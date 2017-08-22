Verizon ve Ericsson mobilde 1Gpbs barajını aştı

Dördüncü nesil iletişim teknolojileri yani 4G hayatımıza girdiği günden beri 1Gbps veri indirme hızlarını konuşuyoruz. Ne var ki bu hızlar teorik ve gerçek hayatta henüz mümkün değil. Firmalar bu seviyeye erişebilmek için testlerini sürdürüyor. Verizon ve Ericsson ticari olarak 1Gbps sınırını aştı.

Altyapı gelişiyor

LTE teknolojisinin daha da geliştirilmesi adına yapılan çalışmalar 5G altyapıları adına da önem taşıyor. ABD’li operatör Verizon ve telekom üreticisi Ericsson uzun süredir çalışmalar yapıyor. Qualcomm’un Cat. 18 LTE modemi Snapdragon X20 tabanlı test cihazında yapılan denemelerde 1.07Gbps sınırına ulaşıldı.

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Testlerde 3 adet ayrı alıcı ve verici frekansları kullanan frekans taşıyıcılardan destek alınmış. Ayrıca aynı anda 12 LTE veri aktarım kanalı kullanılmış. Yine hem baz istasyonunda hem de test cihazında her frekans taşıyıcı için 4x4 MIMO çoklu anten dizilimine yer verilmiş.

Elbette 1Gbps hız hemen ticari kullanıma sunulacak seviyede değil. Qualcomm’un Snapdragon X20 modemi buna hazır olsa da baz istasyonu tarafında test ortamındaki şartların sağlanması gerekiyor. Ancak bundan sonra mobil cihaz kullanıcılarının bu seviyeleri deneyimlemesi mümkün olacak.