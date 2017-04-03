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Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli güneş paneli üreticilerine ek vergi getirildi!

Ülkemizde faaliyet gösteren Çinli güneş paneli üreticilerine, yerli üretimi olumsuz etkiledikleri ve haksız rekabete yol açtıkları gerekçesiyle önleyici vergi getirildiği duyuruldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli güneş paneli üreticilerine ek vergi getirildi!
 
SolarTürk başta olmak üzere yerli panel üreticileri tarafından yapılan şikayetler sonucu güneş paneli sektöründe önemli bir düzenlemeye imza atıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla ülkemizdeki üreticilere zarar verdiği tespit edilen Çin merkezli güneş paneli markalarına ek vergi uygulanmasına karar verildi. Buna göre İthalat Genel Müdürlüğü ile bağlantıya geçen 16 Çinli markadan metrekare başına 20-25 dolar vergi alınacak.

Hayata geçirilen anti-damping vergisiyle dış ticarette haksız rekabetin önlenmesi ve yerli ürünlerde fiyat dengesinin korunması hedefleniyor. 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren düzenlemenin yerli üreticiler açısından memnuniyetle karşılandığı, ülkemizdeki panel üretiminin gelecek 10 yıl için önünün açıldığı belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "YTÜ Otomotiv Teknolojileri Etkinliği'17 başlıyor"
Diğer taraftan alınan kararın Konya Karapınar’da yapılacak, 5000 MW kapasiteli dünyanın en büyük güneş santrali olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini kazanan Hanwha’ya da ciddi bir destek sağlayacağı ifade ediliyor. 21 ayda tamamlanması planlanan YEKA, yaklaşık 600 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacak. Ülkemizde giderek kullanım oranı artan güneş enerjisi, çevreci olmasının yanı sıra verimlilik anlamında da büyük önem teşkil ediyor.

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shegenli chingen 2 yıl en beğenilen
alternetif enerji yenilenebilir enerji yok temiz derken vergi getiriyosun...sonra sövdümü biz suclu oluyoruz
2 Yanıt Yanıtla +54
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sistemli adam 2 yıl
Çok iyi olmuş.
Blok mermer konusunda onların devleti nasıl bizim aleyhimize hareket ettiler bilen bilir.
Sektör olarak bizim de almamız gereken tedbirleri bakana ilettik, bununla alakası yok ama yine de bu bir adımdır.
Çok iyi olmuş.Blok mermer konusunda onların devleti nasıl bizim aleyhimize hareket ettiler bilen bilir.Sektör olarak bizim de almamız gereken tedbirle...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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itachi237 2 yıl
avrupada aynısını çine karşı uyguluyor sorun yok
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3qzotix 2 ay
Ithal muza da %160 vergi gelmiş.
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mfselektronik 2 ay
Üreticiye Ek vergi getirirler. İthalatçıya gümrük muafiyati.
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cesseray 2 ay
ne kadar rezil bir devlette yaşıyoruz japon,ya hukumet i milletine panel verir al elektriğini üret der bizimkiler ise bizi ezmek için her türlü pisliğe baş vurur ulan hadi milletine destek vermiyorsun bari vergidir şudur budur rahat bırak da
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They Killed Kenny 2 yıl
Sözde iktisat bilen arkadaşlar basmış burayı. Neymiş yerinde bir kararmış.
Adam bunu dünyanın öbür ucundan kargoyla getiriyor. Zaten öküz gibi gümrük vergin var onu veriyor satarken bir daha vergi koyuyor ona rağmen senin ülkendekinden ucuz ve kaliteli üretiyorsa sorunu kendinde ara.
Tabii ki bizde yerli üreticinin yanındayız ama bu vergi arttırarak olmaz. Temiz enerjide fiyat artışına gidersen kimse almaz. Yapılacak şey şudur Türk olanın vergisini düşersin bu kadar basit. Ama illa kendi ceplerine para girecek bu da güzel fırsat niye kaçırsın. Temiz enerjiden vergi bile almaması lâzım adamın. Ben yerli üreticiye acıyorum zaten hammadde al vergi öde yıllık şirket vergisi öde ürün üret vergi öde ürün sat bir daha vergi öde. Fiyatlar uçuyor haliyle.
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LambayaFunfDe 2 yıl
Usta iyi güzel yerliye destek oluyorsun da yerlilere de vergi kolaylığı sağlasan ya da lar marjlarını düşürmelerini istesen adamlar 2 katına satıyorlar
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Omer1852 2 yıl
Son dakika s.maya vergi getirildi büyük 1 küçük beşyüz (ev dahil)
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susesa 2 yıl
Çinlilere ek vergi getirmek temiz enerjinin yaygınlaşmasını engellemekten başka bir halta yaramaz ki. Madem yerli firmalar rekabet edemiyor onlara teşvik ver. Neden illa vatandaşa girsin?
Cari açık diye ağlıyorsun enerji ithalatını şahlandıracak hareket yapıyorsun, yaw sen ne yapıyorsun ?
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Ac1DBuRN 2 yıl
Bizim klasik yöntemimiz. Rekabeti arttırmak istiyorsan kendi malını daha alınabilir kılmak yerine rakibinin fiyatını yükseltmek. Daha fazla vergi almak varken, milleti kim düşünür? Rakibi pahallandırarak cebimizden daha az para çıkacak veya daha hızlı yaygınlaşacağını sanan insanlara bak. Bu verginin satışlarımızı arttıracağını (sanki daha verimli ve daha uygun fiyata panel üretmeye başlıyormuşuz gibi) düşünmek için ne içmek gerekiyor merak ettim.
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Halilowich 2 yıl
Haberde hata var. Konya Karapınar'daki tesis 500 değil 1000 MW olacak toplamda. İlk aşama 500 MW sadece.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
fabrika ne kadar büyük olursa üretim maliyeti o kadar düşük olur !
TR'ye de üretim fabrikası yok !
TR'ye de montaj fabrikası var !
2 tane numune üretim lab'ı
fabrika olarak gösteren
çok fazla hibe destek alma heveslisi girişimci var.
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