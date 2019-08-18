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V1930A / T model numarasına sahip orta seviye bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi

Yalnızca model numarası bilinen orta seviye bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi. Cihaz, 5.000 mAh'lik bir batarya, 1.95Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci ve HD+ bir ekranla geliyor.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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V1930A / T model numarasına sahip orta seviye bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi
 
V1930A / T model numarasına sahip orta seviye bir Vivo modeli Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi. Model ismi henüz ortaya çıkmamış olan cihazın tüm teknik özellikleri ve görüntüleri TENAA kayıtlarında ortaya çıktı.
Cihazın TENAA üzerinde ortaya çıkan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, V1930A / T, 6.358 inç genişliğinde ve 720 x 1544 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihaz ismi henüz ortaya çıkmamış olan, 1.95 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir yonga setinden güç alıyor. 3 GB'lık bir RAM'e sahip olan cihaz, microSD kart ile arttırılabilen 64 GB'lık dahili depolama alanı ile alıcı bulacak.
Cihazın arka kamera kurulumunda 13 megapiksellik + 2 megapiksellik iki adet arka kamera sensörü ve ön tarafta 8 megapiksellik bir ön kamera sensörü bulunuyor. Arka kamera kurulumunun hemen altında yer alan bir tane de fiziksel parmak okuyucuya sahip.
5.000 mAh'lik hızlı şarj desteğine sahip olmayan bir bataryayla gelen cihaz, FunTouch OS tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Vivo V1930A/T, kısa zaman önce TENAA'da listelenmiş olan Vivo V1928A / T'nin alt varyantı gibi görünüyor. Vivo V1928A/T de 6.358 inçlik HD + bir ekran ve 5.000 mAh'lik bir batarya ile geliyordu. 2.0GHz hızında çalışan sekiz bir çekirdekli bir işlemciden gücünü alan cihaz, 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama seçenekleriyle geliyordu. Cihazda 13 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksellik sensörlerden oluşan üçlü arka kamera kurulumu ve 8 megapiksellik bir özçekim kamerası yer alıyordu.

https://www.gizmochina.com/2019/08/18/vivo-v1930a-t-full-specifications-leaked-on-tenaa/ Yorum Yaz
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Yalin_ 1 sa. yeni yorumcu
Arkadas Her Ay Bir Model Cikariyor Bu Oppo ve Vivo.bakalim Nereye Kadar Gidecek Bu is.
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