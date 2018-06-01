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Uganda'da sosyal medya kullananlardan vergi alınacak

Uganda Parlamentosu oldukça tartışılacak bir yasayı onayladı. Yeni kanuna göre Uganda'da sosyal medya kullanan kişiler artık vergi ödemek zorunda. Kararın alınma sebebi ise bir hayli ilginç.
11 ay
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uganda Parlamentosu bugün oldukça tartışılacak bir karara imza attı. Ülkede yeni çıkarılan bir yasaya göre artık Twitter, Facebook, Instagram veya WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını kullanan kişilerden vergi alınması kararlaştırıldı.

Sosyal medya dedikoduya neden oluyor

Parlamento'dan geçen yasaya göre bundan böyle sosyal medya kullanıcıları günlük 200 Uganda Şilini (5 cent) vergi ödeyecek. Oldukça tartışılan ve genç kesimin tepkisini çeken bu yasanın çıkma nedeni ise, sosyal medyanın insanları dedikoduya teşvik etmesi olarak açıklanıyor.
Kanun 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve kullanıcıların sosyal medya alışkanlıklarının nasıl takip edileceği ve bu verginin nasıl tahsil edileceği ise şimdilik açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin 2016 seçimlerinde sosyal medya uygulamalarına erişimi askıya almasının ardından gelen bu yasağın siyasi olduğu düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2018/05/31/uganda-social-media-tax-to-prevent-gossip/ Yorum Yaz
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ONY86 11 ay en beğenilen
aman kimse duymadan haberi silin
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ozbey08 11 ay
ey DH yönetimi tez vakit bu haberi silin bizimkiler duyarsa işimiz yaş. çifte vergi koyarlar hemde .
bu haberi yayınlamak Türk halkına ihanettir.
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Lumibrite 11 ay
Sayın Cumhurbaşkanı'nın eline koz geçmiş oldu...Yarın bir gün miting alanında "Bakın bir de bizi beğenmezler.
Uganda sosyal medya kullanımından vergi alıyor, biz de var mı? yoook!" derse şaşırmamalı.
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Giresunlufuk 11 ay
Aha şimdi yandık işte.
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AMDR 11 ay
Bizimkiler görmeden bu haberi kaldırın.
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Bay Robot 11 ay Omisis046
Adamda saç yok afro demişsin...
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Vintage Culture 11 ay
Türkiye Jr.
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Omisis046 11 ay
Çin yapar genelde böyle şeyler. Bu Afro arkadaşların bu işi becerebileceğini sanmıyorum.
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PrestigeMan 11 ay
Bizimkilerin kulağına aman ha gitmesin. Hemen yarın işe koyulurlar DH ne yaptınız?
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NimbleSoul 11 ay
ver çiki çiki jaho'yu...
youtube.com/...
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gizanagi 11 ay
Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmuş haber olmuş resmen. Bizimkiler nasıl olur da bunu düşünen ilk hükümet olamazlar?
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huseyincarnege 11 ay
sanki bu ülkenin lideri türkiyeye geldi birinden akılmı aldı ne :)
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uganda, sosyal medya vergisi ve
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