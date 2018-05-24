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Türkiye’nin Türk Bayraklı ilk F-35’inden heyecan uyandıran video ve görüntüler

Türkiye’nin satın aldığı ve üretim aşamasında önemli bir rol üstlendiği F-35 savaş uçaklarının ilki 21 Haziran’da ülkemize teslim edilecek. Uçağımızın test uçuşundan etkileyici görüntüler yazımızda!
12 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin Türk Bayraklı ilk F-35’inden heyecan uyandıran video ve görüntüler
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ABD’nin son insanlı savaş uçağı projesi olarak da anılan, üretim aşamasında büyük sorunlar yaşanan ve neredeyse 7 yıl gecikten F-35 projesinde ilk teslimatlar yapılmaya başlandı. Hatta İsrail F-35 ile askeri operasyon düzenleyen ilk ülke oldu. Ülkemize teslim edilecek ilk F-35 21 Haziran’da bir tanker uçağı ile ABD’den yola çıkacak. Tanker uçak sayesinde havada yakıt ikmali ile tek seferde Malatya’ya ulaşacak olan F-35’in testleri de sürüyor.


Lockeed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanan 18-0001 kuyruk numaralı ve Türk bayraklı ilk F-35’in testleri sırasında kaydedilen video Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından paylaşıldı. Yazımızın devamından videoya ulaşabilirsiniz.


Türkiye 8 önemli ortaktan biri 

Türkiye F-35 projesinin önemli ortaklarından biri. Üretim aşamasında Aselsan’ın ve TAI’nin yüklendiği önemli işler var. Aselsan uçağın elektronik harp ve aviyonik sistemleri için katkı sağlıyor. TAI de F-35A modelinde orta gövde üretimini ABD ile birlikte üstlenmiş durumda. Orta gövde ABD dışında sadece Türkiye’de üretilecek. Bunun yanı sıra A, B ve C versiyonun tümü için kompozit komponentler, F-35A metalik alt gövdeler, F-35A hava alığı gibi daha birçok materyal TAI tarafından üretilecek.


Dolayısıyla daha önce çok kez dile gelen F-35’lerin Türkiye’ye verilmeyeceği, Türkiye’nin program dışında bırakılacağı gibi söylemler, böylesine büyük ölçekli bir çalışmada alınamayacak kadar büyük bir risk olarak göze çarpıyor.


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trablus35 12 ay Bluepower
Bizim bildiğimizde ilk ğretilen arabaya da uçak fabrikasınada chp karşıydı ve kapattıran da chp idi.
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smartboy38 12 ay
Chpli değilim ama şu an iktidar chp olsa diğer bütün olumsuzlukları bir kenara koyar f35 gibi bir projenin üretim aşamasında ortağı olunup türk bayrağıyla uçan şu uçağı görünce aferin derdim herşeye rağmen.Ama cahapelilerin kimisi arap hayranlığı demiş kimi ekonomik krizde ekmek fırlatacak f35 demiş,kimi buzdolabım boş demiş kimi abd uçakları vermeyecek demiş kimi ilk numuneler gösterişli olur seri üretimi fıss olur demiş,kimi seçim malzemesi demiş,vs vs vs.Hacılar bu az ülkenin ortak olduğu türkiyenin askeri savunma ve caydırıcılığı için çok önemli bir proje la.S400 le birlikte bu tempoda giderse savunma sanayii,türkiyenin ortadoğuda ve dünyadaki konumunu bir düşünün ilerde.Sen de Fatihin torunusun cehapeli kardeşim vizyonunu ekmekle buzdolabıyla seçimle sınırlama.Tamam öfkelisin anlıyorum seni,tayyipten kırkayak görmüş gibi nefret ediyo olabilirsin ama bu akpnin değil türkiyenin başarısı.Şu particiliği bi bırakalım f35 ne alaka senin buzdolabındaki peynir ekmek turşu salata ne alaka
Chpli değilim ama şu an iktidar chp olsa diğer bütün olumsuzlukları bir kenara koyar f35 gibi bir projenin üretim aşamasında ortağı olunup türk bayrağıyla uçan...
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ozgurrdunya 12 ay Bluepower
Uçak fabrikaları kanun çıkarılarak 15 Mart 1950’de kapatıldı. Uçaklar toprağa gömüldü. Menderes hükümeti henüz seçilmemişti. Tarihten bir haber muhalefet adına sallamakta güzel. Hava saldırılarına karşılık verecek uçaklarınız, hava savunma sistemleriniz yoksa birileri sürekli sizi ellerindeki füzeleriyle tehdit ederek elinizdeki lokmaya göz dikmeye devam edecektir. Kuzey Kore'ye bugün ABD'nin yaptığı artistlik gibi.
İsveç gibi etliye sütlüye karışamayan bir ülkede değiliz. Yıllardır terör illetiyle çektiğimiz bir sürü sorun var. Terörle mücadeleye ayırdığımız parada yabana atılır cinsten değil. Evet ekonomik sıkıntılarımız var ciddi düzeyde. Uçakların bu dar boğazda gerekli mi gereksiz mi tartışmasıda oturulur tartışılabilir. Ancak bunları niye alıyoruz kafasını bırakıp biz bunları neden üretemiyoruz sorularına geçmemiz gerekirdi günlük siyasi kavgalardan çıkarak. Katma değerli ürünler üretmedikçe dilediğiniz kadar fabrika kurun hepsi boş. Yıllardır büyük diye bildiğimiz firmaların çoğu toplama çıkarmadan başka birşeyi yapmıyor.
Uçak fabrikaları kanun çıkarılarak 15 Mart 1950’de kapatıldı. Uçaklar toprağa gömüldü. Menderes hükümeti henüz seçilmemişti. Tarihten bir haber muhalefet adına...
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1 Avatar
Hendrik Johannes Cruijff 2 ay
Türk bayraklı f-35 mi arkadaş yapım ABD elin şeyiyle mi gurur duyacağız.
Nato'nun uzak ara hamle olarak kullandığı piyonu oluyorsun.Şah'ta ABD oluyor.Veziri'de İngiltere işte.
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DIA 2 ay
NATO filosuna bir boncuk daha hayırlı olsun
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cabriyo 9 ay
diğer uyduları vurabilen uydu yapmamız gerekiyor
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DH Misafiri 11 ay
yarın birgün savaş çıkdığında ne olacak milattan kalma F-16 larımı kullanacaksın? CHP gibi uçak fabrikası diyorsun iyi diyorsun hoş diyorsun CHP artık eski CHP değil kusura bakma CHP gelseydi şuan rusya sömürgesi altında olacaktın Rusya'a direk savaş açarım dediler neyle açacaksın 3 günde yer bitirirler seni ordunun güçlenmesi lazım tabikide insanların alım gücü düştü dolar fırladı ben bunlardan bahsetmiyorum ama bi ülkenin milli savunmasının güçlü olması lazım bunları göz ardı etmemek lazım.
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imhotep_of_grudge 11 ay DH Misafiri
TROLL misafir yorumcuları engelleseler iyi olacak F 16 için miladdan kalma demiş troll... W-S trollü...
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DH Misafiri 11 ay
Kendilerini Aydın sanan hayatda vasfı olmayan aynı zamanda aşşalamayı fikir edinmiş acınası insanlar nefretlerini yine buraya kusmuşlar yazık cidden acıyorum ne tür bir insan ülkesinin faydasına olan bir şeyi aşşalıyacak kadar adileşebilir
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DH Misafiri 11 ay
Kendilerini Aydın sanan hayatda vasfı olmayan aynı zamanda aşşalamayı fikir edinmiş acınası insanlar nefretlerini yine buraya kusmuşlar yazık cidden acıyorum ne tür bir insan ülkesinin faydasına olan bir şeyi aşşalıyacak kadar adileşebilir
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DH Misafiri 11 ay
"Yazımızın devamından videoya ulaşabilirsiniz" yazısından sonra herhangi bir video yada adres bağlantısı göremedim. İzleyebilen var mı acaba?
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DH Misafiri 11 ay
niye kızıyorsunuz abd'ye adamlara sabah akşam küfür eden bir hükümet var ülkede sonrada ''abd bize uçak vermiyi'' adamların bu işe çomak sokmamalarını düşünmek aptallık olur zaten paraları sövüşlediler şimdi o f35ler ile sağı solu bombalarlar bizim oturup dış politikamızı gözden geçirmemiz lazım öyle herkese ağalık yaparak olmaz bu işler ekonomimiz kötü üretim yok teknoloji desen allah vere ama kafa tuttuğumuz ülkelerin bir firması neredeyse ülkemizin 1 senelik harcamaları kadar kar ediyor
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DH Misafiri 11 ay
Çok gereksiz kimse korkusundan birbirine savaş açmıyor o nedenle gayet gereksiz yere İsraftır.Bunları milletin üç kuruş maaşından kesip gidip teröristlerin dağlarına bomba yağdırmak için alacaklar yazık günah...
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HEKTOR-NG 12 ay
bu işte bile kendi devletini hükümetini suçlayan sığ beyinli zavallılar var. böyle vatanseverlik olmaz olsun.
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