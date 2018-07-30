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Türkiye'nin ilk off-shore rüzgar santraline 3 milyar dolar yatırım bekleniyor

Türkiye'ye kurulacak ilk offshore (deniz üstü) rüzgar santraline ilgi büyük. Yabancı yatırımcıların da ilgisini çeken offshore rüzgar enerjisi santrallerine 3 milyar dolar yatırım öngörülüyor.
9 ay
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Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'nin ilk off-shore rüzgar santraline 3 milyar dolar yatırım bekleniyor
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Türkiye’de denize kurulacak ilk rüzgâr santrali projesinde sona yaklaşıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan off-shore (deniz üstü) rüzgâr santrali düzenlemesinin ardından YEKA ihalesi için başvurular alınmaya başlandı. 23 Ekimde başvurular sona erecek.


Off-shore rüzgar santrali 1200 MW kapasiteye sahip olacak. Saros, Gelibolu-Şarköy ve Kıyıköy kıyı alanlarına konumlandırılacak. Türbin ünite gücü minimum 6 MW olacak ve türbin ekipmanlarının yüzde 60’ı yerli olacak. İstihdam edilenlerin mühendislerin yüzde 80’inin Türk olması şartı aranacak.
Off-shore rüzgâr santrali ile ilgili açıklamalarda buluna Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yatırımın 3 milyar doları aşacağını öngördüğünü açıkladı. Ataseven dünyanın birçok ülkesinden offshore’a ilgi olduğunu belirterek, bu ülkelerin Almanya, Danimarka, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olduğunu söyledi. Rüzgâr sektörünün temel 2 talebi olduğunu kaydeden Ataseven, 2020 yılında sona erecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istedi.

Kurulu rüzgâr enerjisi gücü 7 bin MW’ı açtı

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) hazırladığı 2018’in ilk 6 aylık dönemindeki rüzgâr enerjisi istatistiklerine göre Türkiye’nin toplam kurulu gücü 7 bin MW’ı aştı. Bu yılın ilk yarısında 140 MW kurulu güç devreye alındı. İnşası devam eden rüzgâr enerjisi sanrallerinin 552 MW’tan 885’MW’a çıktı. İşletmedeki rüzgâr enerjisi santralleri kurulu güç bakımından yüzde 38.91’i Ege, yüzde 33.92’si Marmara’da, yüzde 13.31’i Akdeniz’de ve yüzde 8.69’u İç Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.
 



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12 Angry Men 9 ay en beğenilen ZekriyaBeyaz34
ZekriyaBeyaz34
ne gereği var rüzgar santrali yapmaya benim vergilerimle elektrik üretecekler benim vergilerimke köprü yol falanda yapıyorlar gidiyorlar üstüne üstelik havalimanlarıda yapıyorlar


Boş yapma. Senin verginle yol köpru yapmıyorlar, yolları kopruler özel şirketler yapıyorlar. Kendileri yapıp kendileri işletıyorlar, devlet ise garanti verıyor. Geçmeyen araçların parasını bizim vergılerımizle yandaşa aktarıyorlar.

Senın gibi hiçbir şeyden haberi olmayanlarda geçemdıgı yola köpuye sevınırler. Bizim vergıler suriyelılere harcanıyor. Ağlanacak haline gülmeye devam et.
ZekriyaBeyaz34ne gereği var rüzgar santrali yapmaya benim vergilerimle elektrik üretecekler benim vergilerimke köprü yol falanda yapıyorlar g...
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3 Yanıt Yanıtla +31
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Tugrul_512bit 9 ay
Umarım başarılı olur. Elektrik herşey.
Elektrik yokken sular akmaz, telefon şarj olmaz, yemek bile pişmeyebilir(çakmak kibrit yoksa), sanayi üretimi durur, eğitim zorlaşır, hastaların tedavisi daha da zor olur ve en önemlisi bilgisayarınızın (özellikle de ekran kartınızın) çalışmaması canınızı sıkabilir.
Umarım başarılı olur. Elektrik herşey.Elektrik yokken sular akmaz, telefon şarj olmaz, yemek bile pişmeyebilir(çakmak kibrit yoksa), sanayi üretimi durur, e...
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ZekriyaBeyaz34 9 ay
ne gereği var rüzgar santrali yapmaya benim vergilerimle elektrik üretecekler benim vergilerimke köprü yol falanda yapıyorlar gidiyorlar üstüne üstelik havalimanlarıda yapıyorlar
ne gereği var rüzgar santrali yapmaya benim vergilerimle elektrik üretecekler benim vergilerimke köprü yol falanda yapıyorlar gidiyorlar üstüne üstelik havalim...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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AqRaMa 9 ay
günümüzde 1 gün elektrik kesildiğinde elektriğin ne denli önemli olduğunu anlayabiliyoruz.
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Witcher3 9 ay
Helal olsun hükümetimize işte hizmet budur bu ülkeye yaptıkları hizmetlerin eşi benzeri yoktur. Bu rüzgar santrallerinde ise en büyük pay eski enerji bakanımız sayın Berat Albayrak’ ındır unutmayalım. Berat bey enerji alanındaki yatırımlar ile resmen devrim yapmıştır.
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interwap 9 ay
Neden off-shore deyince off-shore hesaplar anımsanıyor?
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sistemli adam 9 ay
Hep aynı boş muhabbet. Muhaliflerin yeni trendi kullanmadığım şeyin vergisini veriyorum, yandaşa gidiyor hede hödö.
Bu kafaya bakarsan ülkeye çivi çaktırmazlar.
Mesela Artvin'e hükümet binası yapıldı. Vatandaşın vergileriyle yapımıyor mu ? Başka illerde oturmayanlar o binadan faydalanıyor mu ?
Ülkeyi ufak ufak parçalara bölelim de yapılan yatırımlar sadece o bölgelerde yaşayanların vergileriyle yapılsın ve diğer bölgelerden gelenlerin kullanımına kapatalım "höyyyt bu bizim vergilerle yapıldı, siz kullanamazsınız diyelim.
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Gt95 9 ay
Muhalefet ne diyor Ak parti Dünyanın en iyi işinide yapsalar biz karşı çıkarız muhalefetin işi muhalefet değil giden tekere comak olmak hem eleştirirsin hemde bende iyi kullanırsın Devletin verdiği hizmetleri yandaş dediğin kişiler sana bana Türkiye yapıyor sen kulanıyorsun depreme dayanıklı yapıyor muhalefetin yaptığı yerlere bakıyoruz dökülüyor fırsatcılık hırsızlık ne ararsan var bizim mütahitlerimiz Allah korkusu var yaptıklarında en iyisini yaparlar gelişmiş ülkelere bakıyoruz bunlar gibi muhalefet eden kendi ülkesine hainlik eden yok 90 yıl siz izindeyiz dediniz yattınız şimdi çalışana mani oluyorsunuz ne nankör bir toplumsunuz Türkinenin utanç kaynağısınız utanın
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aybey 9 ay
yahu bu rakamları ne kadar rahat söylüyorlar. 3 milyar dolarmış. Lan güç bela Çinden ancak 3 milyar dolar para buldular.
17 Yılda gelinen noktaya bak, havada gördükleri 5 senti yere düşmeden buhar edecek hale geldi ekonomi... Bu yalanalrı yiyen kaldı mı?
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apulunas 9 ay
keşke paramızı böyle şeylerde ziyan etmesek.
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EtrüskTürkü 9 ay
Berat Albayrak zamanında hükümetin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 bin MG rüzgar 10 bin MG'da geneş enerjisi vizyonu vardı, şimdi ne oldu bilmiyorum, haberi de 2017'de yapılmıştı:
10 yılda 10 bin megawatt rüzgar, 10 bin megawatt güneş enerjisi hedeflediklerini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, süre gelen krizlerin ve savaşların olduğu coğrafyada, Türkiye için “Enerji piyasalarında bölgenin en güvenilir, en cazip ülkelerinden birisidir” değerlendirmesinde bulundu.
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Bilmirem 9 ay
Güzel haber, yenilenebilir enerjiye tam destek
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BumberShoot 9 ay
Şimdi bu işten yandaşlara iyi para çıkar bir de garanti verirler
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rüzgar enerjisi, türkiye rüzgar enerjisi birliği ve
5 etiket daha offshore rüzgar enerjisi santrali Enerji Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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