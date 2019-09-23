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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Lenovo K10 Plus tanıtıldı

    Çinli teknoloji devi Lenovo, K serisine yeni bir akıllı telefon daha ekledi. K10 Plus olarak adlandırılan cihaz bütçe dostu fiyatı ve üçlü arka kamera sistemiyle öne çıkıyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lenovo, Hindistan'da yeni bir bütçe dostu akıllı telefon duyurdu. K10 Plus olarak adlandırılan cihaz Android Pie tabanlı ZUI arayüzü ile geliyor.
    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno Ace'in tasarımını gösteren tanıtım posteri yayınlandı"
    Lenovo K10 Plus, 1520 × 720 piksel çözünürlükte 6.22 inç HD+ ekrana sahip. Ekranının üzerinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan damla şeklinde bir çentik var.
    Altı çekirdekli Snapdragon 632 yonga seti ve 4 GB RAM'den güç alan telefonun depolama kapasitesi 64 GB. Ancak microSD kart desteği sayesinde hafızayı 2 TB'a kadar genişletmek mümkün. Lenovo K10 Plus, hızlı şarj özellikli 4.050 mAh pil içeriyor.

    Lenovo K10 Plus fiyatı ve çıkış tarihi

    Cihazın arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens ve 5 megapiksellik derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 16 megapiksel.
    Lenovo K10 Plus, 30 Eylül tarihinden itibaren satışa sunulacak. Siyah ve Sprite olmak üzere iki renk seçeneği ile piyasaya sürülen akıllı telefon için 155 dolar gibi son derece uygun bir fiyat etiketi belirlendi.


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    CyberNight 1 sa. yeni yorumcu
    2019 yılının modası HD ekran
    Yanıtla +1
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    mkyb 1 sa.
    Lenovo telefonlar aslında gayet iyiydi ama ülkemizden çekildiler. Herhalde beklediklerini bulamadılar.
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