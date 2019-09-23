Uygun fiyatlı Lenovo K10 Plus tanıtıldı

Lenovo, Hindistan'da yeni bir bütçe dostu akıllı telefon duyurdu. K10 Plus olarak adlandırılan cihaz Android Pie tabanlı ZUI arayüzü ile geliyor.

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Lenovo K10 Plus, 1520 × 720 piksel çözünürlükte 6.22 inç HD+ ekrana sahip. Ekranının üzerinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan damla şeklinde bir çentik var.

Altı çekirdekli Snapdragon 632 yonga seti ve 4 GB RAM'den güç alan telefonun depolama kapasitesi 64 GB. Ancak microSD kart desteği sayesinde hafızayı 2 TB'a kadar genişletmek mümkün. Lenovo K10 Plus, hızlı şarj özellikli 4.050 mAh pil içeriyor.

Lenovo K10 Plus fiyatı ve çıkış tarihi

Cihazın arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens ve 5 megapiksellik derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 16 megapiksel.

Lenovo K10 Plus, 30 Eylül tarihinden itibaren satışa sunulacak. Siyah ve Sprite olmak üzere iki renk seçeneği ile piyasaya sürülen akıllı telefon için 155 dolar gibi son derece uygun bir fiyat etiketi belirlendi.