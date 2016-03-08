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Volkswagen yeni yarış otomobili Golf GTI TCR'ı duyurdu

Volkswagen, motor sporları için özel geliştirdiği Golf GTI TCR modelini duyurdu. İlgi çekici görünüme sahip araç, 2016 yılında yarışacak 20 motor spor takımı tarafından tercih edildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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42
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, GTI Clubsport serisinin yeni modeli Golf GTI TCR'ı duyurdu. Yalnızca yarış takımlarına satılacak yeni model için dünya genelinde 20 takımın sipariş verdiği belirtildi. Takımların isimleri ise henüz açıklanmadı.

Yeni model tıpkı Golf R'da olduğu gibi 4 silindirli 2.0 motora sahip, ancak özellik tablosunda motorun 325 beygir gücüne ve 410Nm torka ulaştığı belirtilmiş. 6 vitesli araç 0'dan 100 kilometre/saat hıza 5.2 saniyede ulaşabiliyor. Golf GTI TCR'ın ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 230 kilometre.
Aracın şasisi standart Gold modeline göre 40 santimetre daha geniş. 18 inçlik tekerlekleri ve yarış kasası ise Golf GTI TCR'a oldukça kaslı ve yeni bir görünüm kazandırıyor. Özelleştirilen ön tampon bölgesi ise aracı yarışlardaki aerodinamiğe hazır hale getirmiş.
Volkswagen Motor Sporları Direktörü Jost Capito: "Golf GTI TCR ile birlikte müşterilerimize uygun fiyatlı yarış otomobili sunabilmek için uğraşıyoruz. Ekiplere hem uluslar arası hem de ulusal düzeydeki yarışlar için özelleştirme imkanları vererek, onlar için en uygun aracı hazırlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
VW Golf GTI TCR, Mart ay içerisinde yarış takımlarına ulaşmış olacak ve TCR İnternational Series'in ilk yarışı olan Bahreyn'de piste çıkacak. Kasım ayına kadar devam edecek yarış serisinin son ayağı ise Macau'da düzenlenecek.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/golf/94752/volkswagen-golf-gti-tcr-race-car-roars-in Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl en beğenilen
kapı sesi tok mudur acaba
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Blitzkrieger 3 yıl
Bir Opel'ci olarak hemen şuraya bir Opel Astra TCR resmi koyayım,

Buyrun,


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1 Yanıt Yanıtla +21
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hysteria_ 3 yıl hasanmeral
hasanmeral

adamlar üretsin bizde bakalım,yorum yapalım orası burası olmamış diye.ahkam kesmekten başka birşey yapamayız zaten...bu millete şahin bile çok.

bu millete şahin bile çok diye aşağılayacağına bir şeyler yapıp üretseydin o zaman? mühendis olsaydın, kafa patlatsaydın? mühendis çocuk yetiştirseydin?

imzandaki bilgisayarın parçalarını elindeki telefonu yazdığın bilgisayarı sanki biz üretiyormuşuz gibi.. onlar da çok o zaman bu millete. üretemediğin her şey çok o zaman. kullanmayalım, eleştirmeyelim.


bu kafarı da anlamak cidden güç antropoz falan mı diyecem değil..
hasanmeraladamlar üretsin bizde bakalım,yorum yapalım orası burası olmamış diye.ahkam kesmekten başka birşey yapamayız zaten...bu millet...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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alperen55100 3 yıl
TYPER GİBİSİ YOKKK
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parietale 3 yıl
Passat varken alınmaz.
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Grasyas01 3 yıl
70 bin veririm
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senersongur 3 yıl
Yeni nesil 1.6 TSI 205PS motorla iyi iş yapar ülkemizde. 79000TL gibi Highline modeli 6 ileri manuel vitesle alınır, senelerce binilir.
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aycibin 3 yıl
Standart golf r 100'e 4.9sn'de çıkıyor.bu neden daha hafif kasa ve daha fazla güçle daha ağır kalmış?

Son hız düşük demeyin.bu arabada hayvan gibi downforce var.o devasa spoiler dekoratif değil gerçek aerodinami için duruyor.pist yarışında fark yaratan virajlardir.bir düzlük var ama 10larca viraj var.
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Legolas246 3 yıl
Bu araba gayet seri üretim yol arabası ve 350 beygir. 0-100'e 4.7 saniye de çıkıyor.


Hem de 4 çeker.


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savasserter 3 yıl
İki çamurluk, iki tampon, etek, bi kanat takınca oluyor yarış otomobili. Bunlar bildiğin cadde otomobili, yarışmak bu araçların ruhunda yok.
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BekirTemel 3 yıl
Efsane konu✋🏻👍
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kadirirdem 3 yıl
bu araba muayeneden de geçmez sebebi ise ; Beygir Fazlalığı....
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Piêr Dé Sans 3 yıl kadirirdem
Arabanın orjinalinde var olanı değiştirmezsen muayeneden geçersin. Binek ruhsatı çıktığı sürece 1000000 beygir olsa da değişmez. Sırf yorum yapmak için yorum yapmayın şuraya.
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L.o.T.u.S 3 yıl
Hemen eksoz muayenesine gönderin
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