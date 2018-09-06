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Türkiye’deki drone sayısı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ülkemizdeki kayıtlı drone sayısını açıkladı. Türkiye'deki drone pilotu sayısı, drone sayısından daha fazla.
8 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’deki drone sayısı açıklandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ülkemizdeki kayıtlı drone sayısını açıkladı. Türkiye’de 24 bin 866 adet kayıtlı drone ve 31 bin 194 adet kayıtlı drone kullanıcısı bulunuyor.

Ülkemizde 500 gram ve üzeri ağırlığa sahip drone’lar için kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor. SHGM’nin web sitesi üzerinden yapılan kayıtlarda drone sayısı 25 bine yaklaştı. 500 gram ağırlığının altındaki dronelar kaydedilmiyor. Bireysel kullanıma uygun drone'ların büyük çoğunluğunun 500 gram altında olduğunu düşünürsek ülkemizde 25 binden çok daha fazla drone bulunduğunu söyleyebiliriz.

Bu yıl 11 kuruluş, Genel Müdürlükten İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi alırken, Türkiye'deki İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi.

İzinsiz uçuşa 11 bin 447 TL ceza

İHA'ların kullanım alanının yaygınlaşmasıyla söz konusu araçlardan kaynaklanan güvenlik ve uçuş emniyetini ihlal edecek riskler ortaya çıktı. Bunların asgariye indirilmesi için herkesin kurallara uygun hareket etmesi, yasak yerlerde uçuş yapılmaması gerekiyor. SHGM tarafından izinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapanlara para cezası kesiliyor. İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir.



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r.H 8 ay en beğenilen Venüsdeki Limon Ağaci
Füze de takalım mı hocam
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ermancati 8 ay
Bir tanesi de bende. Xiaomi 4K, zor getirdim burda da epey muhabbeti geçmişti. Yasak olan yerlere bulaşmadım, mesela Efes'te çektirmediler. Neyse efendim çekimlere başladım, birkaç video da paylaştım. Dileyen izleyip destek olabilir, memnun olurum. Aşağıya bir video linkini bırakayım :)
https://youtu.be/zf_eqh6TZWA
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riaz 8 ay ermancati
ilgi çekici bir yanı yok,
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akhtar 8 ay
Sistem üzerinden izin almaya çalşıyorsun. En erken 5 gün sonrasını seçebiliyorsun. Dağın başında uçuracağını söylüyorsun ama yine de izin vermiyorlar.
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wardsg1 8 ay akhtar
Nasıl teknosada satılan drone alsam ucursam bir işgüzar memur bana 11 K ceza kesebilirmi
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banyo terliği 8 ay
25 000 drone varken 30000 kullanıcı nasıl oluyor
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DH Misafiri 8 ay
ıııoııı
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Venüsdeki Limon Ağaci 8 ay
Merak ettiğim birşey var şundan bi 5 yıl sonra filan olurmu bilmemde bu dronelerin şarj olaylarını hallederlermi ben dronemi alıp şehirler arası yolculuk yapmak istiyorum arkadaş. Öyle havada 3 5 dakka uçurma değil bildiğin istanbuldan kaldırıcam aleti 2 3 saat ucurucam havada :D . Olaya tam hakim değilim gps sinyali , pil olayları ne derece olur bilmiyorumda bu yapılabilir birşey mi ? sonuçta savaş droneleri var bunlara benzer.
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r.H 8 ay Venüsdeki Limon Ağaci
Füze de takalım mı hocam
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Tommy Shelby 8 ay Venüsdeki Limon Ağaci
Sen de çok şey istiyorsun
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Havya Makinesi 8 ay Venüsdeki Limon Ağaci
pil devrimi yaşandıktan sonra olacak
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RaptorFX 8 ay
1000tl civarına kaliteli kameralı drone önerisi olan var mı?
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lose_yourself 8 ay RaptorFX
bi bak istersen
youtu.be/...
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