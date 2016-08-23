Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Türkiye’de yenilenebilir enerjiye 6 ayda 2 milyar dolar

Ülkemizde yenilenebilir enerjinin payı yükseliyor. Yılın sadece altı aylık döneminde Türkiye’nin yenilenebilir enerji satın alımları karşılığında ödediği para 2 milyar doların üzerinde gerçekleşti.
2 yıl
8,5b
1
21
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Enerji tüketiminde, ülkemiz sınırları içinde yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilmiş enerji payını daha yukarılara çıkarmayı hedefleyen ülkemizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında önemli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, güneş enerjisi gibi kaynaklardan üretilen elektrik enerjisine alım garantisi veriliyor. Yılın ilk altı aylık döneminde bu odakta yapılan ödeme 2 milyar doları aşmış durumda. Net rakam ise 6 milyar 477 milyon lira olmuş. Bu rakamın sadece 250 milyon 871 bin liralık kısmı lisanssız elektrik üretim santrallerine ödenmiş.

Doğalgazın Payı %32

Yenilenebilir enerji için YEKDEM kapsamında ödenen rakam bir çok açıdan önemli. Çevreci olması noktasındaki unsurlar için bile bu destek büyük önem taşırken konuyu ülkemizde tüketilen elektriğin üretim kaynaklarına da bakmak doğru olacaktır. Türkiye, yaklaşık rakamlarla üretilen elektriğin kilovat saati karşılığında rüzgar ve hidroelektrik için 21 kuruş, jeotermal için 30 kuruş , güneş içinse 38 kuruş ödüyor. Üretimde kullanılan ekipmanların yerlilik oranına göre alım garantisinde ufak çaplı değişiklikler olabiliyor.


Yenilenebilir kaynaklardan ülkemiz sınırları içinde üretilen elektrikte aslan payı doğalgazın. Örneğin Ağustos 2016 – Ağustos 2015 için rakamlara baktığımızda doğalgazın %32 ile aslan payına sahip olduğu görülüyor. Diğer kaynaklara göre dağılım* ise şöyle:
  • Doğalgaz: %32
  • Hidroelektrik: %27
  • İthal Kömür: %15
  • Yerli Kömür ve Linyit: %15
  • Rüzgar: %5
  • İthalat: %2
  • Diğer: %4

    * Değerler Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerinden yuvarlanarak derlenmiştir.
Rakamlardan da anlaşılacağı ülke içinde üretilen elektriğin payının artması, dışa bağımlılığın azalması noktasında önemli bir etken olacaktır. Doğal gazdan elektrik üretmenin maliyeti ülkemizde güncel rakamlara göre santralin verimlilik oranına bağlı olarak değişmek üzere 15 kuruş ile 20 kuruş arasında değişiyor. Üstelik bu rakama santralin kurulum maliyeti de dahil değil.
Doğal gaz ihtiyacı karşılama noktasında elektrik tüketiminde joker rol üstlense de pek hesaplı değil. Haliyle de doğal gazın elektrik üretimindeki payını ne kadar düşürebilirsek o kadar iyi. Hali hazırda lisanslı ve lisanssız olarak elektrik üretmek adına yapımı devam eden bir çok proje bulunuyor. Özellikle güneş ve rüzgar için yapılan yatırımların daha ciddi ölçüde artırılması şart.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oray 2 yıl en beğenilen
Boşuna hesaplamalarda zahmet harcamışsınız. Buralarda hazırları var zaten :)

mfa.gov.tr/...

epdk.org.tr/...


Ayrıca bu rakamların (%32 Doğal Gaz payı vs.) anlamlı olabilmesi için geçen senelerdeki tüm verilerin karşılaştırılması gerekmektedir. Mesela 2010 senesinde doğalgaz ile üretilen elektrik oranı %49 seviyelerindeydi, Şu an ise %32. Bu da Türkiye'nin bu konudaki politikasının iyiye gittiğini en büyük göstergesidir diyebiliriz. Sayıları koymak değil, koyulan sayıları yorumlamak daha önemlidir.

Başka konu ise haberdeki yorumların çoğuna katılmıyorum: "Özellikle güneş ve rüzgar için yapılan yatırımların daha ciddi ölçüde artırılması şart." denmiş fakat yatırımlar ve imkanlar emin olun sonuna kadar kullanılıyor. Hatta alınan ve verilen lisanslar olabileceğinden de yüksek, alım garantisi mevcut... birinci olarak zamana, ikinci olarak da lisans sahiplerinin üretimlerine bir an önce başlamasına bağlıdır, ama tabi ki özellikle de zamana...

Son olarak, enerji çeşitliliği ve ithalatı yapılan ülke çeşitliliği özellikle de dışa bağımlı ülkeler için önemlidir. Doğal gaz ne olursa olsun şu anki koşullarda daha ucuz elektrik üretiminde en iyi opsiyondur. Dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için önemlidir. Tamamen bu kaynaktan kopmak yanlış bir politika olabilir. Olayın çok daha fazla boyutu varken üç beş paragraf değil sayfalarca yazı yazılabilir ama körü körüne belli bir bilgi kapasitesine sahip olmadan, "yatırımlar arttırılmalıdır" gibi temelsiz sonuçlar okuyucu da yanıltabilir.
Boşuna hesaplamalarda zahmet harcamışsınız. Buralarda hazırları var zaten :)mfa.gov.tr/...epdk.org.tr/...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bir kaç sene önce doğalgazın payı %51 idi şimdi %32. Hidroelektrik bir kaç sene önce %17 şimdi %27. Başarılı. Daha da iyi olması ve özellikle yenilenebilir enerji kaynakların aslan payını oluşturulması dileğiyle. . .
Bir kaç sene önce doğalgazın payı %51 idi şimdi %32. Hidroelektrik bir kaç sene önce %17 şimdi %27. Başarılı. Daha da iyi olması ve özellikle yenilenebilir ener...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JesseBitchman 2 yıl
Yalnız bu son darbe olaylarından sonra maalesef yatırımcıların çoğu çekildi sektörden.Yerli,yabancı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl
Tüketimi optimize etmeden, üretim ekonomisini/tüketim ekonomisini yapılandırmadan santral kursan neye yarar?

Nereden baksan plansızlık.

Amaç sadece Cengiz gibilerine para kazandırmak, rant elde etmek. Bir de seçmen kitleyi gazlamak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilgisizbilge 2 yıl umut_baris
umut_baris
Tüketimi optimize etmeden, üretim ekonomisini/tüketim ekonomisini yapılandırmadan santral kursan neye yarar?

Nereden baksan plansızlık.

Amaç sadece Cengiz gibilerine para kazandırmak, rant elde etmek. Bir de seçmen kitleyi gazlamak.

Bu haberi eleştirmek için ya hdpkkpyd li olmak gerek ya da Türkiye ye düşman bir devletin vatandaşı olmak gerek. Gerçek bir Türk vatandaşı buna muhalefet olmaz. Muhalefet muhalefet bir yere kadar. O yüzden yukarıda saydığım maddelerden birine mensup iseniz belirtirseniz sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 2 yıl
Dogalgazin neresi yenilenebilir editire bak hizaya gel :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
20likcivi 2 yıl
Birde Türkiye gelişmekte olduğu için her yıl elektrik tüketimi yüzde 6-10 arasında artıyor. Yani yıllık mevcut kapasite yüzde 10 civarında artmalı. Tabi bu dile kolay ancak bunlar ciddi para. Ha birde elektirk üretim için kullanılan paneldir türbindir dişlilerdir bunların ithalatı var. Allah gücmüzü arttırsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bir kaç sene önce doğalgazın payı %51 idi şimdi %32. Hidroelektrik bir kaç sene önce %17 şimdi %27. Başarılı. Daha da iyi olması ve özellikle yenilenebilir enerji kaynakların aslan payını oluşturulması dileğiyle. . .
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 2 yıl
doğalgaz yenilenebilir enerji değil, dolayısıyla yekdem kapsamında da değil. akıl süzgecinizden nasıl geçiyor da haber yapabiliyorsunuz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Böyle şeyler görmek sevindirici...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 2 yıl
Gözlerim yaşardı... Türkiye ve bu tarz umut verici hamleler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 2 yıl en beğenilen
Boşuna hesaplamalarda zahmet harcamışsınız. Buralarda hazırları var zaten :)

mfa.gov.tr/...

epdk.org.tr/...


Ayrıca bu rakamların (%32 Doğal Gaz payı vs.) anlamlı olabilmesi için geçen senelerdeki tüm verilerin karşılaştırılması gerekmektedir. Mesela 2010 senesinde doğalgaz ile üretilen elektrik oranı %49 seviyelerindeydi, Şu an ise %32. Bu da Türkiye'nin bu konudaki politikasının iyiye gittiğini en büyük göstergesidir diyebiliriz. Sayıları koymak değil, koyulan sayıları yorumlamak daha önemlidir.

Başka konu ise haberdeki yorumların çoğuna katılmıyorum: "Özellikle güneş ve rüzgar için yapılan yatırımların daha ciddi ölçüde artırılması şart." denmiş fakat yatırımlar ve imkanlar emin olun sonuna kadar kullanılıyor. Hatta alınan ve verilen lisanslar olabileceğinden de yüksek, alım garantisi mevcut... birinci olarak zamana, ikinci olarak da lisans sahiplerinin üretimlerine bir an önce başlamasına bağlıdır, ama tabi ki özellikle de zamana...

Son olarak, enerji çeşitliliği ve ithalatı yapılan ülke çeşitliliği özellikle de dışa bağımlı ülkeler için önemlidir. Doğal gaz ne olursa olsun şu anki koşullarda daha ucuz elektrik üretiminde en iyi opsiyondur. Dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için önemlidir. Tamamen bu kaynaktan kopmak yanlış bir politika olabilir. Olayın çok daha fazla boyutu varken üç beş paragraf değil sayfalarca yazı yazılabilir ama körü körüne belli bir bilgi kapasitesine sahip olmadan, "yatırımlar arttırılmalıdır" gibi temelsiz sonuçlar okuyucu da yanıltabilir.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Bence burada sorun yapilan yatirimin geri donusunun cok gec olmasi bu nedenle ozel firmalar pek yanasmiyor.
Gelecekte elektrikli araclardan bahsediyoruz elimizi cabuk tutmamiz lazim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
egemena 2 yıl alemburda34
Enerji yatırımının geri dönüşü geç ama görece geç. İnşaata göre geç yani. Sermayeyi inşaata yatırıp iki yılda 2 katına katlamak varken enerji işini tercih etmezler tabii. İnşaat sektöründeki bu ballı kazançları makul düzeye indirmedikçe enerji ve sanayi yatırımları gereğinden düşük kalmaya devam edecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8536 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Enerji, elektrik ve
8 etiket daha doğalgaz Popüler rüzgar elektrik enerjisi alt_slayt Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google mobil sürümde reklamları abartan siteleri cezalandırmaya başlıyor 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4 ile tanışın 2 yıl Muharrem Taç ile konuştuk: Yazılımcı olmak isteyen gençlere tavsiyeler 2 yıl Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı" 2 yıl Mitsubishi 2020 yılına kadar elektrikli SUV modeli geliştirmeyi planlıyor 2 yıl Kendine kendine birleşen telefonlar geliyor 2 yıl Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek 2 yıl MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor 2 yıl Popüler uygulama Prisma artık internete ihtiyaç duymuyor 2 yıl Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu 2 yıl Project Loon için Google önemli bir mühendisi kadrosuna kattı 2 yıl Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S P100D 2 yıl Steve Wozniak: iPhone 7′de kulaklık girişinin kaldırılması insanları sinirlendirecek 2 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Türksat 5A ve 5B için çalışmalar başlıyor 2 yıl Gelecek yıl iPhone modelinde kavisli ekran görebiliriz 2 yıl Samsung Z2 duyuruldu: İlk 4G destekli Tizen telefonu 2 yıl Corsair 400C "Minik Beyaz" kasayı inceliyoruz 2 yıl Narcos'un 2.sezonundan yeni fragman ve poster 2 yıl PCI Express 4.0 standardı, slot üzerinden en az 300 Watt desteği ile geliyor 2 yıl Pokemon Go için rüzgar tersten esmeye başladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye’de yenilenebilir enerjiye 6 ayda 2 milyar dolar Sonraki HBM3 bellekler geliyor 2 yıl AMD, Nvidia’nın pazar payından çalmaya devam ediyor 2 yıl Çalgı Çengi İkimiz’den ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Kobe Bryant’tan teknoloji sektörüne 100 milyon dolarlık yatırım 2 yıl Volkswagen'da kriz büyüyor: Golf'ün üretimi durduruldu 2 yıl Paypal Türkiye’ye geri dönüyor 2 yıl Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa 2 yıl Daha ucuz HBM bellekler yolda 2 yıl Vodafone Türkiye’de CEO değişikliği 2 yıl Samsung, elden geçirilmiş amiral gemisi telefonlar satmaya başlayacak 2 yıl Nvidia Tegra Parker: Mobil dünyanın en güçlü yonga seti 2 yıl Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı 2 yıl Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı Hack’n Break tüm hızıyla devam ediyor 2 yıl Sony Xperia XA inceleme videosu "Tüm detayları mercek altında" 2 yıl Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor! 2 yıl NSA, yıllarca Cisco'nun güvenlik duvarlarını gözetlemiş 2 yıl Virajı algılayamayan Tesla bariyerlere çarptı 2 yıl Hack'n Break: Tek tıkla profesyonel çeviri "Çevir.io" 2 yıl Aselsan ve Roketsan’dan “Yerli Manpads” projesi 2 yıl Instagram fotoğraflarından depresyon analizi yapabilen algoritma geliştirildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim