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UC Browser Asya’da Google hakimiyetine son verdi

Mobil dünyanın önemli tarayıcılarından birisi olan UC Browser, Asya kıtasında yükselen bir ivme yakaladı. Önemli pazarlarda Google Chrome tarayıcısını geride bırakmayı başarıyor.
1 yıl
4,2b
1
22
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Alibaba Group bünyesinde faaliyet gösteren UC Browser tarayıcı uygulaması, Batı pazarlarında çok az kullanım değerlerine sahip olsa da Asya pazarında adeta şahlandı ve Google’ı koltuğundan etti.

Önlenemez yükseliş

Daha çok düşük bütçeli ve düşük donanımlı akıllı telefonların tercih edildiği Hindistan, Endonezya gibi Asya ülkelerinde ilk kez çevrim içi olan mobil kullanıcıların önce UC Browser’ı indirdiği belirtiliyor. Bu da yeni nesil internet kullanıcılarını etkilemede Alibaba’nın potansiyelini ortaya koyuyor.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp orta parmak emojisine dava tehdidi"

Dünya çapında 430 milyon indirme sayısına ulaşan UC Browser, Hindistan’ın mobil tarayıcı pazarında yüzde 51 paya sahip. Google Chrome ise yüzde 30 civarında geziniyor. Endonezya’da ise UC Browser yüzde 41 ile lider durumda ve Chrome tarayıcısı da yüzde 32 civarında paya sahip.

Elbette global olarak Google Chrome ağırlığını koyuyor. Yüzde 47 pazar payına karşılık UC Browser’ın yüzde 16 civarında payı var. ABD’de ise UC Browser yüzde 1 civarında.

Bununla birlikte Alibaba’nın en önemli avantajı Asya ülkelerinde internetle henüz tanışmamış geniş bir kitlenin olması. Hindistan’da nüfusun sadece yüzde 30’u çevrim içi. Endonezya’da ise internet kullanım oranı yüzde 25 civarında. İnternetle ilk kez tanışan kullanıcıların UC Browser’ı tercih ettiği düşünüldüğünde Asya’da büyük bir hakimiyet kurması kaçınılmaz gibi görünüyor. 

 

https://www.marketwatch.com/story/the-alibaba-browser-no-ones-heard-of-is-dethroning-google-in-asia-2018-01-02?link=sfmw_tw Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
android 'de samsung browser'dan, bilgisayarda chrome'dan, ios'ta safari'den şaşmam.
2 Yanıt Yanıtla +6
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mcrew 1 yıl justaprogrammer
justaprogrammer

Fashionality
piyasada alternatiflerin olmasi iyidir
asya buyuk bir pazar ve uc browser bu sekilde devam ederse chrome'un devam eden tekellesmesinin onune gecebilir belki


hindistanda çoğu bölgede aylık maaşlar 10 doalr civarı. çalıştığım şirkette hindistanda doğma bir afgan var. onla konuştum.
yani pek getiri olmaz. ucuz işçilik için çin tercih ediliyor! lakin aynı çin batı mallarına ambargo koyuyor.
bana göre çine 2006 öncesi uygulanan ambargo tekrar uygulanmalı!

Aylık 10 dolar geliri olan bir hintli zaten çevrimici değildir diye tahmin ediyorum.
Başlıkta da belirtildiği gibi hindistan in sadece yüzde otuzluk bir kısmı İnternete erişebiliyor. Hindistan'a gittiğimde en büyük şehirlerinde Mumbai ve Delhi de tuşlu telefon kullanan bir sürü kişi görmüştüm.
Ama İnternete erisenn kişilerin iyi bir gelir getireceği düşüncesindeyim bu tarz firmalara.
Sadece Çin pazarına hitap eden tencent yazılım şirketi facebook u geçerek dünyanın en değerli sosyal medya şirketi oldu ve şu an Apple, Alphabet, Microfost ve Amazon’dan sonra dünyadaki en değerli 5. teknoloji şirketi tencent. Hatta yakın zamanda 4uncu olacağı söyleniyor.
Yüksek gelire hitap edip az kişiye ulaşmaktansa tabiri caizse sürümden kazanarak düşük gelir düzeyine ulaşıp kitlelere ulaşmak şu an daha fazla gelir getiriyor. Ali express tencent gibi firmalar bu yolu izleyerek dünyanın enleri oldular.
Amerika nin Çin in bu yükselişini engellemesi için bence de ambargo uygulaması lazım ama en büyük müşterileri de Çinli. Apple in sadece Beijing de beş ten fazla mağazası var. Amerikalı sirketlerin çoğu Çinli şirketlerle ortak çalışıyor ve Amerika bu sayede ciddi paralar kazanıyor. Ambargo uygulaması Amerika li büyük şirketlerin canını sıkabilir. En buyuk örneği Donald Trump o kadar ugrasti ama apple in üretim tesislerini cinden taşıyamadi.
justaprogrammerFashionalitypiyasada alternatiflerin olmasi iyidirasya buyuk bir pazar ve uc browser b...
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Fashionality 1 yıl
piyasada alternatiflerin olmasi iyidir
asya buyuk bir pazar ve uc browser bu sekilde devam ederse chrome'un devam eden tekellesmesinin onune gecebilir belki
piyasada alternatiflerin olmasi iyidirasya buyuk bir pazar ve uc browser bu sekilde devam ederse chrome'un devam eden tekellesmesinin onune gecebil...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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TOROS RÜZGARI 1 yıl
Armorfly tarayıcısını tek geçerim.
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Erkansins 1 yıl
Opera son guncellemeyle mukemmel bir hal aldi. Reklam egelleme mukemmel çalışıyor. Veri tasarrufunu aktif edip butun yasakli sitelere girebiliyosuz wikipedia xvideo xhamster vs.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ffrisby 1 yıl Erkansins
Erkansins
Opera son guncellemeyle mukemmel bir hal aldi. Reklam egelleme mukemmel çalışıyor. Veri tasarrufunu aktif edip butun yasakli sitelere girebiliyosuz wikipedia xvideo xhamster vs.

Hangi opera yahu ?
Opera kullanıyorum bende ama DH da hala reklam gösteriyor anlamsız bir şekilde[>:]
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alemburda34 1 yıl
Uc browser cok uzun suredir kullanirim ancak su haber bildirim olayi beni deli ediyor kapatiyorum sonra bir bakiyorum guncelleme ile yeniden aktif olmus.
Ayrica enterasan bir sekilde eski yukleyenlerde Turkce dil secenegi var ama gecen arkadasima yukledim onda Turkce dil cikmadi. Baslangic ve orta seviye telefonlarda beklenenden fazla performans veriyor.
En onemli artilari
Izlenilen videolari indirebilme
Reklam engelleyici
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ipli jeton 1 yıl
Şu hız modunu adam et UC

Opera WP den el çekince mecburen geçtim. Hız modunda resmen sayfaların ırzına geçiyor.
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Seko92 1 yıl
İç sıkıcı, Türkçe dil desteği olmayan, hatta bazen Türkçe karakter sorunu olan berbat bir tarayıcı.
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yoksulseytan22 1 yıl
İlk çıktığında iyiydi ama şimdi yerlerde geziyor. Nedenide şunlar



Birincisi uzun zamandır türkçe dil yok.

İkincisi uc news denen şeyi getirdiler ve de reklamları

Üçüncüsü artık eskisi kadar hızlı değil.



Sonuncu ve en önemlisi telefonu ele geçirmeye başlaması. Uc browserda takılırken alakasız bir şekilde garanti bankası uygulamasını başlatması. Bazı uygulamaları açmaya çalışması silmeme neden oldu.



Çünkü kullanıcıların telefonlarının ve yaptıkları her işin verisini gizlice yürüttükleri ortaya çıktı.



Bi ara da google play store dan kaldırıldı. Yüklemeyin! uygulama virüs gibi davranıyor.
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atilasat 1 yıl
hepsini denedim samsung browser benim için en iyisi. chrome hantal ve ergonomik değil. uc browser iyi ama stabil değil.
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karahuso 1 yıl
ben yaani kullanıyorum. vallaha bak, gerçek..
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10ff 1 yıl en beğenilen
android 'de samsung browser'dan, bilgisayarda chrome'dan, ios'ta safari'den şaşmam.
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kadirirdem 1 yıl 10ff
Haklısın.
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XOyun Official 1 yıl 10ff
10ff

android 'de samsung browser'dan, bilgisayarda chrome'dan, ios'ta safari'den şaşmam.


Senkranizasyonu Nasıl Sağlıyorsun Hocam Bu Sekilde Ara Yazılım Kullanmakta Sıkıntı Tum Sıfrelerını Baskasına Vermıs Gıbı Oluyorsun.
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kasif987 1 yıl
Chrome dan farkı nedir hocam bu tarayıcının ? belirgin bi farklı özelliği var mı acaba
Android i sahibinin google olduğunu ve nerdeyse her android yüklü cihazda chrome olduğunu düşünürsek böyle bi hakimiyete karşı sadece bi tarayıcı olmak yetmez gibi ama ne dersiniz
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AfyonumuFünyeylePatlattm 1 yıl kasif987
Dahili reklam engelleyicisi var. Şu an aktif kullanıyorum. Oldukça da stabil.
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nefendim 1 yıl kasif987
kasif987
Chrome dan farkı nedir hocam bu tarayıcının ? belirgin bi farklı özelliği var mı acaba
Android i sahibinin google olduğunu ve nerdeyse her android yüklü cihazda chrome olduğunu düşünürsek böyle bi hakimiyete karşı sadece bi tarayıcı olmak yetmez gibi ama ne dersiniz

Çok fazla artısı var. Mesela, telefonda video’yu ekranın altına alıp başka sitelerde gezebiliyorsunuz. Ekranın küçük bi kısmına videoyu yerleştirip internette gezebilirsin.
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