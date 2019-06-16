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V1913A/T model numarasına sahip gizemli bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi

Üçlü arka kamera kurulumuna ve ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sahip orta seviye bir Vivo cihazı Çinli sertifikasyon kurumu TENAAA'nın web sitesinde görüntülendi. Detaylar haberimizde.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun 1913A/T model numarasına sahip olan ve henüz ismini bilmediğimiz  orta seviye bir akıllı telefon modeli Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi. Cihazın teknik özelliklerinden büyük bir kısmı ve görselleri ortaya çıktı.
Cihazın TENAA üzerinde ortaya çıkan teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; model, 6.38 inç genişliğinde ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihaz, son günlerde orta ve giriş seviye modellerin büyük çoğunluğunda görmeye alışık olduğumuz tarzda su damlası biçiminde bir çentikle geliyor. Ek olarak cihaz ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip.
2.0Ghz hızında çalışan, sekiz çekirdekli bir yonga setinden gücünü alan cihaz, 4 GB ve 6 GB'lık iki adet RAM kapasitesi seçeneği ve microSD kart ile arttırılabilen 128 GB'lık dahili depolama alanı ile geliyor.
16+8+2 MP çözünürlüklerinde üç adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, 16 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörüne sahip. 4.390 mAh gücünde bir batarya ile gelecek olan cihaz, FunTouch UI tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
159.53 x 75.23 x 8.13mm ölçülerinde ve 179 gram ağırlığında olan cihazın gece mavisi dışında hangi renk seçenekleri ile alıcı bulacağını henüz bilmiyoruz.
Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili de henüz herhangi bir fikrimiz yok ancak bu ay içerisinde veya gelecek ayın başlarında tanıtılacağı tahmin ediliyor.
https://www.gizmochina.com/2019/06/16/vivo-v1913a-t-full-specifications-and-images-leaked-on-tenaa/ Yorum Yaz
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