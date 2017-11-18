VW Grubu elektrikli araçlar ve otonom teknolojisi için 34 milyar euro harcayacak

Yaşanan dizel skandalı sonrası yatırımlarının büyük çoğunluğunu elektrikli araçlar yönünde yapmaya başlayan Volkswagen, otonom sürüş alanında da söz sahibi olmaya çabalıyor. Alman firma dün yaptığı duyuru ile elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojisi ile ilgili planlarının detaylarını açıkladı.

Şu andan itibaren 2022 yılına kadar elektrikli ve otonom araçların geliştirilmesine 34 milyar euro yatırım yapacağını duyuran VW, yeni mobilite hizmetlerine de yatırım yapacak. Bu harcanacak olan paranın büyük çoğunluğunun VW Grubundaki araçların elektriklendirilmesi ve hibrite geçişi için harcanması planlanırken, fabrikalar da bu kapsamda geliştirilecek.

Bu stratejinin bir parçası da VW'nin birçok üretim tesisinin yenilenmesi ve işgücünün çoğunun yeniden eğitimi anlamına geliyor. 2018 yılına kadar strateji kapsamında 3 önemli hedef belirleyen VW; bu bağlamda Zwickau fabrikasını tamamen elektrikliye ayıracak, 2018 sonundan itibaren tüm Passat ailesini Emden tesislerinde toplayacak ve gelecek nesil ile birlikte Golf ailesi Wolfsburg'da birleşecek.

Denetleme Kurulu toplantısında konuşan VW CEO'su Matthias Müller "Şu anda planlama aşamasının onaylanmasıyla Volkswagen'i elektrikli ulaşımda 2025 yılına kadar dünyanın en büyük oyuncusu yapmanın temelini atıyoruz" şeklinde konuşurken, yaptıkları çeşitli önemli yatırımlarla otomobili yeniden keşfettiklerini söylüyor.