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Uber, Çin operasyonlarını en yakın rakibine satıyor

Araç ve şoför çağırma sektörünün dev ismi Uber, 2 milyar dolar yatırım yaptığı Çin pazarında rekabete daha fazla dayanamadı ve stratejik bir ortaklıkla çekildi.
2 yıl
3,5b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Girişimcilik tarihinin en hızlı değerlenen markalarından birisi olarak kabul edilen Uber, dünyanın dört bir tarafında faaliyetlerini geliştirerek rekabette ön planda kalmaya çalışıyor. Bununla birlikte, firma Çin sınırları içerisinde rekabet etmekten uzak kaldı.

Rekabet

Toplamda 68 milyar dolarlık bir değere ulaşan Uber, uzun süredir Uber China adındaki iştiraki ile Çin pazarında faaliyet gösteriyordu. Baidu gibi devlerin arkasında olduğu Uber China, 7 milyar dolar civarında bir değere sahipti ve ülkenin en büyüğü DiDi Chuxing ile rekabet ediyordu.

Ne var ki 400 farklı şehirde 300 milyon kişiye hizmet veren DiDi Chuxing, Apple tarafından yapılan 1 milyar dolar yatırım ile birlikte 28 milyar dolar pazar değerine ulaştı ve rekabette arayı açmaya başladı. Asya’daki bazı taksi çağırma platformları ve hatta ABD’li Lyft ile ortaklığa giden DiDi CHuxing, Uber’i çok zorluyordu. Uber de, çok ilginç bir karara imza atarak rekabette alan değiştirdi.

Stratejik Hamle

Bir süredir, DiDi Chuxing’in Uber China ile ilgilendiği gündeme geliyordu. Bu hafta itibariyle iddialar doğrulandı ve DiDi Chuxing, Uber China iştirakini bünyesine kattığını duyurdu. Henüz satın alım bedeli açıklanmadı ancak DiDi Chuxing’in toplam değeri 35 milyar dolara ulaştı.

Uber, bu noktada tamamen elden çıkarmak yerine, DiDi Chuxing’in hisseleri ile değişim yaparak çok stratejik bir adım attı. Uber, toplamda DiDi’nin yüzde 20 hissesine sahip olacak. Ayrıca DiDi, Uber’in global operasyonlarına 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Ayrıca Bkz. "Vine önemini kaybetmeye başladı"

Böylece Uber, Çin’de doğrudan faaliyet göstermeyecek ancak DiDi’deki hisseleri sayesinde dolaylı olarak ülkenin en büyük platformunun ortağı şeklinde operasyonlarına devam edecek. Satın alımın yetkili kurumlar tarafından onaylanması bekleniyor. 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-01/uber-said-to-merge-china-business-with-didi-in-35-billion-deal Yorum Yaz
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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Bakılırsa çok mantıklı bir hamle aslında.Eğer aynı şekilde kullanıcıya da yansırsa güzel olur. Türkiye'de taksiler biraz cins. Oraya gitmem, buraya girmem, şurdan dönmem, kısa mesafe olmaz, uzun mesafe olmaz, şimdi olmaz... Paraya gelince 50 yazıyor ama o kadar olmaz demiyorlar. Hep de bozukları olmaz... Uber gibi hizmetlerde rekabetin ülkemiz için de artması lazım.
Ee nereye?
-Çultan Ahmad.
-Okey okey. Aha oğlanın düğün masrafları çıktı.
Türkiye'de taksiciler, turizmciler(lüks olanlar özellikle) böyle kardeşim kimse de yemesin bizi. Turiste ayrı, bize ayrı fiyat, yolu bilene ayrı, bilmeyene ayrı fiyat.
Bakılırsa çok mantıklı bir hamle aslında.Eğer aynı şekilde kullanıcıya da yansırsa güzel olur. Türkiye'de taksiler biraz cins. Oraya gitmem, buraya girmem, şurd...
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hazin44 2 yıl
Türkiyede biraz zor bizim taksiciler hala 3310 kullanıyor dayılar hayatta sisteme ayak uyduramaz çinde yaşlısından gencine herkes akılllı telefon kullanıyor.Çinde zaten özel taksiler var didi,ye genelde onlar hizmet veriyor.Ya ni bizdeki gibi resmi sarı taksiler de yok.Özel aracı ile taksicilik yapanlar var onlar da bu sistem.Kullanıyorum ben harika işleyen bir sistemi var.
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Ohol Oula 2 yıl
68 milyar dolarlık
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Leo Messi 2 yıl
Çin cok garip bir yer oldu ya.Van porsiye 25m veriyolar.Ben olsam onu dugunumde oynatmam be
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personalcomputer 2 yıl
Stratejik ortaklık pişmanlığa dönüşmesin.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
parada yükünü alan, kendi rotasını çiziyo !
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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Bakılırsa çok mantıklı bir hamle aslında.Eğer aynı şekilde kullanıcıya da yansırsa güzel olur. Türkiye'de taksiler biraz cins. Oraya gitmem, buraya girmem, şurdan dönmem, kısa mesafe olmaz, uzun mesafe olmaz, şimdi olmaz... Paraya gelince 50 yazıyor ama o kadar olmaz demiyorlar. Hep de bozukları olmaz... Uber gibi hizmetlerde rekabetin ülkemiz için de artması lazım.
Ee nereye?
-Çultan Ahmad.
-Okey okey. Aha oğlanın düğün masrafları çıktı.
Türkiye'de taksiciler, turizmciler(lüks olanlar özellikle) böyle kardeşim kimse de yemesin bizi. Turiste ayrı, bize ayrı fiyat, yolu bilene ayrı, bilmeyene ayrı fiyat.
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