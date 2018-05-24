Türkiye’nin Türk Bayraklı ilk F-35’inden heyecan uyandıran video ve görüntüler

Lockeed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanan 18-0001 kuyruk numaralı ve Türk bayraklı ilk F-35’in testleri sırasında kaydedilen video Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından paylaşıldı. Yazımızın devamından videoya ulaşabilirsiniz.
Türkiye 8 önemli ortaktan biri
Türkiye F-35 projesinin önemli ortaklarından biri. Üretim aşamasında Aselsan’ın ve TAI’nin yüklendiği önemli işler var. Aselsan uçağın elektronik harp ve aviyonik sistemleri için katkı sağlıyor. TAI de F-35A modelinde orta gövde üretimini ABD ile birlikte üstlenmiş durumda. Orta gövde ABD dışında sadece Türkiye’de üretilecek. Bunun yanı sıra A, B ve C versiyonun tümü için kompozit komponentler, F-35A metalik alt gövdeler, F-35A hava alığı gibi daha birçok materyal TAI tarafından üretilecek.
Dolayısıyla daha önce çok kez dile gelen F-35’lerin Türkiye’ye verilmeyeceği, Türkiye’nin program dışında bırakılacağı gibi söylemler, böylesine büyük ölçekli bir çalışmada alınamayacak kadar büyük bir risk olarak göze çarpıyor.
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İsveç gibi etliye sütlüye karışamayan bir ülkede değiliz. Yıllardır terör illetiyle çektiğimiz bir sürü sorun var. Terörle mücadeleye ayırdığımız parada yabana atılır cinsten değil. Evet ekonomik sıkıntılarımız var ciddi düzeyde. Uçakların bu dar boğazda gerekli mi gereksiz mi tartışmasıda oturulur tartışılabilir. Ancak bunları niye alıyoruz kafasını bırakıp biz bunları neden üretemiyoruz sorularına geçmemiz gerekirdi günlük siyasi kavgalardan çıkarak. Katma değerli ürünler üretmedikçe dilediğiniz kadar fabrika kurun hepsi boş. Yıllardır büyük diye bildiğimiz firmaların çoğu toplama çıkarmadan başka birşeyi yapmıyor.