Uber’in İtalya’daki faaliyetleri durduruluyor

Gittiği ülkelerde sorunlar yaşayan Uber’in İtalya’daki faaliyetleri, ülkenin başkenti Roma’daki bir mahkeme tarafından sonlandırıldı. Birçok defa olduğu gibi bu davada da haksız rekabetle suçlanan şirket, karara göre 10 gün içerisinde ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda. Aksi takdirde her gün 10.600 dolar ceza ödeyecek. 70 milyar dolar değere sahip olan bir şirket için günlük yaklaşık 10.000 dolar ödemek kışkırtıcı bir ceza sayılmayabilir, ancak açılan davalar nedeniyle sorunlar yaşayan şirketin geçtiğimiz sene milyonlarca dolar zarar ettiği biliniyor.

Uber, mahkemenin böyle bir karar almış olmasını şaşırtıcı bulduğunu açıkladı ve binlerce profesyonel şoförün platform üzerinden gelir elde ettiğini, kaliteli hizmet sunduğunu ve karar ile İtalyanların yalnızca bir tuşa basarak bu hizmetten faydalanabilme şansından mahrum kalacağını ekledi.

Uber yetkilileri kararı şaşırtıcı bulduklarını dile getirseler de şirket daha önceki senelerde de Milan’da bulunan bir mahkemeden kısıtlama almıştı. Mahkeme UberPop uygulamasının kullanımını kısıtlamıştı.

https://www.engadget.com/2017/04/07/uber-banned-in-italy/