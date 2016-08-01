Türkiye’deki dijital haritalar ne kadar güncel?

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Akıllı telefon ve cihazların sayısı arttıkça dijital haritacılığın kullanımı ve önemi de bir o kadar artıyor. Artık akıllı telefon kullanıp bir yere giderken haritadan veya navigasyon programından gideceği yeri aramayan neredeyse yok. Adresi bilenler de trafik yoğunluğunda zaman kaybetmemek adına alternatif güzargahlar bulmak için yine dijital haritaları kullanıyorlar. Durum böyle olunca harita ve navigasyon programlarının güncelliği gittikçe daha fazla önem kazanıyor.

850 binden fazla firma datasının bulunduğu online firma rehberi Yellow Pages, rehberde bulunan firmaları, Apple, Bing, Facebook, Foursquare, Google ve Yandex gibi platformlara ve bunların dijital haritalarına yerleştiriyor.

Türkiye’de KOBİ’leri Apple Haritalarına yerleştiren tek firma olan Yellow Pages, sistemine kayıtlı bu 850 bin işyeri datasının yaklaşık %60’ının coğrafi kodlamasını ‘’manuel’’ olarak, yani otomatik koordinatlama kullanmadan, tek tek doğrulayarak tamamladı. İşte analiz sonuçlarına göre dijital haritalar hakkında bazı ilgi çekici bilgiler:

En doğru posta kodları Bing Maps’te

Microsoft’un harita platformu Bing Maps HERE’ın sağladığı haritaları kullanıyor. Bing’in mobil platformlarda bir harita ve navigasyon programı bulunmuyor. Bing Maps’i sadece web tarayıcı ve Windows işletim sistemi (8, 8.1 ve 10) üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bing Maps’in en iyi olduğu konu, Türkiye’deki posta kodlarını doğru göstermesi diyebiliriz.

Google Türkiye haritasında büyük güncelleme gerçekleşti

Google Maps, yaklaşık 4 senedir verisini güncellemiyordu. 2011 harita verilerini kullanan Google Maps, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir şekilde haritalarını güncelledi. Halen 2015 yılı verileriyle güncelleme yapılmasa da birçok eski cadde, sokak ve yerleşim yeri adları düzeltildi. Bu güncellemenin getirdiği en büyük yenilik ise 3D yapı görünümlerinin gelmesi oldu. Genelde İstanbul’da aktif olan bu özelliğin, haritaların güncellenmesi ile birçok yere gelmesi bekleniyor.

Yandex yol bilgisi açısından daha iyi

Yandex’in Türkiye pazarına girmesi ile birlikte Yandex.Navigasyon Türkiye’de en çok kullanılan harita/navigasyon uygulamaları arasına girdi. Yandex.Haritalar‘ın uydu görünümleri çok yeterli değil. Google gibi toplu şekilde değil de parça şeklinde sadece kendince önemli gördüğü yerlerin uydu görüntülerini ekliyor ve güncelliyor. Yol bilgisi/navigasyon özellikleri açısından ise daha iyi ancak son zamanlarda POI konusunda mükerrer data yayınlaması kullanıcılardan şikayet alıyor.

Apple Haritalar iddialı

Apple Haritalar Türkiye’de harita özelliğinde fazla gelişmemiş olmasına rağmen son zamanlarda önemli çalışmalar yapıyor. Türkiye’deki diğer harita platformlarında karşılaşılan yanlış işaretlenmiş POI’ler konusunda elini sıkı tutuyor. Apple Haritalar son olarak Türkiye’de trafik bilgisini aktif ederek online harita uygulaması yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

Yola hangi navigasyon ile çıkmalı konulu videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.