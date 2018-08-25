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Twitter özel mesajlara düzenleme getirdi

Sosyal medya devi Twitter, özel mesaj bölümünü yeniden tasarlayarak, Instagram ve Facebook da olduğu gibi filtreleme özelliği getirdi. Artık mesaj kutunuz daha temiz olacak.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler mikro blog sitesi Twitter, özel mesaj (DM) bölümünü yeniden tasarlayarak filtreleme özelliği getirdi. Bundan böyle Twitter'dan aldığınız mesajlar tıpkı Instagram ve Facebook da olduğu gibi filtrelemeden geçirilerek mesaj kutunuza düşecek.

Instagram ve Facebook örnek alınmış

Şimdiye kadar Twitter'ın mesajlaşma bölümü oldukça basitti. Sizi takip eden veya etmeyen kullanıcılar mesaj gönderdiğinde, bunları gelen kutunuzda birbiri ardına görebiliyordunuz. Artık mesajlar bölümü, Gelen Kutusu ve İstekler olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Gelen Kutusu'nda takip ettiğiniz kişilerin mesajları görünürken, İstekler kısmında ise takip etmediğiniz kişilerin mesajlarını görebileceksiniz.

İkinci değişiklik ise İleti ayarlarında, Twitter'ın düşük kaliteli mesajları filtreleyeceği bölümde göze çarpıyor. Twitter bu seçenek ile spam olarak gönderilen iletileri filtreden geçirerek size ulaşmasını engelleyecek. Tüm bu yeni özelliklerin önümüzdeki güncelleme ile birlikte aktif olacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://twitter.com/Twitter/status/1032342050849611782 Yorum Yaz
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