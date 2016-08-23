Türkiye’de yenilenebilir enerjiye 6 ayda 2 milyar dolar





Enerji tüketiminde, ülkemiz sınırları içinde yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilmiş enerji payını daha yukarılara çıkarmayı hedefleyen ülkemizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında önemli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, güneş enerjisi gibi kaynaklardan üretilen elektrik enerjisine alım garantisi veriliyor. Yılın ilk altı aylık döneminde bu odakta yapılan ödeme 2 milyar doları aşmış durumda. Net rakam ise 6 milyar 477 milyon lira olmuş. Bu rakamın sadece 250 milyon 871 bin liralık kısmı lisanssız elektrik üretim santrallerine ödenmiş.

Doğalgazın Payı %32

Yenilenebilir enerji için YEKDEM kapsamında ödenen rakam bir çok açıdan önemli. Çevreci olması noktasındaki unsurlar için bile bu destek büyük önem taşırken konuyu ülkemizde tüketilen elektriğin üretim kaynaklarına da bakmak doğru olacaktır. Türkiye, yaklaşık rakamlarla üretilen elektriğin kilovat saati karşılığında rüzgar ve hidroelektrik için 21 kuruş, jeotermal için 30 kuruş , güneş içinse 38 kuruş ödüyor. Üretimde kullanılan ekipmanların yerlilik oranına göre alım garantisinde ufak çaplı değişiklikler olabiliyor.





Yenilenebilir kaynaklardan ülkemiz sınırları içinde üretilen elektrikte aslan payı doğalgazın. Örneğin Ağustos 2016 – Ağustos 2015 için rakamlara baktığımızda doğalgazın %32 ile aslan payına sahip olduğu görülüyor. Diğer kaynaklara göre dağılım* ise şöyle:

Doğalgaz: %32

Hidroelektrik: %27

İthal Kömür: %15

Yerli Kömür ve Linyit: %15

Rüzgar: %5

İthalat: %2

Diğer: %4



* Değerler Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerinden yuvarlanarak derlenmiştir.

Rakamlardan da anlaşılacağı ülke içinde üretilen elektriğin payının artması, dışa bağımlılığın azalması noktasında önemli bir etken olacaktır. Doğal gazdan elektrik üretmenin maliyeti ülkemizde güncel rakamlara göre santralin verimlilik oranına bağlı olarak değişmek üzere 15 kuruş ile 20 kuruş arasında değişiyor. Üstelik bu rakama santralin kurulum maliyeti de dahil değil.

Doğal gaz ihtiyacı karşılama noktasında elektrik tüketiminde joker rol üstlense de pek hesaplı değil. Haliyle de doğal gazın elektrik üretimindeki payını ne kadar düşürebilirsek o kadar iyi. Hali hazırda lisanslı ve lisanssız olarak elektrik üretmek adına yapımı devam eden bir çok proje bulunuyor. Özellikle güneş ve rüzgar için yapılan yatırımların daha ciddi ölçüde artırılması şart.