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Ubisoft'un oyun abonelik hizmeti Uplay+, Eylül ayında başlıyor

Son zamanlarda popüler olan oyun abonelik servislerine bir yenisi daha ekleniyor. Ubisoft'un, 100'den fazla oyuna erişim sağlayacak olan Uplay+ hizmetini Eylül ayında hizmete başlayacak.
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Oyun abonelik hizmetlerinin son zamanlarda popüler bir hale gelmesinin ardında farklı nedenler mevcut. Uzun vadede daha ucuz olması ve aylık belirli bir abonelik ücreti karşılığında yüzlerce oyuna erişim sunması da bunların başında geliyor. Çok yakında bu servislere Ubisoft'un Uplay+ oyun abonelik hizmetinin de katılacağı açıklandı.

100'den fazla oyuna erişim

Netflix veya Hulu gibi platformlardan aşina olduğumuz bu abonelik tabanlı servislerin oyun alanında da yaygınlaşmaya başlamasını olumlu olarak nitelendirmek mümkün. Yakında bulut tabanlı oyun akış hizmetlerinin de başlamasıyla birlikte, oyun sektöründe büyük bir değişim gerçekleşmiş olacak. Bunun da uzun vadede kullanıcılar açısından kârlı bir duruma dönüşeceğini söyleyebiliriz.

Ubisoft'un E3 2019 etkinliğinde duyurduğu Uplay+ adlı abonelik tabanlı oyun servisi, ayda 15 dolar karşılığında, yaklaşmakta olan Watch Dogs: Legion gibi oyunlara ekren erişimin yanı sıra, Ubisoft kütüphanesindeki 100'den fazla oyuna da (Far Cry 5 veya Assassin's Creed Odyssey gibi) erişim imkanı verecek. 3 Eylül tarihinde başlayacak olan hizmeti denemek için ön kayıtların da açıldığını belirtelim.

https://www.youtube.com/watch?v=uKW9473ERUg Yorum Yaz
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MustafaC53 1 hf. en beğenilen
sazan.avi
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tayguncifci 1 hf.
Niye sazan olsun ya. Ben ubisoft oyunlarına pek sıcak olmayan biriyim ve 60 dolar verip oyunlarını almam. Ama bu abonelik ile en azından merak ettiğim bi oyun olursa 1 aylık alır oynar sonra iptal ederim.
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Pizza Steve 1 hf.
Uygulama servislerinin arasında en kötüsü uplay. Adamlar uygulamanın içine mağazayı koymamışlar. Oyunu almak içşn tarayıcıyı, oynamak için uygulamayı kullanmak gerekiyor.
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Conqueror26 1 hf.
Bir de bu çıktı. Aylık abonelikmiş. Önüne gelen abonelik açıyor.
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MustafaC53 1 hf. en beğenilen
sazan.avi
1 Yanıt Yanıtla +4
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Manhunt Three 1 hf. MustafaC53
Sektörün geleceğine ve 15 dolar ile 60 dolarlık bir çok oyuna erişime sazan avı mı diyorsun ? Bence burada bir terslik var.
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