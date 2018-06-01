Uganda'da sosyal medya kullananlardan vergi alınacak

Uganda Parlamentosu bugün oldukça tartışılacak bir karara imza attı. Ülkede yeni çıkarılan bir yasaya göre artık Twitter, Facebook, Instagram veya WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını kullanan kişilerden vergi alınması kararlaştırıldı.

Sosyal medya dedikoduya neden oluyor

Parlamento'dan geçen yasaya göre bundan böyle sosyal medya kullanıcıları günlük 200 Uganda Şilini (5 cent) vergi ödeyecek. Oldukça tartışılan ve genç kesimin tepkisini çeken bu yasanın çıkma nedeni ise, sosyal medyanın insanları dedikoduya teşvik etmesi olarak açıklanıyor.

Kanun 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve kullanıcıların sosyal medya alışkanlıklarının nasıl takip edileceği ve bu verginin nasıl tahsil edileceği ise şimdilik açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin 2016 seçimlerinde sosyal medya uygulamalarına erişimi askıya almasının ardından gelen bu yasağın siyasi olduğu düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2018/05/31/uganda-social-media-tax-to-prevent-gossip/