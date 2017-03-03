Ünlü tabloları tanıyan ve tarihlerini bulan uygulama: Smartify

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Sanatla iç içe olan ve sıklıkla sergilere giden kişilerin sevebileceği yeni bir mobil uygulama geliştirildi. Smartify isimli bu uygulama, yüklendiği akıllı telefonun kamerasını kullanarak ünlü tabloları tanıyabiliyor ve kullanıcısına tablolar hakkında eşsiz bilgiler veriyor.

Gelişmiş bir resim tanıma teknolojisine sahip olan Smartify, uygulamanın yaratıcısı olan Thanos Kokkiniotis’in tanımına göre müzik dinleme uygulaması olan Spotify ve müzik bulma uygulaması olan Shazam’ın birleştirilerek, resimler için özelleştirilmiş haline benziyor.

Algıladığı sanat eserlerinin ismini, yaratıcısını ve tarihini kullanıcısına sunan uygulama, bunun yanı sıra resmin dijital kopyasının da indirilebilmesini sağlıyor.

Şimdilik yalnızca iOS sürümüne sahip olan uygulama, Mayıs ayında Louvre Müzesi’ndeki ve Museum of Art’taki bazı eserler üzerinde; Rijksmuseum’da ve Wallace Collection’da ise tüm eserler üzerinde kullanılabilecek. Uygulamanın, ileri tarihlerde dünya genelinde birçok müzede kullanıma sunulması planlanıyor.

https://www.newscientist.com/article/2123373-image-recognition-app-scans-paintings-to-act-like-shazam-for-art/