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Uber’in İtalya’daki faaliyetleri durduruluyor

Faaliyet gösterdiği birçok ülkede kanunlardan ötürü sorunlar yaşayan Uber, son olarak İtalya’da yasaklandı. Şirketin yaklaşık 10 gün içerisinde faaliyetlerini sonlandırması bekleniyor.
2 yıl
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12
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Gittiği ülkelerde sorunlar yaşayan Uber’in İtalya’daki faaliyetleri, ülkenin başkenti Roma’daki bir mahkeme tarafından sonlandırıldı. Birçok defa olduğu gibi bu davada da haksız rekabetle suçlanan şirket, karara göre 10 gün içerisinde ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda. Aksi takdirde her gün 10.600 dolar ceza ödeyecek. 70 milyar dolar değere sahip olan bir şirket için günlük yaklaşık 10.000 dolar ödemek kışkırtıcı bir ceza sayılmayabilir, ancak açılan davalar nedeniyle sorunlar yaşayan şirketin geçtiğimiz sene milyonlarca dolar zarar ettiği biliniyor.

Uber, mahkemenin böyle bir karar almış olmasını şaşırtıcı bulduğunu açıkladı ve binlerce profesyonel şoförün platform üzerinden gelir elde ettiğini, kaliteli hizmet sunduğunu ve karar ile İtalyanların yalnızca bir tuşa basarak bu hizmetten faydalanabilme şansından mahrum kalacağını ekledi.

Uber yetkilileri kararı şaşırtıcı bulduklarını dile getirseler de şirket daha önceki senelerde de Milan’da bulunan bir mahkemeden kısıtlama almıştı. Mahkeme UberPop uygulamasının kullanımını kısıtlamıştı.


https://www.engadget.com/2017/04/07/uber-banned-in-italy/ Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl
bana göre gelecekte tamamen uber gibi uygulamalar kullanılacak taksiciler reforma uymak zorunda kalacak. şimdilik ani geçiş olmuyor haliyle ama yavaş yavaş sindirecekler :d
bana göre gelecekte tamamen uber gibi uygulamalar kullanılacak taksiciler reforma uymak zorunda kalacak. şimdilik ani geçiş olmuyor haliyle ama yavaş yavaş sind...
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BYRM81 2 yıl
Her olayda en doğru fikirleri üretebilen cumhuriyetin dahi çocuklarını bekliyoruz.
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DH Misafiri 2 yıl
Klasik tip taksicilik sona erecek.uber gibi şirketlerin sayısı artacak,bunu önleyemezler
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mokinto 2 yıl
Taksiciler gene iyide şu dolmuşlar tarih olsa hiç üzülmem.
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berkerden 2 yıl
Bir rahat ettirmediler Uber'i :)
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sniper23 2 yıl
Bu taksiciler dünyanın her yerinde bela...
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kadirirdem 2 yıl
Her zaman avrupa'ya özenip ülkemizi batıranlar vardı bakalım ne diyecekler buna...
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nokta_28 2 yıl
İşin içine para girince medeniyet falan kalmıyor sanırım.
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Iondon 2 yıl
İtalya Avrupa'nın BAĞCILARIDIR diyeceğiz. İngiltere'de yasaklansın sıkıyorsa?
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draw1907 2 yıl
Ülkemizde 10 a yakın bu tarz uygulama var ama nedense sadece UBER'in üzerine gidiliyor. Zirvede olmak zor zanaat olsa gerek.
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homebird 2 yıl
Araba benim,ben razıyım, binen de razı. Vergimi de ödüyorsam, bana ne taksiciden dolmuşcudan. Ne güzel trafik azalıyor, çevre az kirleniyor, kaynaklar isaraf olmuyor işte.

Boşuna uğraşıyorlar aslında; Bu, kazanabilecekleri bir savaş değil, eninde sonunda teslim bayrağını çekecekler. "Uber" kapanır "Zuber" çıkar.
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axaxa 2 yıl
Ne skandal ubermiş.
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