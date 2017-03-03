Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ünlü tabloları tanıyan ve tarihlerini bulan uygulama: Smartify

Smartify isimli mobil uygulama, ünlü tabloları tanıyarak kullanıcısının tablolar hakkındaki bilgilere, tabloların tarihine ve dijital kopyalarına ulaşabilmesini sağlıyor.
2 yıl
2,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ünlü tabloları tanıyan ve tarihlerini bulan uygulama: Smartify
Tam Boyutta Gör
 

Sanatla iç içe olan ve sıklıkla sergilere giden kişilerin sevebileceği yeni bir mobil uygulama geliştirildi. Smartify isimli bu uygulama, yüklendiği akıllı telefonun kamerasını kullanarak ünlü tabloları tanıyabiliyor ve kullanıcısına tablolar hakkında eşsiz bilgiler veriyor.

Gelişmiş bir resim tanıma teknolojisine sahip olan Smartify, uygulamanın yaratıcısı olan Thanos Kokkiniotis’in tanımına göre müzik dinleme uygulaması olan Spotify ve müzik bulma uygulaması olan Shazam’ın birleştirilerek, resimler için özelleştirilmiş haline benziyor.

Algıladığı sanat eserlerinin ismini, yaratıcısını ve tarihini kullanıcısına sunan uygulama, bunun yanı sıra resmin dijital kopyasının da indirilebilmesini sağlıyor.

Şimdilik yalnızca iOS sürümüne sahip olan uygulama, Mayıs ayında Louvre Müzesi’ndeki ve Museum of Art’taki bazı eserler üzerinde; Rijksmuseum’da ve Wallace Collection’da ise tüm eserler üzerinde kullanılabilecek. Uygulamanın, ileri tarihlerde dünya genelinde birçok müzede kullanıma sunulması planlanıyor.


https://www.newscientist.com/article/2123373-image-recognition-app-scans-paintings-to-act-like-shazam-for-art/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Tam aradığımız uygulama, 5500 "yuro" maaşımız var, o müze senin bu sergi benim gezip duruyoruz zaten... Siyasilere bakıp asgari ücrete en çok zam yapacak olanı söyleyebilen bir uygulama da bekliyoruz.
Tam aradığımız uygulama, 5500 "yuro" maaşımız var, o müze senin bu sergi benim gezip duruyoruz zaten... Siyasilere bakıp asgari ücrete en çok zam yapacak olanı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
Meraklısı için güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakk, 2 yıl
Vuforia + Cloud Repo + ufak bir cgi kodu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 2 yıl
Xperia Z1 ile yapıyordu yahu millet bunu info eye ile. Google goggless dede var...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Tam aradığımız uygulama, 5500 "yuro" maaşımız var, o müze senin bu sergi benim gezip duruyoruz zaten... Siyasilere bakıp asgari ücrete en çok zam yapacak olanı söyleyebilen bir uygulama da bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pablo Vader 2 yıl Amd64x2
Amd64x2
Tam aradığımız uygulama, 5500 "yuro" maaşımız var, o müze senin bu sergi benim gezip duruyoruz zaten... Siyasilere bakıp asgari ücrete en çok zam yapacak olanı söyleyebilen bir uygulama da bekliyoruz.

Asgari ücrete o kadar zam olmaz, yapılmaz diyeni seçiyoruz biz ülke olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mercedes-Benz yangın tehlikesi yüzünden 1 milyon aracı geri çağırıyor 2 yıl Nintendo, Switch’in Joy-Con sorunuyla ilgili açıklama yaptı 2 yıl Netflix yeni film ve dizilerinin ilk fragmanlarını yayınladı 2 yıl Nintendo Switch stokları tükendi! 2 yıl Ayakkabınızla pizza siparişi verebilirsiniz 2 yıl Geleceğin veri depolama teknolojisi: DNA 2 yıl Snap halka arz edildi: Hisse değerleri beklentilerin de ötesinde 2 yıl Amazon'un patronu Jeff Bezos'tan Ay'daki koloniye destek 2 yıl Prisma artık özelleştirilmiş filtrelere izin veriyor 2 yıl AMD Ryzen ailesine özel G.Skill bellek serileri 2 yıl Netflix, HDR içerikleri LG G6 ile akıllı telefonlara getiriyor 2 yıl Apple ve Qualcomm arasındaki savaş kızışıyor 2 yıl Facebook, City Guides isimli yeni özelliği test ediyor 2 yıl 2si1 "Haftalık" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İstanbul dünyanın gürültü kirliliği en yüksek şehirlerinden birisi çıktı 2 yıl Skoda Fabia 1.0 TSI motor seçeneğine kavuştu 2 yıl Microsoft nihayet Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı 2 yıl Dünyanın en yüksek depolama alanına sahip flaş belleği Türkiye’de 2 yıl Şimdi de titanyum Nokia 3310 geliyor 2 yıl İlk milli hava trafik kontrol simülatörü hayata geçirildi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ünlü tabloları tanıyan ve tarihlerini bulan uygulama: Smartify Sonraki Türk kardeşlerden yerli üretim kamera sabitleme sistemi 2 yıl AMD RX 500 serisi geliyor 2 yıl Nintendo Switch'in Joy-Con'u bağlantı sorunları yaşıyor 2 yıl 10 milyon Google Cardboard gözlüğü satıldı 2 yıl Ocak ayı dijital video oyun raporu: 7.5 Milyar dolarlık gelir ve %10 büyüme 2 yıl İnternet tarihinin en büyük açık dizin projesi "DMOZ" kapanıyor 2 yıl Spofity 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı 2 yıl Türk oyun şirketi Crytek'te kriz devam ediyor: Çalışanlar düzenli maaş alamıyor 2 yıl Snap'in 2 milyar dolar ödediği Google Bulut, şirkete neler kazandırıyor? 2 yıl Antarktika yeni bir sıcaklık rekoru kırdı 2 yıl Google Assistant, birçok yeni cihazın kullanımına sunuldu 2 yıl Akıllı saatler, fillerin uyku düzenini incelemek için kullanılıyor 2 yıl Chevrolet araç içi sınırsız veri hizmeti sunacak 2 yıl Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'ın fragmanı yayınlandı 2 yıl Tesla Model X’e rakip 500 km menzilli Jaguar I-PACE hazır 2 yıl Foxconn, Toshiba’nın bellek bölümüne talip 2 yıl Braun’dan 9 fonksiyonu bir arada sunan tıraş seti 2 yıl Spotify, Hi-Fi kalitesinde müzik dönemini başlatıyor 2 yıl DNA bilgisayarı ile eş zamanlı milyarlarca işlem yapmak mümkün 2 yıl Google'dan kurumsal Hangouts sürümü: Google Meet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim