Ubisoft'un oyun abonelik hizmeti Uplay+, Eylül ayında başlıyor

Oyun abonelik hizmetlerinin son zamanlarda popüler bir hale gelmesinin ardında farklı nedenler mevcut. Uzun vadede daha ucuz olması ve aylık belirli bir abonelik ücreti karşılığında yüzlerce oyuna erişim sunması da bunların başında geliyor. Çok yakında bu servislere Ubisoft'un Uplay+ oyun abonelik hizmetinin de katılacağı açıklandı.

100'den fazla oyuna erişim

https://www.youtube.com/watch?v=uKW9473ERUg

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veyagibi platformlardan aşina olduğumuz buservislerin oyun alanında da yaygınlaşmaya başlamasını olumlu olarak nitelendirmek mümkün. Yakında bulut tabanlı oyun akış hizmetlerinin de başlamasıyla birlikte, oyun sektöründe büyük bir değişim gerçekleşmiş olacak. Bunun da uzun vadede kullanıcılar açısındandönüşeceğini söyleyebiliriz.Ubisoft'un E3 2019 etkinliğinde duyurduğuadlı abonelik tabanlı oyun servisi, ayda 15 dolar karşılığında, yaklaşmakta olangibi oyunlara ekren erişimin yanı sıra,kütüphanesindeki 100'den fazla oyuna da (Far Cry 5 veya Assassin's Creed Odyssey gibi) erişim imkanı verecek.tarihinde başlayacak olan hizmeti denemek için ön kayıtların da açıldığını belirtelim.