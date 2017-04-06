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Twitter Lite ile tanışın

İnternet üzerinde yoğun veri tüketimi yapan uygulamalar yavaş yavaş gelişmekte olan ülke pazarlarını da düşünmeye başladı. Twitter sosyal ağı bunlardan birisi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün internet hepimizin vazgeçilmez yaşam unsurlarından birisi haline geldi ancak halen bu imkandan tam anlamıyla faydalanamayan milyarlarca insan var. Kimi yerlerde halen GPRS ve EDGE gibi bağlantılar kullanılırken kimi yerlerde sabit internet hatları çok kalitesiz. Bunun sonucunda az veri tüketen uygulamalar bu bölgelerde daha popüler oluyor.

Sadece 1 MB

Twitter bu sonuçtan yola çıkarak telefonlarda sadece 1MB yer kaplayan ve yüzde 70’e kadar veri tasarrufu yapabilen Twitter Lite adındaki yeni web uygulamasını tanıttı. Uygulama özellikle bağlantı problemi yaşayan bölgelerdeki kullanıcıları hedefliyor.

Twitter Lite aslında bağımsız bir uygulama değil. Mobil Twitter web arayüzüne entegre edilen yeni teknoloji bundan böyle varsayılan olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Twitter yeni teknoloji için Google ile birlikte çalışmış.

Daha sade ve hafif bir arayüze sahip olan Twitter Lite; zaman akışı, doğrudan mesaj, retweet, trendler, profiller, medyalar, beğeniler, bildirimler gibi tüm ana unsurları bünyesinde barındırıyor. Ana ekrana kısayol eklediğinizde sanki yerleşik bir uygulama gibi uygulama menüsüne de yerleşiyor. Ayrıca bildirimlerin daha geliştirildiği ifade ediliyor.

Uygulamanın hafiflemesi ile yüzde 30 civarında da bir hızlanma elde edilmiş. Ayrıca veri tasarruf modu görsellerin yüklenmesini kullanıcı onayına bağlıyor. Böylece yüzde 70’e kadar da veri tasarrufu elde ediliyor.

Yeni teknolojinin dokunmatik tarafında biraz gecikmeler yaşadığı ifade ediliyor ancak veri tasarruf oranları dikkate alındığında görmezden de gelinebilir gibi duruyor. Twitter Lite sisteminin hali hazırda kullanıma sunulduğu belirtildi. 

 

https://lite.twitter.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
__By_CiN_oO__ 2 yıl
Çok güzel düşünülmüş bir uygulama
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kadirirdem 2 yıl
eski telefonların can dostu...
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likeablex 2 yıl
Bi sen eksiktin.
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fthyrr1976fy 2 yıl
adam gibi cep telimiz yokki
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ergenius 2 yıl
Denedim ama açılmıyor. neden ?
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