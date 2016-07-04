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Uzaylı avlayacaklar: Çin dünyanın en büyük radyo teleskobunu tamamladı

Çin'in, 2011 yılında yapımına başladığı dünyanın en güçlü radyo teleskobunun yapımı nihayet sonlandı. FAST isimli teleskop galaksi dışındaki olası zeki yaşam formlarından sinyaller almaya çalışacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay programlarındaki büyük atılımını sürdüren uzak doğu ülkesi Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobunun yapımını tamamladı. Ülkenin güneydoğu bölgesindeki Guizhou eyaletinin bir dağına kurulan FAST (Five-hundred-metre Aperture Spherical Telescope) isimli teleskop yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde.

FAST gibi hassas teleskoplarla uzayın derinliklerindeki zayıf sinyalleri çok daha iyi algılayabileceklerini belirten Çin Astronomi Derneği başkanı Wu Xiangping, dev teleskop hakkında,"Galaksimiz dışındaki zeki yaşam formlarını arama çalışmalarında ve evrenin kökenini keşfetme konusunda bizler için çok önemli bir araç olacak." ifadelerini kullandı.

Uzak doğu ülkesine toplam 180 milyon dolara mal olan teleskop, Porta Riko'da yer alan ABD'ye ait Arecibo Gözlemevi'ni de geride bırakarak dünyanın en büyük radyo teleskobu ünvanını elde etti. Önümüzdeki 20 yılın bu alandaki global lideri olması beklenen teleskobun yapımına Mart 2011'de başlanmıştı. FAST'ın önümüzdeki Eylül ayından itibaren işleve geçmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Çin'in yeni nesil roketi işte böyle fırlatıldı (VİDEO)"
Kendi uzay istasyonlarını yapıp, Ay'a insan indirmeyi planlıyorlar

Uzay programlarını bir süredir önemli bir öncelik haline getiren Çin, Hindistan'la beraber bu alanın yükselen yıldızlarından birisi. Devlet başkanı Xi Jinping uzay araştırmalarına çok büyük önem verirken ülkenin bu alandaki başarıları da şimdiden kendini belli ediyor. 2013 yılında Ay yüzeyine gözlem aracı indirmeyi başaran uzak doğu ülkesi hatırlayacağınız üzere Long March roket ailesinin yeni üyesi Long March-7'nin ilk denemesini de geçtiğimiz hafta gerçekleştirmişti.

Çin şimdiye kadar kısa sürede önemli işlere imza atmış olsa da gelecek planları çok daha büyük. 2022 yılı itibariyle kendi uzay istasyonuna sahip olmanın planlarını yapan ülke aynı zamanda 2036 yılında da Ay yüzeyine bir insan indirmeyi hedefliyor. Bakalım uzak doğu ülkesi bu alandaki hedeflerine ulaşabilecek mi.

http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/03/c_135485389.htm Yorum Yaz
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Hesap001 3 yıl en beğenilen
Sunu demekten sıkıldım adamların derdineeeee bizim derdimiz ne. Cınin gündemide yaşam formu arıyoruz deniliyo
bizimkinin gündemi zam, vergi ve fasafiso
Sunu demekten sıkıldım adamların derdineeeee bizim derdimiz ne. Cınin gündemide yaşam formu arıyoruz deniliyobizimkinin gündemi zam, vergi ve fasaf...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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clopin 3 yıl
Biz 6 milyara köprü yapıyoruz 180 milyon az gibi geldi
2 Yanıt Yanıtla +21
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silversmith 3 yıl
Yeni süper güç Çin mi olacaktır nedir? Sadece bu haberle sınırlı değil tabii. Çin'liler bir sürü büyük işler başarıyorlar!
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TrMhMt 3 yıl
Uzaylı dinlemek bahane seni beni tüm dünyadaki görüşmeleri dinlemek şahane.

Bu cihazlar ile dünya etrafında dönen görüşmeleri dinliyorlar.
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atilasat 3 yıl
orta okuldaydaken tübitakın bilim-teknik dergisini her ay alirdim(tabiki tübitak şimdiki gibi değil sene 96) ilk orda görmüştüm Arecibo uzay teleskobunu.o günden beri hiçbisey yakaladigini duymadim bu teleskobun. sanirim uzayli avi icin cok ilkel bir aygit.
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Umutcan 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Fenomenon 3 yıl
Zaten uzaylıların da işi gücü yok dünyaya bi radyo sinyali gönderelim diyorlar. Bu olaya tersten bakmak lazım. Sen bilmem kaç bin ışık yılı uzaktaki bir gezegene radyo sinyali gönderebiliyor musun? Yok. O zaman onların sana göndereceğini nerden biliyorsun?? Zaten yaşam formu varsa da Samanyolu dışında bulmamız imkansız. Hatta yakın komşularımız dışındaki galaksiler ile bağımız gittikçe azalıyor. Vesaire vesaire.
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Özger 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

Zaten uzaylıların da işi gücü yok dünyaya bi radyo sinyali gönderelim diyorlar. Bu olaya tersten bakmak lazım. Sen bilmem kaç bin ışık yılı uzaktaki bir gezegene radyo sinyali gönderebiliyor musun? Yok. O zaman onların sana göndereceğini nerden biliyorsun?? Zaten yaşam formu varsa da Samanyolu dışında bulmamız imkansız. Hatta yakın komşularımız dışındaki galaksiler ile bağımız gittikçe azalıyor. Vesaire vesaire.

Dostum vakti zamanında uzayın derinliklerine karışmış ve bize ancak gelen sinyaller yakalanmaya çalışılacak. Yani bu binlerce, onbinlerce, milyonlarca ve hatta milyarlarca yıl önceki bir sinyal bile olabilir uzaklığa bağlı olarak. Bu arada evet bilmem kaç bin ışık yılı uzaklıktaki bir gezegene sinyal gönderbiliyoruz, lakin oraya ulaşması yine bilmem kaç bin yıl alacak.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl Fenomenon
Hocam zaten her gun her saat uzayin derinliklerine radyo sinyalleri gonderiliyor. Biz gibi dusunen bir gezegen varsa sinyal yakalama ihtimalimiz var. Merak etme bir suru para bir hic ugruna harcanmiyor gerekli hesaplamalar yapilmistir. En azindan senin dusundugun engelleri yillar once astilar vs vs
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kadirirdem 3 yıl
çinliler çok iyi yerlere geldi ve gelecek gibi duruyor..
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clopin 3 yıl
Biz 6 milyara köprü yapıyoruz 180 milyon az gibi geldi
2 Yanıt Yanıtla +21
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MS4343 3 yıl clopin
clopin

Biz 6 milyara köprü yapıyoruz 180 milyon az gibi geldi

Ee çin mali olsun o kadar


Adamlar herşeyi ucuza maledebiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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interwap 3 yıl clopin
clopin
Biz 6 milyara köprü yapıyoruz 180 milyon az gibi geldi

Haklısın ancak altyapı ve deneyim bundab daha fazlası.
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Hesap001 3 yıl en beğenilen
Sunu demekten sıkıldım adamların derdineeeee bizim derdimiz ne. Cınin gündemide yaşam formu arıyoruz deniliyo
bizimkinin gündemi zam, vergi ve fasafiso
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A.F.Y.D 3 yıl Hesap001
hocam seninde karşılaştırdığın ülkelere bak
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BekirTemel 3 yıl Hesap001
Terörü unutmamalısın.Ülkeyi sağlam durduruyorlar i.
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, fast ve
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