Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli güneş paneli üreticilerine ek vergi getirildi!

SolarTürk başta olmak üzere yerli panel üreticileri tarafından yapılan şikayetler sonucu güneş paneli sektöründe önemli bir düzenlemeye imza atıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla ülkemizdeki üreticilere zarar verdiği tespit edilen Çin merkezli güneş paneli markalarına ek vergi uygulanmasına karar verildi. Buna göre İthalat Genel Müdürlüğü ile bağlantıya geçen 16 Çinli markadan metrekare başına 20-25 dolar vergi alınacak.

Hayata geçirilen anti-damping vergisiyle dış ticarette haksız rekabetin önlenmesi ve yerli ürünlerde fiyat dengesinin korunması hedefleniyor. 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren düzenlemenin yerli üreticiler açısından memnuniyetle karşılandığı, ülkemizdeki panel üretiminin gelecek 10 yıl için önünün açıldığı belirtiliyor.

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Diğer taraftan alınan kararın Konya Karapınar’da yapılacak, 5000 MW kapasiteli dünyanın en büyük güneş santrali olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini kazanan Hanwha’ya da ciddi bir destek sağlayacağı ifade ediliyor. 21 ayda tamamlanması planlanan YEKA, yaklaşık 600 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacak. Ülkemizde giderek kullanım oranı artan güneş enerjisi, çevreci olmasının yanı sıra verimlilik anlamında da büyük önem teşkil ediyor.