Türkiye’deki drone sayısı açıklandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ülkemizdeki kayıtlı drone sayısını açıkladı. Türkiye’de 24 bin 866 adet kayıtlı drone ve 31 bin 194 adet kayıtlı drone kullanıcısı bulunuyor.

Ülkemizde 500 gram ve üzeri ağırlığa sahip drone’lar için kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor. SHGM’nin web sitesi üzerinden yapılan kayıtlarda drone sayısı 25 bine yaklaştı. 500 gram ağırlığının altındaki dronelar kaydedilmiyor. Bireysel kullanıma uygun drone'ların büyük çoğunluğunun 500 gram altında olduğunu düşünürsek ülkemizde 25 binden çok daha fazla drone bulunduğunu söyleyebiliriz.

Bu yıl 11 kuruluş, Genel Müdürlükten İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi alırken, Türkiye'deki İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi.

İzinsiz uçuşa 11 bin 447 TL ceza

İHA'ların kullanım alanının yaygınlaşmasıyla söz konusu araçlardan kaynaklanan güvenlik ve uçuş emniyetini ihlal edecek riskler ortaya çıktı. Bunların asgariye indirilmesi için herkesin kurallara uygun hareket etmesi, yasak yerlerde uçuş yapılmaması gerekiyor. SHGM tarafından izinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapanlara para cezası kesiliyor. İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir.