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Twitter önümüzdeki hafta önemli değişiklikler yapıyor

Twitter, 140 karakterlik mesaj sınırını değiştirmiyor ancak sadece yazılan metnin sınır içerisinde sayılabilmesi için diğer tüm kalıpları karakter sayımının dışında bırakıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter pazarın en aktif sosyal ağı olarak görülüyor ve 140 karakterlik ikonik sınırlamanın bunda en büyük payı olduğuna şüphe yok. Sık sık firmanın 140 karakter sınırını kaldıracağı gündeme geliyor ancak henüz böyle bir şeyin olacağına dair bir işaret göremedik. Firma daha çok sınırlamayı etkileyen yan unsurlarda optimizasyonlar yapıyor.

Bugüne kadar karakter sınırı içerisine fotoğraftan linklere ve kullanıcı isimlerine kadar her şey dahil ediliyordu. Bu da mesaj yazmayı imkansız hale getiriyordu. Bu bakımdan flood dediğimiz sıralı mesajlar popüler olmaya başlamıştı.

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Twitter önümüzdeki haftadan itibaren karakter sınırını rahatlatacak değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni değişikliklerle sadece yazılan karakterler sayılacak. Yani fotoğraf, kullanıcı adı, GIF, video, alıntı ve anket gibi kalıplar karakter sayımı içerisinde yer almayacak. Net olarak 19 Eylül itibariyle yeni değişikliklerin geçerli olması bekleniyor.

Hali hazırda linkler de karakter sınırı içerisine girmediği için artık kullanıcıların tek mesajda kendisini daha iyi ifade edebilme imkanı doğmuş oluyor. Kullanıcıların daha fazla etkileşimine neden olması beklenen bu tarz değişiklikler elbette Twitter için de çok önemli. Büyüm oranları yüzde 1-2 civarında kalan sosyal ağ gelecek için henüz yatırımcılarına umut verebilmiş değil. Pek çok yatırımcı vakit kaybetmeden iyi bir alıcıya sosyal ağın satılmasını istiyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Starting-next-week-Twitters-iconic-140-character-limit-will-finally-start-seeing-some-changes_id85380 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
yani normali bu olması lazım...
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ergenius 3 yıl
Güzel olur . Çoğu zaman yazmak istediklerim link veya tweetteki alıntı yüzünden eksik kalıyor . Ayrıca en iyi sosyal ağ bence. Birçok açıdan diğer aglardaki saçma zorunluluklar yok
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Stand Alone 3 yıl
Mantıklı.
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