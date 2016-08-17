Türkiye’de Bitcoin’e engel: hesaplar kapatıldı!

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Ülkemizde 3 seneden bu yana Bitcoin alıp satmak adına kullanılan öncelikli mecra konumunda bulunan BTCTurk, kapatılan banka hesapları nedeni ile işlem yapamaz hale geldi. Kullanıcıların para yatırarak Bitcoin satın alma işlemlerimi, paranın yatırılabileceği bir banka hesapları kalmadığı için gerçekleştiremeyeceklerini duyuran site, TL çekmek isteyen kullanıcılara ise ödeme yapacaklarını ve parasal finansman noktasında bir sorunları olmadığını duyurdu.

Kanuni uyum konusunda bugüne kadar tüm hassasiyeti gösterdiklerini belirten ancak buna rağmen çözüm yolu bulamadıklarından yakınan BTCTurk, özellikle son dönemde hassasiyet seviyesi yüksek bir konu olan anonim işlemlere de kesinlikle izin vermediklerini özellikle vurguluyor.

Yakında Çözüm Bulunabilir

Yasal kurumlar nezdinde girişimlerin devam ettiğini ve bu odakta çalışmalar yürüttüklerini belirten şirket yetkilileri, ilerleyen dönemde bir çözüm bulunabilmesini ve banka hesaplarının yeniden açılabilmesini hedefliyor. Tüm kullanıcı bakiyelerini istenildiği takdirde ödeyebileceklerini belirten BTCTurk, birkaç hafta içerisinde konuya çözüm bulunabileceği beklentisinde.





Özellikle Paypal’ın kapatılmasından sonra dijital ortamdaki alışverişlerde Bitcoin’in ülkemizdeki önemi ciddi anlamda yükseldi. Tabi pozitif havanın yerini Paypal ile benzer bir sona bırakması da çok uzun sürmedi. Bilindiği gibi ülkemizde 2014 yılında çıkarılan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren ödeme platformlarının sunucularını yurt içine taşıması gerekiyor. Bu tebliğden kaynaklı bir sorun, BTCTurk’ün de karşısına çıkmış olabilir. İlerleyen günlerde nasıl bir sonuç ortaya çıkacak gerçekten merak konusu. Belki de platformlar özelinde yasal süreçlerde esneklik sağlanması gerekebilir. Konuya ilişkin detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.





Uluslararası piyasalarda 1 bitcoin 17 Ağustos 2016 Saat 18:00 itibariyle 1675 TL seviyesindeydi. BTCTurk'te ise aynı tarihte 1 bitcoin 1715TL olarak belirlenmişti.

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