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VW Grubu elektrikli araçlar ve otonom teknolojisi için 34 milyar euro harcayacak

Diğer pek çok firma gibi geleceğini elektrikli araçlar ve otonom sürüşten yana yönlendiren Volkswagen, 2022 yılına kadar bu amaç doğrultusunda 34 milyar dolar harcayacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yaşanan dizel skandalı sonrası yatırımlarının büyük çoğunluğunu elektrikli araçlar yönünde yapmaya başlayan Volkswagen, otonom sürüş alanında da söz sahibi olmaya çabalıyor. Alman firma dün yaptığı duyuru ile elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojisi ile ilgili planlarının detaylarını açıkladı.
Şu andan itibaren 2022 yılına kadar elektrikli ve otonom araçların geliştirilmesine 34 milyar euro yatırım yapacağını duyuran VW, yeni mobilite hizmetlerine de yatırım yapacak. Bu harcanacak olan paranın büyük çoğunluğunun VW Grubundaki araçların elektriklendirilmesi ve hibrite geçişi için harcanması planlanırken, fabrikalar da bu kapsamda geliştirilecek.
Bu stratejinin bir parçası da VW'nin birçok üretim tesisinin yenilenmesi ve işgücünün çoğunun yeniden eğitimi anlamına geliyor. 2018 yılına kadar strateji kapsamında 3 önemli hedef belirleyen VW; bu bağlamda Zwickau fabrikasını tamamen elektrikliye ayıracak, 2018 sonundan itibaren tüm Passat ailesini Emden tesislerinde toplayacak ve gelecek nesil ile birlikte Golf ailesi Wolfsburg'da birleşecek.
Denetleme Kurulu toplantısında konuşan VW CEO'su Matthias Müller "Şu anda planlama aşamasının onaylanmasıyla Volkswagen'i elektrikli ulaşımda 2025 yılına kadar dünyanın en büyük oyuncusu yapmanın temelini atıyoruz" şeklinde konuşurken, yaptıkları çeşitli önemli yatırımlarla otomobili yeniden keşfettiklerini söylüyor.

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Mand1ra_Hekimi 1 yıl en beğenilen
Adamların yatırımı bizim ekonomimiz kadar
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KalemKolik 1 yıl
Bataryada sahtekarlık yaparlar
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uzakdağ 1 yıl
sadece bir şirketin sadece bir kalem yatırımı için ayırdığı paraya bak. almanya bütçesi her sene milyarlarca euro fazla verir tabi.sonra ekonomisi patlak,arabadan aldığı vergiyle geçinmeye çalışan bir hükümetin "merkel ayağını denk al" demesi ne kadar trajikomik oluyor. adamların ekonomisi almış yürümüş bizimkiler hala viyana kapılarına dayanmıştık bir zamanlar deyip dursunlar.
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2jz1993 1 yıl
Suriyelilere ve saraya yapılan yatırımla bir ekonomi kurulur....
Hala geliştik filan ağzınızda geveleyin,adamlar tipi top gibi oynatır
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BekirHan 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kerim5100 1 yıl
Bizimkiler anca almasını bilir. Alınandan 2 araçlık vergi alınınca yapmaya ne gerek var ki :/
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redferrari 1 yıl
vw bana 4 milyar euro ver uzayda adı das auto olan gezegen oluşturayım,,
elektirikli aracım olsaydı, afyondan kaymak, çaycumadan manda yoğurdu, karstan kaşar almaya giderim,,
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stalker(1979) 1 yıl
Elektrikli otomobil furyasını ucundan da olsa yakalamamız lazım. Bunu da kaçırırsak başka bir teknolojinin gelmesini bekleriz artık :(
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pCkOpAtuS 1 yıl
5 yılda 34 milyar Euro harcayacaklar , bu sadece elektrikli araçlar ve otonom için.Bakalım bizim yerli otomobil markası ne kadara mal olacak
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KalemKolik 1 yıl
Bataryada sahtekarlık yaparlar
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Tesla nın yeni tanıttığı araçtan sonra az bile bu miktar ben hala 1.9 sn 0-100 deyim
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kadirirdem 1 yıl smsngneveriphone4ever
Elon onu güncellemelerle 1 sn yapar merak etme.
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Nightmare70 1 yıl
Sadece Audi elektrikli araçlar için 10 Milyar Euro ayırdı. 5. Seviye konsept otonom aracını tanıttı.
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