Uber, Çin operasyonlarını en yakın rakibine satıyor

Girişimcilik tarihinin en hızlı değerlenen markalarından birisi olarak kabul edilen Uber, dünyanın dört bir tarafında faaliyetlerini geliştirerek rekabette ön planda kalmaya çalışıyor. Bununla birlikte, firma Çin sınırları içerisinde rekabet etmekten uzak kaldı.

Rekabet

Toplamda 68 milyar dolarlık bir değere ulaşan Uber, uzun süredir Uber China adındaki iştiraki ile Çin pazarında faaliyet gösteriyordu. Baidu gibi devlerin arkasında olduğu Uber China, 7 milyar dolar civarında bir değere sahipti ve ülkenin en büyüğü DiDi Chuxing ile rekabet ediyordu.





Ne var ki 400 farklı şehirde 300 milyon kişiye hizmet veren DiDi Chuxing, Apple tarafından yapılan 1 milyar dolar yatırım ile birlikte 28 milyar dolar pazar değerine ulaştı ve rekabette arayı açmaya başladı. Asya’daki bazı taksi çağırma platformları ve hatta ABD’li Lyft ile ortaklığa giden DiDi CHuxing, Uber’i çok zorluyordu. Uber de, çok ilginç bir karara imza atarak rekabette alan değiştirdi.

Stratejik Hamle

Bir süredir, DiDi Chuxing’in Uber China ile ilgilendiği gündeme geliyordu. Bu hafta itibariyle iddialar doğrulandı ve DiDi Chuxing, Uber China iştirakini bünyesine kattığını duyurdu. Henüz satın alım bedeli açıklanmadı ancak DiDi Chuxing’in toplam değeri 35 milyar dolara ulaştı.

Uber, bu noktada tamamen elden çıkarmak yerine, DiDi Chuxing’in hisseleri ile değişim yaparak çok stratejik bir adım attı. Uber, toplamda DiDi’nin yüzde 20 hissesine sahip olacak. Ayrıca DiDi, Uber’in global operasyonlarına 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Ayrıca Bkz.

"Vine önemini kaybetmeye başladı"

Böylece Uber, Çin’de doğrudan faaliyet göstermeyecek ancak DiDi’deki hisseleri sayesinde dolaylı olarak ülkenin en büyük platformunun ortağı şeklinde operasyonlarına devam edecek. Satın alımın yetkili kurumlar tarafından onaylanması bekleniyor.