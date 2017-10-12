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Uygun fiyatlı kablosuz VR başlığı Oculus GO tanıtıldı

San Jose’de düzenlenen Oculus Connect 4 etkinliğinde, bilgisayar ve telefon olmadan çalışabilen bağımsız VR başlığı Oculus GO tanıtıldı. İşte Oculus GO hakkında detaylar:
1 yıl
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Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Uygun fiyatlı kablosuz VR başlığı Oculus GO tanıtıldı
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Oculus, tamamen kablosuz ve bilgisayar ile telefonlardan bağımsız çalışabilen VR başlığını tanıttı. Teknik özelik bakımından firmanın önceki ürünlerinden Gear VR ve Oculus Rift’in ortasına konumlandırılan model, Oculus GO olarak adlandırılıyor. Oculus GO’nun satış fiyatı sadece 200 dolar olacak.

Oculus yöneticisiHugo Barrra’nın “VR dünyasına girmek için en kolay yol” olarak tanımladığı Oculus GO’yu çalıştırmak ne bir bilgisayar ne de bir telefon ihtiyacınız olacak. Kendi bünyesindeki ekranı ve yonga seti ile birlikte bağımsız bir şekilde çalışacak.

Oculus Go; geniş açıl lenslere, 2560x1440 piksel ekrana, çevresel ses verebilen hoparlöre ve dahili bataryaya sahip olacak. Bataryasının ne kadar kullanım sunacağı bilinmiyor. Oculus GO’nun bünyesinde mobil işlemci barındıracağı tahmin ediliyor. Oculus GO, hem donanımsal anlamda hem de yazılımsal anlamda Gear VR ile benzer bir deneyim sunacak.


Oculus GO’nun geliştirici kiti Kasım ayında, son hali ise 2018’in başında piyasaya sürülecek. Henüz teknik özellikleri tam olarak açıklanmayan Oculus GO’nun donanım özelliklerinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.


https://www.oculus.com/go/ Yorum Yaz
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cceviz 1 yıl
360 derece videolar için ideal. Bu fiyata oyun falan biraz zor gibi. Oyun da olmadan olmaz o iş.
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unununium 1 yıl
Ve simülasyonlar dışında oyunlar için ölü bir teknoloji.
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MetalWave 1 yıl
böyle cihazların pc ile bağlantısı olmalı.
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GetSomeRest 1 yıl
Çok az bilgi verilmiş. İşletim sistemi, ppi değeri nedir.
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sniper23 1 yıl GetSomeRest
GetSomeRest

Çok az bilgi verilmiş. İşletim sistemi, ppi değeri nedir.

Site her hangi bir detay vermemiş. Sadece 2018'in başlarında gelecek yazıyor.
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