Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı

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Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından pek çok ülke hava sahasını bu uçaklara kapatmıştı. Kaza sonrası Türkiye’den böyle bir adım gelmemiş, yalnızca Türk Hava Yolları Boeing 737 MAX uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı. Ulaştırma Bakanlığı’ndan beklenen Boeing 737 MAX açıklaması bugün öğlen saatlerinde geldi.

Hava sahasını bu uçaklara kapattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğu ifade edildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur”

157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından pek çok ülkede uçuşların durdurulması Boeing’i kötü etkiledi. Dün itibariyle şirketin hisseleri 8 Mart Cuma gününe göre yaklaşık %12 düşerken, piyasa değeri de yaklaşık 22 milyar dolar eridi.