Uzaylı avlayacaklar: Çin dünyanın en büyük radyo teleskobunu tamamladı

Uzay programlarındaki büyük atılımını sürdüren uzak doğu ülkesi Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobunun yapımını tamamladı. Ülkenin güneydoğu bölgesindeki Guizhou eyaletinin bir dağına kurulan FAST (Five-hundred-metre Aperture Spherical Telescope) isimli teleskop yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde.

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Çin şimdiye kadar kısa sürede önemli işlere imza atmış olsa da gelecek planları çok daha büyük. 2022 yılı itibariyle kendi uzay istasyonuna sahip olmanın planlarını yapan ülke aynı zamanda 2036 yılında da Ay yüzeyine bir insan indirmeyi hedefliyor. Bakalım uzak doğu ülkesi bu alandaki hedeflerine ulaşabilecek mi.

http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/03/c_135485389.htm

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FAST gibi hassas teleskoplarla uzayın derinliklerindeki zayıf sinyalleri çok daha iyi algılayabileceklerini belirten Çin Astronomi Derneği başkanı Wu Xiangping, dev teleskop hakkında,"Galaksimiz dışındaki zeki yaşam formlarını arama çalışmalarında ve evrenin kökenini keşfetme konusunda bizler için çok önemli bir araç olacak." ifadelerini kullandı.Uzak doğu ülkesine toplam 180 milyon dolara mal olan teleskop, Porta Riko'da yer alan ABD'ye ait Arecibo Gözlemevi'ni de geride bırakarak dünyanın en büyük radyo teleskobu ünvanını elde etti. Önümüzdeki 20 yılın bu alandaki global lideri olması beklenen teleskobun yapımına Mart 2011'de başlanmıştı. FAST'ın önümüzdeki Eylül ayından itibaren işleve geçmesi bekleniyor.Uzay programlarını bir süredir önemli bir öncelik haline getiren Çin, Hindistan'la beraber bu alanın yükselen yıldızlarından birisi. Devlet başkanı Xi Jinping uzay araştırmalarına çok büyük önem verirken ülkenin bu alandaki başarıları da şimdiden kendini belli ediyor. 2013 yılında Ay yüzeyine gözlem aracı indirmeyi başaran uzak doğu ülkesi hatırlayacağınız üzere Long March roket ailesinin yeni üyesi Long March-7'nin ilk denemesini de geçtiğimiz hafta gerçekleştirmişti.