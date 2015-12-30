Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor

Türkiye'de bireylerin ve ailelerin haberleşme giderleri her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmecileri bir araya getiren Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 4 arttığını açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2015 yılı 3. çeyrek verilerini değerlendiren TELKODER, sabit ev telefonu ile internet kullanan ve her biri kendi cep telefonuna sahip olan 4 kişilik bir ailenin aylık giderinin 224,6 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Bu da Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderinin 2695 TL olduğunu gösteriyor.

BTK tarafından yayınlanan rapora göre, ülkemizde sabit telefona her ay ortalama 23,5 TL, sabit internet bağlantısına ise her ay ortalama 41,7 TL ödeniyor. 3 GSM operatörünün kullanıcılarının aylık ortalama ödemeleri ise 24,83 TL'ye ulaşmış durumda. Bunlara bir de mobil telefonlar için yüzde 25, sabit telefonlar için yüzde 15 ve internet için yüzde 5 Özel İletişim Vergisi ve hepsi için yüzde 18 KDV eklenince, 4 kişilik bir ailenin aylık haberleşme gideri 224,6 TL'yi buluyor. Yani, bu 224,6 TL'nin neredeyse 60 TL'si vergilere ödeniyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, günümüzde haberleşme hizmetlerinin günlük hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri haline geldiğini belirtti. Haberleşme ve internetin artık lüks olmaktan çıkarak elektrik ve su gibi, günlük hayatımızın temel ihtiyaçları arasına girdiğini belirten Arıak, bu durumun farkına varılarak haberleşme ve internet giderlerine yüklenen yüksek vergi yükünün azaltılması gerektiğini ifade etti.