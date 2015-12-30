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Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) tarafından yayınlanan yeni rapor, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderinin ortalama 2695 TL'ye yükseldiğini gösterdi.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor
Türkiye'de bireylerin ve ailelerin haberleşme giderleri her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmecileri bir araya getiren Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 4 arttığını açıkladı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2015 yılı 3. çeyrek verilerini değerlendiren TELKODER, sabit ev telefonu ile internet kullanan ve her biri kendi cep telefonuna sahip olan 4 kişilik bir ailenin aylık giderinin 224,6 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Bu da Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderinin 2695 TL olduğunu gösteriyor.
 BTK tarafından yayınlanan rapora göre, ülkemizde sabit telefona her ay ortalama 23,5 TL, sabit internet bağlantısına ise her ay ortalama 41,7 TL ödeniyor. 3 GSM operatörünün kullanıcılarının aylık ortalama ödemeleri ise 24,83 TL'ye ulaşmış durumda. Bunlara bir de mobil telefonlar için yüzde 25, sabit telefonlar için yüzde 15 ve internet için yüzde 5 Özel İletişim Vergisi ve hepsi için yüzde 18 KDV eklenince, 4 kişilik bir ailenin aylık haberleşme gideri 224,6 TL'yi buluyor. Yani, bu 224,6 TL'nin neredeyse 60 TL'si vergilere ödeniyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, günümüzde haberleşme hizmetlerinin günlük hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri haline geldiğini belirtti. Haberleşme ve internetin artık lüks olmaktan çıkarak elektrik ve su gibi, günlük hayatımızın temel ihtiyaçları arasına girdiğini belirten Arıak, bu durumun farkına varılarak haberleşme ve internet giderlerine yüklenen yüksek vergi yükünün azaltılması gerektiğini ifade etti.

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aydogdu1453 3 yıl en beğenilen
Bunlarda takmış yüksek vergiymiş.Alışmış özel şirketler devletin sırtından geçinmeye hep devlet versin biz cep dolduralım.Zaten vergi alınmasa dahi fiyatların ucuzlayacağı yok.Adam 20 liralık hizmete 60 lira alıyo.Hiçbir yatırım yok.Limtisiz diye sattıkları o sahte internet paketlerinin hesabını versinler önce.Fiber-über-zucken cart curt paketlerle milleti kandırıyorlar.
Önce sen bir ortalama net hızını yükselt ondan sonra gel.3g'yi kullanamadan 4.5g ye geccez.1 gb net şaka gibi.35 gb akn bu ne la.
İnsan kullanacak bu neti.Online oyun dahi oynanmıyor.TELKODER sen konuşma bi zahmetse.Adınız var.Gerisi tırı vırı.Hiçbir çalışma yok.Sunum yok.Bilgilendirme yok.BTK'da siz neyseniz aynı.
Bunlarda takmış yüksek vergiymiş.Alışmış özel şirketler devletin sırtından geçinmeye hep devlet versin biz cep dolduralım.Zaten vergi alınmasa dahi fiyatların u...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Fenomenon 3 yıl
220 lira 4 kişilik aile için çok değil mi?
internet 50-70 TL olsa
Ev telefonu 20-30 TL olsa
Cep telefonu 30-40 x4 TL olsa
....
Harbi 200-250 lira yapıyormuş vay be hesaplayınca farkettim :)
220 lira 4 kişilik aile için çok değil mi?internet 50-70 TL olsaEv telefonu 20-30 TL olsaCep telefonu 30-40 x4 TL olsa....Harbi 200-250 l...
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Soul741 3 yıl
aydogdu1453
Bunlarda takmış yüksek vergiymiş.Alışmış özel şirketler devletin sırtından geçinmeye hep devlet versin biz cep dolduralım.Zaten vergi alınmasa dahi fiyatların ucuzlayacağı yok.Adam 20 liralık hizmete 60 lira alıyo.Hiçbir yatırım yok.Limtisiz diye sattıkları o sahte internet paketlerinin hesabını versinler önce.Fiber-über-zucken cart curt paketlerle milleti kandırıyorlar.Önce sen bir ortalama net hızını yükselt ondan sonra gel.3gyi kullanamadan 4.5g ye geccez.1 gb net şaka gibi.35 gb akn bu ne la.İnsan kullanacak bu neti.Online oyun dahi oynanmıyor.TELKODER sen konuşma bi zahmetse.Adınız var.Gerisi tırı vırı.Hiçbir çalışma yok.Sunum yok.Bilgilendirme yok.BTKda siz neyseniz aynı.

Telkoder adı üstünde bağımsız bir dernek. En büyük eleştiriyi de telekomünikasyon konusunda tekel olan Türk Telekom'a yapıyor. Sizin söyledikleriniz tüm sorumlusu da tekel olan Türk Telekom. Keşke yorum yapmadan önce az biraz bilgi sahibi olsanız.
aydogdu1453Bunlarda takmış yüksek vergiymiş.Alışmış özel şirketler devletin sırtından geçinmeye hep devlet versin biz cep dolduralım.Zaten verg...
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suslu76 3 yıl
amerikada mesela cricket diye bir sirket 20 5 kisilik aile uye olunca 100 dolara herkese sinirsiz dk ve sms ile 2.5 GB data veriyor, kisi basi 20 dolara geliyor. Ayrica 40-50 dolar civarina 50mb sabit internet veriyorlar. kota var mi emin degilim ama sanirim varsa bile cok yuksek 300-400gb filan. ama bu bile kotu, cunku benzer fiyatlara gigabit verenler mevcut bazi yerlerde. maliyeti cok yuselten isler degil bu hiz ve kota. fiyati belirleyen arz-talep ve rekabet
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Public_Enemy 3 yıl
iş sırf vergi değil, Gürcistan'da Turkcell'in yan kuruluşu Geocell 4gb interneti 10 Lari (12 TL) gibi bir fiyata veriyor,aradaki fark vergi ile açıklanabilir bir fark değil. Bunlar vergiyi bahane edip halkı soyan eşkiyalar!

geocell.ge/...

GSM firmaları maliyetten bağımsız aşırı fiyatlandırma yapıyorlar ve hepsinin fiyatları birbirine yakın bunun rekabet kurulu tarafından inceleme altına alınması lazım ama bu kurulların hepsi sermayeye hizmet eder, halka değil.
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interwap 3 yıl
Yılda 1-2 maaş iletişime gidiyor. Bu konu çok ciddi.
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Seefoo 3 yıl
Soul741
aydogdu1453Bunlarda takmış yüksek vergiymiş.Alışmış özel şirketler devletin sırtından geçinmeye hep devlet versin biz cep dolduralım.Zaten vergi alınmasa dahi fiyatların ucuzlayacağı yok.Adam 20 liralık hizmete 60 lira alıyo.Hiçbir yatırım yok.Limtisiz diye sattıkları o sahte internet paketlerinin hesabını versinler önce.Fiber-über-zucken cart curt paketlerle milleti kandırıyorlar.Önce sen bir ortalama net hızını yükselt ondan sonra gel.3gyi kullanamadan 4.5g ye geccez.1 gb net şaka gibi.35 gb akn bu ne la.İnsan kullanacak bu neti.Online oyun dahi oynanmıyor.TELKODER sen konuşma bi zahmetse.Adınız var.Gerisi tırı vırı.Hiçbir çalışma yok.Sunum yok.Bilgilendirme yok.BTKda siz neyseniz aynı.
Telkoder adı üstünde bağımsız bir dernek. En büyük eleştiriyi de telekomünikasyon konusunda tekel olan Türk Telekoma yapıyor. Sizin söyledikleriniz tüm sorumlusu da tekel olan Türk Telekom. Keşke yorum yapmadan önce az biraz bilgi sahibi olsanız.

Tek sorumlu türk telekom değil,TUrkcell inde payı var.Adamlar fiber fiber diye hergün kapıya geliyordu,50-75gb AKK veriyorlar.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
valla ben çağrı atıyorum karşıdaki müsait olunca geri dönüyor !
4 ayda 10 TL harcıyorum neredeyse :) nasıl olsa karşımdaki bana 1-2 dk bile ayırmıyor ise onunla iş yapmıyorum bu iş bu kadar basit !
zaten sizin aradığınızda değil de, karşınızdaki müsait olunca dialog olur !
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shadowtr 3 yıl
ISS bu sene taahhüt için %26 fiyat arttırımı istedi. Hadi len dedim iptal ettiriyorum.
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Fenomenon 3 yıl
220 lira 4 kişilik aile için çok değil mi?
internet 50-70 TL olsa
Ev telefonu 20-30 TL olsa
Cep telefonu 30-40 x4 TL olsa
....
Harbi 200-250 lira yapıyormuş vay be hesaplayınca farkettim :)
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aspirin_00 3 yıl
boş iş zenginin malı zigürdün ağzıni yorarmış al bu örneği
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erturkcan2 3 yıl
Sağ olsun şirketler bize döşüyor devlette hediyelerini takdim ediyor bizi koruyan sahip çıkan yok.
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Soul741 3 yıl
aydogdu1453
Bunlarda takmış yüksek vergiymiş.Alışmış özel şirketler devletin sırtından geçinmeye hep devlet versin biz cep dolduralım.Zaten vergi alınmasa dahi fiyatların ucuzlayacağı yok.Adam 20 liralık hizmete 60 lira alıyo.Hiçbir yatırım yok.Limtisiz diye sattıkları o sahte internet paketlerinin hesabını versinler önce.Fiber-über-zucken cart curt paketlerle milleti kandırıyorlar.Önce sen bir ortalama net hızını yükselt ondan sonra gel.3gyi kullanamadan 4.5g ye geccez.1 gb net şaka gibi.35 gb akn bu ne la.İnsan kullanacak bu neti.Online oyun dahi oynanmıyor.TELKODER sen konuşma bi zahmetse.Adınız var.Gerisi tırı vırı.Hiçbir çalışma yok.Sunum yok.Bilgilendirme yok.BTKda siz neyseniz aynı.

Telkoder adı üstünde bağımsız bir dernek. En büyük eleştiriyi de telekomünikasyon konusunda tekel olan Türk Telekom'a yapıyor. Sizin söyledikleriniz tüm sorumlusu da tekel olan Türk Telekom. Keşke yorum yapmadan önce az biraz bilgi sahibi olsanız.
Yanıtla +8
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aydogdu1453 3 yıl en beğenilen
Bunlarda takmış yüksek vergiymiş.Alışmış özel şirketler devletin sırtından geçinmeye hep devlet versin biz cep dolduralım.Zaten vergi alınmasa dahi fiyatların ucuzlayacağı yok.Adam 20 liralık hizmete 60 lira alıyo.Hiçbir yatırım yok.Limtisiz diye sattıkları o sahte internet paketlerinin hesabını versinler önce.Fiber-über-zucken cart curt paketlerle milleti kandırıyorlar.
Önce sen bir ortalama net hızını yükselt ondan sonra gel.3g'yi kullanamadan 4.5g ye geccez.1 gb net şaka gibi.35 gb akn bu ne la.
İnsan kullanacak bu neti.Online oyun dahi oynanmıyor.TELKODER sen konuşma bi zahmetse.Adınız var.Gerisi tırı vırı.Hiçbir çalışma yok.Sunum yok.Bilgilendirme yok.BTK'da siz neyseniz aynı.
1 Yanıt Yanıtla +12
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carloska 3 yıl aydogdu1453
aydogdu1453
Bunlarda takmış yüksek vergiymiş.Alışmış özel şirketler devletin sırtından geçinmeye hep devlet versin biz cep dolduralım.Zaten vergi alınmasa dahi fiyatların ucuzlayacağı yok.Adam 20 liralık hizmete 60 lira alıyo.Hiçbir yatırım yok.Limtisiz diye sattıkları o sahte internet paketlerinin hesabını versinler önce.Fiber-über-zucken cart curt paketlerle milleti kandırıyorlar.
Önce sen bir ortalama net hızını yükselt ondan sonra gel.3g'yi kullanamadan 4.5g ye geccez.1 gb net şaka gibi.35 gb akn bu ne la.
İnsan kullanacak bu neti.Online oyun dahi oynanmıyor.TELKODER sen konuşma bi zahmetse.Adınız var.Gerisi tırı vırı.Hiçbir çalışma yok.Sunum yok.Bilgilendirme yok.BTK'da siz neyseniz aynı.

arkadaşım iş devlette biter.. devlet dayatırsa özel mecburen yapacak bknz. asgari ücret fakat devlet vatandaşı değil aldığı vergileri düşünüyor
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