Türkiye'nin ilk off-shore rüzgar santraline 3 milyar dolar yatırım bekleniyor

Türkiye’de denize kurulacak ilk rüzgâr santrali projesinde sona yaklaşıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan off-shore (deniz üstü) rüzgâr santrali düzenlemesinin ardından YEKA ihalesi için başvurular alınmaya başlandı. 23 Ekimde başvurular sona erecek.
Off-shore rüzgar santrali 1200 MW kapasiteye sahip olacak. Saros, Gelibolu-Şarköy ve Kıyıköy kıyı alanlarına konumlandırılacak. Türbin ünite gücü minimum 6 MW olacak ve türbin ekipmanlarının yüzde 60’ı yerli olacak. İstihdam edilenlerin mühendislerin yüzde 80’inin Türk olması şartı aranacak.
Kurulu rüzgâr enerjisi gücü 7 bin MW’ı açtı
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) hazırladığı 2018’in ilk 6 aylık dönemindeki rüzgâr enerjisi istatistiklerine göre Türkiye’nin toplam kurulu gücü 7 bin MW’ı aştı. Bu yılın ilk yarısında 140 MW kurulu güç devreye alındı. İnşası devam eden rüzgâr enerjisi sanrallerinin 552 MW’tan 885’MW’a çıktı. İşletmedeki rüzgâr enerjisi santralleri kurulu güç bakımından yüzde 38.91’i Ege, yüzde 33.92’si Marmara’da, yüzde 13.31’i Akdeniz’de ve yüzde 8.69’u İç Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.
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Boş yapma. Senin verginle yol köpru yapmıyorlar, yolları kopruler özel şirketler yapıyorlar. Kendileri yapıp kendileri işletıyorlar, devlet ise garanti verıyor. Geçmeyen araçların parasını bizim vergılerımizle yandaşa aktarıyorlar.
Senın gibi hiçbir şeyden haberi olmayanlarda geçemdıgı yola köpuye sevınırler. Bizim vergıler suriyelılere harcanıyor. Ağlanacak haline gülmeye devam et.
Elektrik yokken sular akmaz, telefon şarj olmaz, yemek bile pişmeyebilir(çakmak kibrit yoksa), sanayi üretimi durur, eğitim zorlaşır, hastaların tedavisi daha da zor olur ve en önemlisi bilgisayarınızın (özellikle de ekran kartınızın) çalışmaması canınızı sıkabilir.