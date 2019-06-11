Ubisoft'un oyun abonelik hizmeti Uplay+, Eylül ayında başlıyor

Teknoloji Editörü
Oyun abonelik hizmetlerinin son zamanlarda popüler bir hale gelmesinin ardında farklı nedenler mevcut. Uzun vadede daha ucuz olması ve aylık belirli bir abonelik ücreti karşılığında yüzlerce oyuna erişim sunması da bunların başında geliyor. Çok yakında bu servislere Ubisoft'un Uplay+ oyun abonelik hizmetinin de katılacağı açıklandı.
100'den fazla oyuna erişimNetflix veya Hulu gibi platformlardan aşina olduğumuz bu abonelik tabanlı servislerin oyun alanında da yaygınlaşmaya başlamasını olumlu olarak nitelendirmek mümkün. Yakında bulut tabanlı oyun akış hizmetlerinin de başlamasıyla birlikte, oyun sektöründe büyük bir değişim gerçekleşmiş olacak. Bunun da uzun vadede kullanıcılar açısından kârlı bir duruma dönüşeceğini söyleyebiliriz.
Ubisoft'un E3 2019 etkinliğinde duyurduğu Uplay+ adlı abonelik tabanlı oyun servisi, ayda 15 dolar karşılığında, yaklaşmakta olan Watch Dogs: Legion gibi oyunlara ekren erişimin yanı sıra, Ubisoft kütüphanesindeki 100'den fazla oyuna da (Far Cry 5 veya Assassin's Creed Odyssey gibi) erişim imkanı verecek. 3 Eylül tarihinde başlayacak olan hizmeti denemek için ön kayıtların da açıldığını belirtelim.
https://www.youtube.com/watch?v=uKW9473ERUg Yorum Yaz Paylaş Tweetle