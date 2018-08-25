Twitter özel mesajlara düzenleme getirdi

Popüler mikro blog sitesi Twitter, özel mesaj (DM) bölümünü yeniden tasarlayarak filtreleme özelliği getirdi. Bundan böyle Twitter'dan aldığınız mesajlar tıpkı Instagram ve Facebook da olduğu gibi filtrelemeden geçirilerek mesaj kutunuza düşecek.

Instagram ve Facebook örnek alınmış

https://twitter.com/Twitter/status/1032342050849611782

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Şimdiye kadar Twitter'ın mesajlaşma bölümü. Sizikullanıcılar mesaj gönderdiğinde, bunlarıbirbiri ardına görebiliyordunuz. Artık mesajlar bölümü,veolmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Gelen Kutusu'ndakişilerin mesajları görünürken, İstekler kısmında isekişilerin mesajlarını görebileceksiniz.İkinci değişiklik ise, Twitter'ınmesajları filtreleyeceği bölümde göze çarpıyor. Twitter bu seçenek ileiletileri filtreden geçirerek size ulaşmasını engelleyecek. Tüm bu yeni özelliklerinile birlikte aktif olacağını da belirtmeden geçmeyelim.