V1930A / T model numarasına sahip orta seviye bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi

V1930A / T model numarasına sahip orta seviye bir Vivo modeli Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi. Model ismi henüz ortaya çıkmamış olan cihazın tüm teknik özellikleri ve görüntüleri TENAA kayıtlarında ortaya çıktı.

Cihazın TENAA üzerinde ortaya çıkan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, V1930A / T, 6.358 inç genişliğinde ve 720 x 1544 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihaz ismi henüz ortaya çıkmamış olan, 1.95 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir yonga setinden güç alıyor. 3 GB'lık bir RAM'e sahip olan cihaz, microSD kart ile arttırılabilen 64 GB'lık dahili depolama alanı ile alıcı bulacak.

Cihazın arka kamera kurulumunda 13 megapiksellik + 2 megapiksellik iki adet arka kamera sensörü ve ön tarafta 8 megapiksellik bir ön kamera sensörü bulunuyor. Arka kamera kurulumunun hemen altında yer alan bir tane de fiziksel parmak okuyucuya sahip.

5.000 mAh'lik hızlı şarj desteğine sahip olmayan bir bataryayla gelen cihaz, FunTouch OS tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2019/08/18/vivo-v1930a-t-full-specifications-leaked-on-tenaa/

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, kısa zaman önce'da listelenmiş olan'nin alt varyantı gibi görünüyor.debir ekran ve'lik bir batarya ile geliyordu.hızında çalışan sekiz bir çekirdekli bir işlemciden gücünü alan cihaz,depolama vedepolama seçenekleriyle geliyordu. Cihazdasensörlerden oluşan üçlü arka kamera kurulumu vebir özçekim kamerası yer alıyordu.