Türkiye'nin ilk off-shore rüzgar santraline 3 milyar dolar yatırım bekleniyor

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Türkiye’de denize kurulacak ilk rüzgâr santrali projesinde sona yaklaşıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan off-shore (deniz üstü) rüzgâr santrali düzenlemesinin ardından YEKA ihalesi için başvurular alınmaya başlandı. 23 Ekimde başvurular sona erecek.





Off-shore rüzgar santrali 1200 MW kapasiteye sahip olacak. Saros, Gelibolu-Şarköy ve Kıyıköy kıyı alanlarına konumlandırılacak. Türbin ünite gücü minimum 6 MW olacak ve türbin ekipmanlarının yüzde 60’ı yerli olacak. İstihdam edilenlerin mühendislerin yüzde 80’inin Türk olması şartı aranacak.

Kurulu rüzgâr enerjisi gücü 7 bin MW’ı açtı

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) hazırladığı 2018’in ilk 6 aylık dönemindeki rüzgâr enerjisi istatistiklerine göre Türkiye’nin toplam kurulu gücü 7 bin MW’ı aştı. Bu yılın ilk yarısında 140 MW kurulu güç devreye alındı. İnşası devam eden rüzgâr enerjisi sanrallerinin 552 MW’tan 885’MW’a çıktı. İşletmedeki rüzgâr enerjisi santralleri kurulu güç bakımından yüzde 38.91’i Ege, yüzde 33.92’si Marmara’da, yüzde 13.31’i Akdeniz’de ve yüzde 8.69’u İç Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.



Off-shore rüzgâr santrali ile ilgili açıklamalarda buluna Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yatırımınöngördüğünü açıkladı. Ataseven dünyanın birçok ülkesinden offshore’a ilgi olduğunu belirterek, bu ülkelerinolduğunu söyledi. Rüzgâr sektörünün temel 2 talebi olduğunu kaydeden Ataseven, 2020 yılında sona erecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na () ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istedi.



