Türkiye’de yenilenebilir enerjiye 6 ayda 2 milyar dolar

Bu kapsamda rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, güneş enerjisi gibi kaynaklardan üretilen elektrik enerjisine alım garantisi veriliyor. Yılın ilk altı aylık döneminde bu odakta yapılan ödeme 2 milyar doları aşmış durumda. Net rakam ise 6 milyar 477 milyon lira olmuş. Bu rakamın sadece 250 milyon 871 bin liralık kısmı lisanssız elektrik üretim santrallerine ödenmiş.
Doğalgazın Payı %32
Yenilenebilir enerji için YEKDEM kapsamında ödenen rakam bir çok açıdan önemli. Çevreci olması noktasındaki unsurlar için bile bu destek büyük önem taşırken konuyu ülkemizde tüketilen elektriğin üretim kaynaklarına da bakmak doğru olacaktır. Türkiye, yaklaşık rakamlarla üretilen elektriğin kilovat saati karşılığında rüzgar ve hidroelektrik için 21 kuruş, jeotermal için 30 kuruş , güneş içinse 38 kuruş ödüyor. Üretimde kullanılan ekipmanların yerlilik oranına göre alım garantisinde ufak çaplı değişiklikler olabiliyor.
- Doğalgaz: %32
- Hidroelektrik: %27
- İthal Kömür: %15
- Yerli Kömür ve Linyit: %15
- Rüzgar: %5
- İthalat: %2
- Diğer: %4
* Değerler Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerinden yuvarlanarak derlenmiştir.
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mfa.gov.tr/...
epdk.org.tr/...
Ayrıca bu rakamların (%32 Doğal Gaz payı vs.) anlamlı olabilmesi için geçen senelerdeki tüm verilerin karşılaştırılması gerekmektedir. Mesela 2010 senesinde doğalgaz ile üretilen elektrik oranı %49 seviyelerindeydi, Şu an ise %32. Bu da Türkiye'nin bu konudaki politikasının iyiye gittiğini en büyük göstergesidir diyebiliriz. Sayıları koymak değil, koyulan sayıları yorumlamak daha önemlidir.
Başka konu ise haberdeki yorumların çoğuna katılmıyorum: "Özellikle güneş ve rüzgar için yapılan yatırımların daha ciddi ölçüde artırılması şart." denmiş fakat yatırımlar ve imkanlar emin olun sonuna kadar kullanılıyor. Hatta alınan ve verilen lisanslar olabileceğinden de yüksek, alım garantisi mevcut... birinci olarak zamana, ikinci olarak da lisans sahiplerinin üretimlerine bir an önce başlamasına bağlıdır, ama tabi ki özellikle de zamana...
Son olarak, enerji çeşitliliği ve ithalatı yapılan ülke çeşitliliği özellikle de dışa bağımlı ülkeler için önemlidir. Doğal gaz ne olursa olsun şu anki koşullarda daha ucuz elektrik üretiminde en iyi opsiyondur. Dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için önemlidir. Tamamen bu kaynaktan kopmak yanlış bir politika olabilir. Olayın çok daha fazla boyutu varken üç beş paragraf değil sayfalarca yazı yazılabilir ama körü körüne belli bir bilgi kapasitesine sahip olmadan, "yatırımlar arttırılmalıdır" gibi temelsiz sonuçlar okuyucu da yanıltabilir.