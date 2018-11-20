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Uzaya roket fırlatması planlanan uçak ilk test uçuşunu gerçekleştirdi

Virgin Orbit'in Cosmic Girl adını verdiği uçak, kanadındaki 21 metrelik roketle birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında uçak ve roketin son derece uyumlu olduğu gözlendi. İşte detaylar...
6 ay
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Uzay
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uzaya roket fırlatması planlanan uçak ilk test uçuşunu gerçekleştirdi
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Alçak dünya yörüngesine uydu göndermenin daha hızlı ve az maliyetli yolunu arayan Virgin Orbit’e ait uçak, kanadına yerleştirilen roketle birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cosmic Girl adı verilen Boeing 747-400 tipi uçak, geçtiğimiz pazar günü kanadına yerleştirilen 21 metre uzunluğundaki roketle birlikte havalandı.

Cosmic Girl’ün Kaliforniya’daki Victorville Havalimanı’ndan kalkmasıyla başlayan 80 dakikalık uçuş, işlerin gerçekte nasıl yürüyeceğini görmek ve veri toplamak amacıyla gerçekleştirildi. Test uçuşu sonrası konuşan Kaptan Pilot Kelly Latimer, tıpkı simülasyonda olduğu gibi uçak ve roket arasındaki uyumun harika olduğunu, her şeyin planladıkları gibi gittiğini dile getirdi.

Eğer her şey yolunda giderse Virgin Orbit firması Cosmic Girl’ü gökyüzündeki bir fırlatma platformu olarak kullanacak. LauncherOne isimli roketi taşıyan uçak yaklaşık 5.200 metre yüksekliğe çıkarak roketi fırlatacak. Böylece roket tarafından taşınan uydu daha az maliyetle alçak dünya yörüngesindeki yerini alacak. Bu uyduların maksimum ağırlığı 500 kilogram civarında olacak.

Sırada düşme testi var 

Cosmic Girl ve LauncherOne’ın asıl görevini gerçekleştirmeden önce en az bir tane düşme testinden başarıyla geçmesi gerekiyor. Bu testte roket uçaktan motorları çalıştırılmadan ayrılacak. Roketin serbest düşüş sırasında nasıl davrandığı gözlenerek uçak veya roket üzerinde gerekli iyileştirmeler yapılacak. Tüm testlerin başarıyla tamamlanması halinde uydunun en erken 2021 yılında yörüngeye fırlatılması planlanıyor.


https://www.virgin.com/news/virgin-orbit-completes-successful-captive-carry-test-flight-flying-launchpad Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 ay
Tam olarak altına monte edilse daha iyi olabilir, iniş takımlarının önüne.
Fakat diğer yandan, bu şekilde kanada takıldığına göre diğer kanada da başka bir tane takılıp 2 tanesi aynı anda fırlatılabilir. Güzel.
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teknokaptan 6 ay
tabiki yakit ile ekonomik olacak
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FatihAsl 6 ay
nasıl ekonomik olacak çözebilmiş değilim. bari balonla çıkarsaydınız daha ekonomik olurdu
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