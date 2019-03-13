Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı

Türk Hava Yolları'nın Boeing 737 MAX uçuşlarını askıya almasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da beklenen açıklama geldi. Bakanlık, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
2 ay
4,6b
1
18
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı
Tam Boyutta Gör
 

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından pek çok ülke hava sahasını bu uçaklara kapatmıştı. Kaza sonrası Türkiye’den böyle bir adım gelmemiş, yalnızca Türk Hava Yolları Boeing 737 MAX uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı. Ulaştırma Bakanlığı’ndan beklenen Boeing 737 MAX açıklaması bugün öğlen saatlerinde geldi.

Hava sahasını bu uçaklara kapattı 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğu ifade edildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur

157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından pek çok ülkede uçuşların durdurulması Boeing’i kötü etkiledi. Dün itibariyle şirketin hisseleri 8 Mart Cuma gününe göre yaklaşık %12 düşerken, piyasa değeri de yaklaşık 22 milyar dolar eridi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 2 ay en beğenilen
avrupa'da çoğu ülke havasahasına sokmuyor bu uçakları, ondan olmasın sakın? ha yani birde kaç gün geçti aradan yani? peeh.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 2 ay murdocklawless
Zaten uçaklar geri dönmüştü istanbul'a.
yere inince açıklama yapmışlar.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 ay Tugrul_512bit
Bunun fıtratında var, uçaklar uçarda düşerde, derlerdi muhtemelen.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The.Mafia 2 ay
Doğru verilmiş bir karar kimsenin canı yanmadan kaldırmaları iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş ÖZGÜR 2 ay
THY envanterinde 91 adet Boeing 737 uçak var.
Boeing 737-700 - 1 adet
Boeing 737-800 - 63 adet
Boeing 737-900 - 15 adet
Boeing 737-MAX 8 - 11 adet
Boeing 737-MAX 9 - 1 adet
Yukarıdaki tabloda göründüğü üzere toplam 12 adet MAX serisi bulunmakta.
aşağıdaki linklerden bu uçaklar ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Haberler doğru gibi duruyor. tüm MAX serisi uçaklar 13 Mart itibariyle 9 adeti Atatürk havalimanından yeni İstanbul havalimanına uçmuş durumda. 2 adet Atatürk havalimanında 1 adet te Sabiha gökçen havalimanında takip edelim bakalım bugün içinde uçuş olacakmı bu uçaklarda.
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
flightradar24.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş ÖZGÜR 2 ay Çağdaş ÖZGÜR
737-8MAX 17/08/2018 TC-LCA
737-8MAX 22/09/2018 TC-LCB
737-8MAX 05/11/2018 TC-LCC
737-8MAX 01/10/2018 TC-LCD
737-8MAX 30/11/2018 TC-LCE
737-8MAX 21/09/2018 TC-LCF
737-8MAX 20/12/2018 TC-LCG
737-8MAX 01/02/2019 TC-LCJ
737-8MAX 21/02/2019 TC-LCK
737-8MAX 23/02/2019 TC-LCL
737-8MAX 21/02/2019 TC-LCM
737-9MAX 01/03/2019 TC-LYA
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 ay
Diğer ülkeler inişlerini yasaklamasaydı bunlar hala kullanacaklardı. Yani bizi kandıramazlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3qzotix 2 ay
Bu tarz olaylarda risk almadan zararı umursamadan ani karar alan firmalar prestij kazanırken THY gibi olaydan saatler sonra zorunluluktan dolayı karar alması firmanın prestij kaybetmesine sebep olur. Böyle bir şüphe varken uçakla uçmak zorunda bırakılan yolcular bir daha THY kullanamayabilir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 2 ay
Pilotaj hatası denilip geçilmez umarım. Gerçekten araştırılması gerekiyor ciddi olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BelkScilk 2 ay
Tedbirli davranmalı güzel olmuş... 🇹🇷
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 2 ay
Dioki envanterde 8 tane var 40 kusurde siparisimiz var 1 ayda 6 defa ucaga bindim hepsi 737 max Boeing di nasil oluyo o :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4552 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kaza, boeing 737 max ve
7 etiket daha uçak kazası ulaştırma bakanlığı boeing 737 max 8 boeing 737 max 9 havacılık Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Huawei’den yüzde 40 indirimli ekran onarım kampanyası 2 ay RX 560 XT Çin’de satışa sunuldu 2 ay Motorola Razr orta seviye donanım barındıracak 2 ay Teknoloji harikası tır | Mercedes Actros 1863 2 ay İşte karşınızda resmi basın görselleri ile Vivo X27 2 ay Intel grafik yazılımı daha iyi bir ara yüze kavuşuyor 2 ay TEMSA: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır 2 ay Yonga üretim süreçleri geliştikçe Japonların hakimiyeti artıyor 2 ay Android uygulama yansıtma Windows Insider programına geldi 2 ay Kılıflar, kablosuz şarj özelliğine kavuşuyor: Spigen ile konuştuk 2 ay Corsair farklı ihtiyaçlara yönelik iki yeni orta boy kasasını duyurdu 2 ay Black Shark 2 modeli espor odaklı batarya teknolojileri ile gelecek 2 ay Twitter'da fotoğraf paylaşmak çok daha kolay hale geliyor 2 ay Chrome'un Android versiyonundaki veri tasarrufu modu artık HTTPS siteleri de hızlandırıyor 2 ay Alphabet'in yapay zeka destekli Chrome uzantısı, kötü amaçlı yorumları tespit edebiliyor 2 ay Tesla, Model 3 araçlarına pil üretmesi içi Çinli CATL şirketi ile görüşüyor 2 ay İstanbul’da metrolara bedava internet, girişimcilere 500 milyon TL destek 2 ay Redmi, 18 Mart etkinliğinde akıllı telefon dışında farklı bir ürün tanıtabilir 2 ay Google, GDC 2019’da “oyunun geleceğini” görmeye davet ediyor 2 ay Microsoft, Windows 7 ve Office desteğinin sonlanacağını kullanıcılara bildirimlerle duyuracak 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı Sonraki Google’ın sesle yazma özelliği çevrimdışı çalışabilecek 2 ay Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçmeyeceği iddia ediliyor 2 ay Mozilla, Firefox Send’i genişletilmiş özellikleriyle duyurdu 2 ay Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu 2 ay Intel yeni iç bağlantı standardı CXL’i duyurdu 2 ay Windows 10 sorun çıkaran güncellemeleri kendisi tespit edip kaldıracak 2 ay Netflix, 'Bandersnatch' benzeri yeni interaktif içerikler üzerinde çalışıyor 2 ay Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar'ın bir sonraki modeli SUV olacak 2 ay HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı 2 ay Mars'ta gün batımı nasıl görünüyor? İşte InSight'ın yakaladığı görüntü 2 ay Google'ın mesajlaşma platformu Allo bugün itibarıyla kapanıyor 2 ay Toyota, oto hırsızlarını biber gazıyla engelleyecek 2 ay ABD, Almanya'yı Huawei teknlojilerini kullanmaması konusunda tehdit etti 2 ay Huawei Nova 4e modelinin basın görselleri ortaya çıktı 2 ay AnTuTu’nun yeni sürümü akıllı telefon üreticilerinin hile yapmasını engelleyecek 2 ay Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı 2 ay İTÜ’den elektrik arızalarına karşı yapay zekâlı önlem 2 ay Anker’in Airpods rakibi kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu 2 ay Kısa Devre | Güle güle Intel 2 ay İşte Toyota'nın Ay'a göndereceği dev keşif arabası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim