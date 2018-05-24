Türkiye’nin Türk Bayraklı ilk F-35’inden heyecan uyandıran video ve görüntüler

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ABD’nin son insanlı savaş uçağı projesi olarak da anılan, üretim aşamasında büyük sorunlar yaşanan ve neredeyse 7 yıl gecikten F-35 projesinde ilk teslimatlar yapılmaya başlandı. Hatta İsrail F-35 ile askeri operasyon düzenleyen ilk ülke oldu. Ülkemize teslim edilecek ilk F-35 21 Haziran’da bir tanker uçağı ile ABD’den yola çıkacak. Tanker uçak sayesinde havada yakıt ikmali ile tek seferde Malatya’ya ulaşacak olan F-35’in testleri de sürüyor.





Lockeed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanan 18-0001 kuyruk numaralı ve Türk bayraklı ilk F-35’in testleri sırasında kaydedilen video Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından paylaşıldı. Yazımızın devamından videoya ulaşabilirsiniz.





Türkiye 8 önemli ortaktan biri

Türkiye F-35 projesinin önemli ortaklarından biri. Üretim aşamasında Aselsan’ın ve TAI’nin yüklendiği önemli işler var. Aselsan uçağın elektronik harp ve aviyonik sistemleri için katkı sağlıyor. TAI de F-35A modelinde orta gövde üretimini ABD ile birlikte üstlenmiş durumda. Orta gövde ABD dışında sadece Türkiye’de üretilecek. Bunun yanı sıra A, B ve C versiyonun tümü için kompozit komponentler, F-35A metalik alt gövdeler, F-35A hava alığı gibi daha birçok materyal TAI tarafından üretilecek.





Dolayısıyla daha önce çok kez dile gelen F-35’lerin Türkiye’ye verilmeyeceği, Türkiye’nin program dışında bırakılacağı gibi söylemler, böylesine büyük ölçekli bir çalışmada alınamayacak kadar büyük bir risk olarak göze çarpıyor.