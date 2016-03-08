Volkswagen yeni yarış otomobili Golf GTI TCR'ı duyurdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, GTI Clubsport serisinin yeni modeli Golf GTI TCR'ı duyurdu. Yalnızca yarış takımlarına satılacak yeni model için dünya genelinde 20 takımın sipariş verdiği belirtildi. Takımların isimleri ise henüz açıklanmadı.

Yeni model tıpkı Golf R'da olduğu gibi 4 silindirli 2.0 motora sahip, ancak özellik tablosunda motorun 325 beygir gücüne ve 410Nm torka ulaştığı belirtilmiş. 6 vitesli araç 0'dan 100 kilometre/saat hıza 5.2 saniyede ulaşabiliyor. Golf GTI TCR'ın ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 230 kilometre.

Aracın şasisi standart Gold modeline göre 40 santimetre daha geniş. 18 inçlik tekerlekleri ve yarış kasası ise Golf GTI TCR'a oldukça kaslı ve yeni bir görünüm kazandırıyor. Özelleştirilen ön tampon bölgesi ise aracı yarışlardaki aerodinamiğe hazır hale getirmiş.

Volkswagen Motor Sporları Direktörü Jost Capito: "Golf GTI TCR ile birlikte müşterilerimize uygun fiyatlı yarış otomobili sunabilmek için uğraşıyoruz. Ekiplere hem uluslar arası hem de ulusal düzeydeki yarışlar için özelleştirme imkanları vererek, onlar için en uygun aracı hazırlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

VW Golf GTI TCR, Mart ay içerisinde yarış takımlarına ulaşmış olacak ve TCR İnternational Series'in ilk yarışı olan Bahreyn'de piste çıkacak. Kasım ayına kadar devam edecek yarış serisinin son ayağı ise Macau'da düzenlenecek.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/golf/94752/volkswagen-golf-gti-tcr-race-car-roars-in