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Türkiye’deki dijital haritalar ne kadar güncel?

Apple, Bing, Google, Facebook, Foursquare ve Yandex. Türkiye’de faaliyet gösteren dijital harita sistemleri içinde hangisi daha güncel veriler sunuyor? Hangi harita uygulaması hangi konuda daha iyi?
2 yıl
6,9b
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23
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’deki dijital haritalar ne kadar güncel?
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Akıllı telefon ve cihazların sayısı arttıkça dijital haritacılığın kullanımı ve önemi de bir o kadar artıyor. Artık akıllı telefon kullanıp bir yere giderken haritadan veya navigasyon programından gideceği yeri aramayan neredeyse yok. Adresi bilenler de trafik yoğunluğunda zaman kaybetmemek adına alternatif güzargahlar bulmak için yine dijital haritaları kullanıyorlar. Durum böyle olunca harita ve navigasyon programlarının güncelliği gittikçe daha fazla önem kazanıyor.

850 binden fazla firma datasının bulunduğu online firma rehberi Yellow Pages, rehberde bulunan firmaları, Apple, Bing, Facebook, Foursquare, Google ve Yandex gibi platformlara ve bunların dijital haritalarına yerleştiriyor.

Türkiye’de KOBİ’leri Apple Haritalarına yerleştiren tek firma olan Yellow Pages, sistemine kayıtlı bu 850 bin işyeri datasının yaklaşık %60’ının coğrafi kodlamasını ‘’manuel’’ olarak, yani otomatik koordinatlama kullanmadan, tek tek doğrulayarak tamamladı. İşte analiz sonuçlarına göre dijital haritalar hakkında bazı ilgi çekici bilgiler:

En doğru posta kodları Bing Maps’te

Microsoft’un harita platformu Bing Maps HERE’ın sağladığı haritaları kullanıyor. Bing’in mobil platformlarda bir harita ve navigasyon programı bulunmuyor. Bing Maps’i sadece web tarayıcı ve Windows işletim sistemi  (8, 8.1 ve 10) üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bing Maps’in en iyi olduğu konu, Türkiye’deki posta kodlarını doğru göstermesi diyebiliriz.

Google Türkiye haritasında büyük güncelleme gerçekleşti

Google Maps, yaklaşık 4 senedir verisini güncellemiyordu. 2011 harita verilerini kullanan Google Maps, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir şekilde haritalarını güncelledi. Halen 2015 yılı verileriyle güncelleme yapılmasa da birçok eski cadde, sokak ve yerleşim yeri adları düzeltildi. Bu güncellemenin getirdiği en büyük yenilik ise 3D yapı görünümlerinin gelmesi oldu. Genelde İstanbul’da aktif olan bu özelliğin, haritaların güncellenmesi ile birçok yere gelmesi bekleniyor.

Yandex yol bilgisi açısından daha iyi

Yandex’in Türkiye pazarına girmesi ile birlikte Yandex.Navigasyon Türkiye’de en çok kullanılan harita/navigasyon uygulamaları arasına girdi. Yandex.Haritalar‘ın uydu görünümleri çok yeterli değil. Google gibi toplu şekilde değil de parça şeklinde sadece kendince önemli gördüğü yerlerin uydu görüntülerini ekliyor ve güncelliyor. Yol bilgisi/navigasyon özellikleri açısından ise daha iyi ancak son zamanlarda POI konusunda mükerrer data yayınlaması kullanıcılardan şikayet alıyor.

Apple Haritalar iddialı

Apple Haritalar Türkiye’de harita özelliğinde fazla gelişmemiş olmasına rağmen son zamanlarda önemli çalışmalar yapıyor. Türkiye’deki diğer harita platformlarında karşılaşılan yanlış işaretlenmiş POI’ler konusunda elini sıkı tutuyor. Apple Haritalar son olarak Türkiye’de trafik bilgisini aktif ederek online harita uygulaması yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

Yola hangi navigasyon ile çıkmalı konulu videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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zafre 2 yıl en beğenilen
Ne kadar güncel olabilir ki, bazı yol çalışmalarından belediyenin bile haberi yok.
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Kotaless 2 yıl
Türkiye'de malesef hepsi çöp. Avrupa'da bakıyorum Google Maps'e en küçük dükkan bile işaretli, üstelik bütün çalışma saatlerine kadar detaylı bir şekilde yer alıyor.
Yine bütün toplu taşıma bilgileri rota bölümünde yer alıyor, hem de dakika dakika kalkış bilgilerine göre en hızlı rotayı çıkartıyor, hangi tür toplu taşıma kullanmak istiyorsanız ona göre rotayı düzenliyor. Çalışmayan veya aksayan herhangi bir toplu taşımanın saat bilgilerine ve alternatiflerine kadar herşeyi gösteriyor.
Ülkemizde ise yıllarca haritalar güncellenmiyor, bir sürü POI eksik, toplu taşıma bilgisi yok... Adamlar haksız da sayılmaz. Herkesin elinde telefon var ama kaç kişi kullanıyor ki yatırım yapsınlar. Varsa yoksa Facebook.
Türkiye'de malesef hepsi çöp. Avrupa'da bakıyorum Google Maps'e en küçük dükkan bile işaretli, üstelik bütün çalışma saatlerine kadar detaylı bir şekilde yer a...
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abraxsas 2 yıl
"HERE" en iyilerinden derim çoğunu kullanmış biri olarak.
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sis651 2 yıl
Türkiye'de navigasyon dedin mi iGO ve BaşarSoft.
Polonya'da Osmand kullanıyorum şu an, çevrimdışı. Acaip güncel ve detaylı. İGO HERE haritaları nerdeyse çöp kalıyor yanında. Yürüyüş, koşu, bisijlet rotaları, yüksek gerilim hatları vs. her şey var. Ama Türkiye'de tüketici millet açık harita geliştirmez ki...

Google Maps vs. ciddi navigasyon ihtiyacı olana çöp.
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Nu.D.38 2 yıl
HERE Türkiye haritaları çok çok eski.
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laruz 2 yıl
Arkadaşlar navigasyon da yanlış bilinen ve hayati önem taşıyan bir konuyu paylaşmak istiyorum.. En iyi navigasyon diye araştırmanıza gerek yok.. Çünkü en iyisi bile işe yaramıyor.. Biz Konya da nerede ise navigasyona güvenerek kaza yapıyorduk.. Hata cihazımızda değil.. Meğer Belediye yolu kapatmış ama güncelleme yapmıyor.. Ve Konya belediyesinde şoförlük yapan yakın bir akrabam belediyenin sinyalizasyonu güncellemediğini belirtti.. Ondan bir ay sonra tatil sezonu kapanırken haberlerde ayna sebepten yurdun değişik yerlerinde ölümle sonuçlanan kazalar olduğunu gördüm..
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Mr. Jingles 2 yıl
Here alayına tek atar. Ne de olsa Nokia'nın yatırımları ve tecrübesiyle farkını gösteriyor. Android ve iOS kullanıcılarına bugüne dek karşılıksız olarak yaptığı en iyi şey.
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artemisbd 2 yıl
Poiler haritalarda berbat, bizim mahallede 5 yıl önce kapanan lokanta halen poide görünüyor.
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kasterborous 2 yıl
Bing en iyisi şuan tabi Here haritalarını kullandığı için
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agtr 2 yıl
Hepsi eksik, pazar günü nb eczane aradım, maya eczanesi, hiç birinde yok, belediye uygulamasıyla buldum
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aniceman 2 yıl
navigasyon olarak değil ama harita olarak en iyisi foursquare. diğerlerinin bulamadığı, google ın saçma sapan yerlerde çıkardığı mekanları bile nokta atışı gösteriyor!
navigasyon için ise, here...
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BilgeAdamx 2 yıl
Gerçekten Here uygulaması bazı mekanlara giderken hayatımı kurtarmışcasına yardım eden bir uygulamadır,kimi yerde yan koltuktaki arkadaşımı bile devirmişliği vardır
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TsG 2 yıl
Herkes Here kullanıyor ama nedense makalede Here'dan bahsedilmiyor. Güncellenmesi rica edilir...
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abaksu 2 yıl
HERE şu an hatası en az Navigasyon gibi geliyor.
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kadirirdem 2 yıl
ben Here'den devam ediyorum...
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