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Valve ilk sanal gerçeklik demosunu HTC Vive için duyurdu

Valve sanal gerçeklik alanındaki ilk teknoloji demosu maiyetindeki oyunu "The Lab"i duyurdu. Bu demo muhtemelen HTC Vive'a oyun geliştirecek stüdyolara örnek oluşturacak.
3 yıl
2,4b
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2
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Valve ilk sanal gerçeklik demosunu HTC Vive için duyurdu
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Valve ve HTC işbirliği ile geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive yakında piyasaya çıkacak. Son dönemlerde oyunlardan çok Steam ile ilgilenen Valve de bu platform için ilk sanal gerçeklik oyununu duyurdu. Bu oyun aslında bir çeşit teknoloji demosu diyebiliriz.
Valve'ın ünlü oyunu Portal'in dünyasında geçen "The Lab" adlı teknoloji demosunun içeriği tam olarak bilinmiyor, ama karşımızda uzun soluklu bir deneymin olmayacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen Silent Hills benzeri o dünyayı tanıtan bir demo oyunla karşılaşacağız.
İlkbahar'ın sonunda Steam'de yayınlanacak olan The Lab ücretsiz olarak sunulacak. Muhtemelen geliştiriciler HTC Vive'ın teknolojisini bu demo sayesinde daha iyi anlayacaklardır. Önümüzdeki hafta San Francisco'da düzenlenecek GDC 2016'da (oyun geliştiricileri konferansı) bu demoyu daha yakından görebileceğiz.

http://www.tweaktown.com/news/50917/valves-first-vr-game-announced-the-lab-ready-htc-vive/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Halilowich 3 yıl
Half Life 3 VR ile gelebilir birkaç seneye.
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VulonViing 3 yıl
Başarılı sonuç ortaya çıkarsa Valve çok ilginç yeniliklere imza atabilir. Şimdilik hayal ama VR destekli bir Half-Life oyunu neden olmasın :D
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