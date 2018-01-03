UC Browser Asya’da Google hakimiyetine son verdi

Alibaba Group bünyesinde faaliyet gösteren UC Browser tarayıcı uygulaması, Batı pazarlarında çok az kullanım değerlerine sahip olsa da Asya pazarında adeta şahlandı ve Google’ı koltuğundan etti.
Önlenemez yükseliş
Daha çok düşük bütçeli ve düşük donanımlı akıllı telefonların tercih edildiği Hindistan, Endonezya gibi Asya ülkelerinde ilk kez çevrim içi olan mobil kullanıcıların önce UC Browser’ı indirdiği belirtiliyor. Bu da yeni nesil internet kullanıcılarını etkilemede Alibaba’nın potansiyelini ortaya koyuyor.Ayrıca Bkz. "WhatsApp orta parmak emojisine dava tehdidi"
Dünya çapında 430 milyon indirme sayısına ulaşan UC Browser, Hindistan’ın mobil tarayıcı pazarında yüzde 51 paya sahip. Google Chrome ise yüzde 30 civarında geziniyor. Endonezya’da ise UC Browser yüzde 41 ile lider durumda ve Chrome tarayıcısı da yüzde 32 civarında paya sahip.
Elbette global olarak Google Chrome ağırlığını koyuyor. Yüzde 47 pazar payına karşılık UC Browser’ın yüzde 16 civarında payı var. ABD’de ise UC Browser yüzde 1 civarında.
Bununla birlikte Alibaba’nın en önemli avantajı Asya ülkelerinde internetle henüz tanışmamış geniş bir kitlenin olması. Hindistan’da nüfusun sadece yüzde 30’u çevrim içi. Endonezya’da ise internet kullanım oranı yüzde 25 civarında. İnternetle ilk kez tanışan kullanıcıların UC Browser’ı tercih ettiği düşünüldüğünde Asya’da büyük bir hakimiyet kurması kaçınılmaz gibi görünüyor.
https://www.marketwatch.com/story/the-alibaba-browser-no-ones-heard-of-is-dethroning-google-in-asia-2018-01-02?link=sfmw_tw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aylık 10 dolar geliri olan bir hintli zaten çevrimici değildir diye tahmin ediyorum.
Başlıkta da belirtildiği gibi hindistan in sadece yüzde otuzluk bir kısmı İnternete erişebiliyor. Hindistan'a gittiğimde en büyük şehirlerinde Mumbai ve Delhi de tuşlu telefon kullanan bir sürü kişi görmüştüm.
Ama İnternete erisenn kişilerin iyi bir gelir getireceği düşüncesindeyim bu tarz firmalara.
Sadece Çin pazarına hitap eden tencent yazılım şirketi facebook u geçerek dünyanın en değerli sosyal medya şirketi oldu ve şu an Apple, Alphabet, Microfost ve Amazon’dan sonra dünyadaki en değerli 5. teknoloji şirketi tencent. Hatta yakın zamanda 4uncu olacağı söyleniyor.
Yüksek gelire hitap edip az kişiye ulaşmaktansa tabiri caizse sürümden kazanarak düşük gelir düzeyine ulaşıp kitlelere ulaşmak şu an daha fazla gelir getiriyor. Ali express tencent gibi firmalar bu yolu izleyerek dünyanın enleri oldular.
Amerika nin Çin in bu yükselişini engellemesi için bence de ambargo uygulaması lazım ama en büyük müşterileri de Çinli. Apple in sadece Beijing de beş ten fazla mağazası var. Amerikalı sirketlerin çoğu Çinli şirketlerle ortak çalışıyor ve Amerika bu sayede ciddi paralar kazanıyor. Ambargo uygulaması Amerika li büyük şirketlerin canını sıkabilir. En buyuk örneği Donald Trump o kadar ugrasti ama apple in üretim tesislerini cinden taşıyamadi.