Twitter Lite ile tanışın

Bugün internet hepimizin vazgeçilmez yaşam unsurlarından birisi haline geldi ancak halen bu imkandan tam anlamıyla faydalanamayan milyarlarca insan var. Kimi yerlerde halen GPRS ve EDGE gibi bağlantılar kullanılırken kimi yerlerde sabit internet hatları çok kalitesiz. Bunun sonucunda az veri tüketen uygulamalar bu bölgelerde daha popüler oluyor.

Sadece 1 MB

Twitter bu sonuçtan yola çıkarak telefonlarda sadece 1MB yer kaplayan ve yüzde 70’e kadar veri tasarrufu yapabilen Twitter Lite adındaki yeni web uygulamasını tanıttı. Uygulama özellikle bağlantı problemi yaşayan bölgelerdeki kullanıcıları hedefliyor.

Twitter Lite aslında bağımsız bir uygulama değil. Mobil Twitter web arayüzüne entegre edilen yeni teknoloji bundan böyle varsayılan olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Twitter yeni teknoloji için Google ile birlikte çalışmış.

Daha sade ve hafif bir arayüze sahip olan Twitter Lite; zaman akışı, doğrudan mesaj, retweet, trendler, profiller, medyalar, beğeniler, bildirimler gibi tüm ana unsurları bünyesinde barındırıyor. Ana ekrana kısayol eklediğinizde sanki yerleşik bir uygulama gibi uygulama menüsüne de yerleşiyor. Ayrıca bildirimlerin daha geliştirildiği ifade ediliyor.

Uygulamanın hafiflemesi ile yüzde 30 civarında da bir hızlanma elde edilmiş. Ayrıca veri tasarruf modu görsellerin yüklenmesini kullanıcı onayına bağlıyor. Böylece yüzde 70’e kadar da veri tasarrufu elde ediliyor.

Yeni teknolojinin dokunmatik tarafında biraz gecikmeler yaşadığı ifade ediliyor ancak veri tasarruf oranları dikkate alındığında görmezden de gelinebilir gibi duruyor. Twitter Lite sisteminin hali hazırda kullanıma sunulduğu belirtildi.