakta çalışmalar yürüttüklerini belirten şirket yetkilileri, ilerleyen dönemde bir çözüm bulunabilmesini ve banka hesaplarının yeniden açılabilmesini hedefliyor. Tüm kullanıcı bakiyelerini istenildiği takdirde ödeyebileceklerini belirten BTCTurk, birkaç hafta içerisinde konuya çözüm bulunabileceği beklentisinde.


Özellikle Paypal’ın kapatılmasından sonra dijital ortamdaki alışverişlerde Bitcoin’in ülkemizdeki önemi ciddi anlamda yükseldi. Tabi pozitif havanın yerini Paypal ile benzer bir sona bırakması da çok uzun sürmedi. Bilindiği gibi ülkemizde 2014 yılında çıkarılan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren ödeme platformlarının sunucularını yurt içine taşıması gerekiyor. Bu tebliğden kaynaklı bir sorun, BTCTurk’ün de karşısına çıkmış olabilir. İlerleyen günlerde nasıl bir sonuç ortaya çıkacak gerçekten merak konusu. Belki de platformlar özelinde yasal süreçlerde esneklik sağlanması gerekebilir. Konuya ilişkin detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


Uluslararası piyasalarda 1 bitcoin 17 Ağustos 2016 Saat 18:00 itibariyle 1675 TL seviyesindeydi. BTCTurk'te ise aynı tarihte 1 bitcoin 1715TL olarak belirlenmişti.

https://www.btcturk.com/Home/News#tlyatirmacekmeduyuru Yorum Yaz
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Sanat Günesi 2 yıl en beğenilen
Ulan bir kerede halka faydası olan birşey yapsınlar. Nerde saçma sapan işler var onlarla uğraşıyorlar.
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fthkn 2 yıl maximan2008
maximan2008

Burada bazı yanlış algılamalar ve bitcoinin tam olarak ne olduğu hakkında insanların yeterli bilgisi bulunmamakta.
1. Btcturk'ün bankalarla yaşadığı problemin devlet tarafından herhangi bir engellemesi yok. Gerekli açıklamalar ayrıntılı yapılmış zaten. Yaşanan bu problem, btcturk ile bankalar arasındaki uyuşmazlık ile ilgili. Eğer söylenildiği gibi devletle ilgili olsaydı, koinim.com adresinin de aynı şekilde engellenmiş olması gerekirdi. Böyle bir durum yok. Bu durum sadece ama sadece Btcturk ile bankalar arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili.
2. Btc üzerine bu kadar "Suç" yüklenmesi, btc'nin anlaşılamamış olmasından kaynaklıdır. uzun uzun anlatmak yerine, coin-turk.com adresindeki btc ve altcoinler ile ilgili yazıları iyice okuyunuz. OKUYUN!!
Btc' üzerinden yapılmış yasal olmayan işlemlerin, sanki sadece btc ye aitmiş gibi gösterilmesi ise kafasını kuma gömmüş devekuşu kadar kör bir durumdur. Reel paranın illegal işlerde kullanılmadığını iddaa edebilecek kimse yoktur. ve hatta takip edilebilirliği, btc'den çok çok daha düşüktür. bitcoin blockchain, tüm transferleri tutabilen, istendiğinde gönderilen tüm coinlerin hangi adreslere gönderildiğini ortaya koyabilecek kadar geniş bir altyapısı olan bir sistemdir. Buna rağmen, geçmişte yaşanılan kötü olaylar nedeniyle adı, lekeli. şu anda dunya çapında kayıp olan, nerede olduğu bilinmeyen, sürkülasyonda olmayan milyarlaca dolar var iken, takibi yapılamıyor iken, milyarlarca dolarlık vurgunlar soygunlar yapılıyor iken, Bitcoini bu tür suçlamalara mağruz bırakmak, gereksiz edebiyattan başka birşey olamaz.

Onlar okumaz. Diyanet ne derse ona inanırlar. Okumazlar kesinlikle. Dünyanın en sığ insanı Anadolu insanıdır.
maximan2008Burada bazı yanlış algılamalar ve bitcoinin tam olarak ne olduğu hakkında insanların yeterli bilgisi bulunmamakta.1. Bt...
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MonsterMMORPG 2 yıl
bitcoin gerçekten de çok riskli

fakat paypal mutlaka kurallara uyarak geri gelmeli Türkiyeye

Türkiye paypal açısından sunucu barındırma kuralını kaldırmalı fakat paypal da transparant şekilde bilgi paylaşımı yapmalı
bitcoin gerçekten de çok risklifakat paypal mutlaka kurallara uyarak geri gelmeli TürkiyeyeTürkiye paypal açısından sunucu barındırma kur...
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fatihrehberlik 1 yıl
Bitcoin, Türkiye'de en hızlı ve en kolay şu adresten satın alınabilir. bitkolay.com/...
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ozbey08 2 yıl
bitcoin yasak, paypal yasak. yakında facebook.twitter,youtube ta yasaklanır. iyice k.kore,iran gibi oluruz.
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sis651 2 yıl
Beyler BTCTurk'ün son durumu nedir? Site alışıyor gibi görünüyor sanki.
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=PistoLeRo= 2 yıl
sanarsın herkesde bitcoin var
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ONURT54 2 yıl
ÖZGÜR BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bitcoin cidden riskli tehlikeli işlerde kullanılıyor,İllegal yollarla.
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interwap 2 yıl
Açıldı mı?
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grand3 2 yıl
BTCTurkden yapilan yeni aciklama

Sayın kullanıcılarımız,

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili son durumu aşağıdaki başlıklarda dikkatinize sunarız.

TL bakiyelerinin ödenmesi

TL yatırma ve çekme işlemlerini kısa vadede tekrar başlatmamız, BTCTurk ile çalışmayı kabul eden bir banka bulamayışımız sebebiyle olanaksız görünmektedir.

Şirketimiz müşteri bakiyelerini uzun süre üzerinde taşımayı etik bulmamaktadır.

Bu sebeple bütün müşterilerimizden BTCTurk üzerindeki TL bakiyeleri için en kısa sürede TL çekme emri vermelerini rica ediyoruz.

TL çekme sayfasına geldiğinizde miktar alanı otomatik olarak tüm bakiyenizi gösterecektir. Banka bilgilerinizi girmeniz ve emri tamamlamanız yeterli olacaktır. Eğer hali hazırda bekleyen bir TL çekme emriniz var ise herhangi bir aksiyon almanıza gerek yoktur. Eğer var olan emriniz tüm bakiyenizi kapsamıyor ise emriniz ekibimizce iptal edilecek ve sizden tüm bakiyenizi kapsayan bir TL çekme emri girmeniz istenecektir.

Son çalıştığımız banka ile BTCTurk üzerindeki TL bakiyelerini tek seferde kullanıcılarımıza göndermemiz konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Transferlerin önümüzdeki hafta (22 Ağustos haftası) gerçekleşmesini hedeflemekteyiz. TL çekme işlemlerindeki limitler tek seferlik bu ödemeler için kaldırılmıştır. Lütfen en kısa sürede hesabınıza giriş yapıp tüm TL bakiyenizi çekme emri giriniz.

Alış satış işlemleri ve açık emirler

Bu süreçte fiyat manipülasyonuna fırsat vermemek için tüm alış satış işlemleri durdurulmuş ve açık emirler iptal edilmiştir.

Bitcoin çekme işlemleri

Bitcoin çekme işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacaktır. Bitcoin bakiyenizi dilediğiniz zaman kendi cüzdanlarınıza aktarıp saklayabilir ya da dilediğiniz farklı bir yere transfer edebilirsiniz. BTCTurk.com internet sitesi TL ödemelerinden sonra da açık kalacaktır. Bitcoin bakiyeleriniz çekmeniz için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

BTCTurk'ün geleceği ile ilgili

BTCTurk'ün tekrar aktif hale gelmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermekteyiz. Fakat bu sürecin ne zaman sonlanacağı konusunda ne yazık ki bir bilgi veremiyoruz.

Türkiye'de Bitcoin kullanıcılarının korunması ve işlemlerin merdiven altı yöntemlere ve yurt dışındaki borsalara itilmemesi için BTCTurk'ün açık kalmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.

Şirketimiz hakkında yürütilen herhangi bir soruşturma yoktur. Devam eden bir yargı sürecimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz bu kararları herhangi bir devlet biriminin etkisi ile almamıştır. Mevcut durumun sebebi bankaların Bitcoin borsa işlemlerini yüksek riskli görmesi ile ilgilidir. Önümüzdeki dönemde kamu otoriteleri ile işbirliği olanakları yaratarak tekrar faaliyetlerimizi başlatmayı hedefliyoruz. Spekülasyonlara mahal vermemek adına bu bilgiyi paylaşmak istedik.

Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz.

Destekleriniz ve anlayışınız için tekrar teşekür ederiz.
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maximan2008 2 yıl
Burada bazı yanlış algılamalar ve bitcoinin tam olarak ne olduğu hakkında insanların yeterli bilgisi bulunmamakta.
1. Btcturk'ün bankalarla yaşadığı problemin devlet tarafından herhangi bir engellemesi yok. Gerekli açıklamalar ayrıntılı yapılmış zaten. Yaşanan bu problem, btcturk ile bankalar arasındaki uyuşmazlık ile ilgili. Eğer söylenildiği gibi devletle ilgili olsaydı, koinim.com adresinin de aynı şekilde engellenmiş olması gerekirdi. Böyle bir durum yok. Bu durum sadece ama sadece Btcturk ile bankalar arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili.
2. Btc üzerine bu kadar "Suç" yüklenmesi, btc'nin anlaşılamamış olmasından kaynaklıdır. uzun uzun anlatmak yerine, coin-turk.com adresindeki btc ve altcoinler ile ilgili yazıları iyice okuyunuz. OKUYUN!!
Btc' üzerinden yapılmış yasal olmayan işlemlerin, sanki sadece btc ye aitmiş gibi gösterilmesi ise kafasını kuma gömmüş devekuşu kadar kör bir durumdur. Reel paranın illegal işlerde kullanılmadığını iddaa edebilecek kimse yoktur. ve hatta takip edilebilirliği, btc'den çok çok daha düşüktür. bitcoin blockchain, tüm transferleri tutabilen, istendiğinde gönderilen tüm coinlerin hangi adreslere gönderildiğini ortaya koyabilecek kadar geniş bir altyapısı olan bir sistemdir. Buna rağmen, geçmişte yaşanılan kötü olaylar nedeniyle adı, lekeli. şu anda dunya çapında kayıp olan, nerede olduğu bilinmeyen, sürkülasyonda olmayan milyarlaca dolar var iken, takibi yapılamıyor iken, milyarlarca dolarlık vurgunlar soygunlar yapılıyor iken, Bitcoini bu tür suçlamalara mağruz bırakmak, gereksiz edebiyattan başka birşey olamaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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fthkn 2 yıl maximan2008
maximan2008

Burada bazı yanlış algılamalar ve bitcoinin tam olarak ne olduğu hakkında insanların yeterli bilgisi bulunmamakta.
1. Btcturk'ün bankalarla yaşadığı problemin devlet tarafından herhangi bir engellemesi yok. Gerekli açıklamalar ayrıntılı yapılmış zaten. Yaşanan bu problem, btcturk ile bankalar arasındaki uyuşmazlık ile ilgili. Eğer söylenildiği gibi devletle ilgili olsaydı, koinim.com adresinin de aynı şekilde engellenmiş olması gerekirdi. Böyle bir durum yok. Bu durum sadece ama sadece Btcturk ile bankalar arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili.
2. Btc üzerine bu kadar "Suç" yüklenmesi, btc'nin anlaşılamamış olmasından kaynaklıdır. uzun uzun anlatmak yerine, coin-turk.com adresindeki btc ve altcoinler ile ilgili yazıları iyice okuyunuz. OKUYUN!!
Btc' üzerinden yapılmış yasal olmayan işlemlerin, sanki sadece btc ye aitmiş gibi gösterilmesi ise kafasını kuma gömmüş devekuşu kadar kör bir durumdur. Reel paranın illegal işlerde kullanılmadığını iddaa edebilecek kimse yoktur. ve hatta takip edilebilirliği, btc'den çok çok daha düşüktür. bitcoin blockchain, tüm transferleri tutabilen, istendiğinde gönderilen tüm coinlerin hangi adreslere gönderildiğini ortaya koyabilecek kadar geniş bir altyapısı olan bir sistemdir. Buna rağmen, geçmişte yaşanılan kötü olaylar nedeniyle adı, lekeli. şu anda dunya çapında kayıp olan, nerede olduğu bilinmeyen, sürkülasyonda olmayan milyarlaca dolar var iken, takibi yapılamıyor iken, milyarlarca dolarlık vurgunlar soygunlar yapılıyor iken, Bitcoini bu tür suçlamalara mağruz bırakmak, gereksiz edebiyattan başka birşey olamaz.

Onlar okumaz. Diyanet ne derse ona inanırlar. Okumazlar kesinlikle. Dünyanın en sığ insanı Anadolu insanıdır.
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napolyon94 2 yıl
Terörle mucadele tam gaz devan
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Sirkadyen 2 yıl napolyon94
napolyon94

Terörle mucadele tam gaz devan

Bitcoin ile terörün ne alakası var ? Hesapları kapatılan site, soruşturma dahilinde talep olursa emniyet ile bilgi paylaşımı yapıyordu zaten ?
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