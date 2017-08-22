Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Verizon ve Ericsson mobilde 1Gpbs barajını aştı

Son kullanıcıya mobil iletişim altyapısında 1Gbps hızlarını sunabilmek için çalışmalar devam ediyor. Verizon ve Ericsson yaptıkları testlerde 1Gbps sınırını aştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,4b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dördüncü nesil iletişim teknolojileri yani 4G hayatımıza girdiği günden beri 1Gbps veri indirme hızlarını konuşuyoruz. Ne var ki bu hızlar teorik ve gerçek hayatta henüz mümkün değil. Firmalar bu seviyeye erişebilmek için testlerini sürdürüyor. Verizon ve Ericsson ticari olarak 1Gbps sınırını aştı.

Altyapı gelişiyor

LTE teknolojisinin daha da geliştirilmesi adına yapılan çalışmalar 5G altyapıları adına da önem taşıyor. ABD’li operatör Verizon ve telekom üreticisi Ericsson uzun süredir çalışmalar yapıyor. Qualcomm’un Cat. 18 LTE modemi Snapdragon X20 tabanlı test cihazında yapılan denemelerde 1.07Gbps sınırına ulaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2 karşınızda"

Testlerde 3 adet ayrı alıcı ve verici frekansları kullanan frekans taşıyıcılardan destek alınmış. Ayrıca aynı anda 12 LTE veri aktarım kanalı kullanılmış. Yine hem baz istasyonunda hem de test cihazında her frekans taşıyıcı için 4x4 MIMO çoklu anten dizilimine yer verilmiş.

Elbette 1Gbps hız hemen ticari kullanıma sunulacak seviyede değil. Qualcomm’un Snapdragon X20 modemi buna hazır olsa da baz istasyonu tarafında test ortamındaki şartların sağlanması gerekiyor. Ancak bundan sonra mobil cihaz kullanıcılarının bu seviyeleri deneyimlemesi mümkün olacak.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jon SNOW 37 2 yıl en beğenilen
1 GBİT HIZ 2GB KOTA PLATİNUM PAKET 24 AY KALMA SÖZÜNÜZE SADECE 70 TL
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deoks 2 yıl
4 gb internet paketimi saniyeler içinde bitirebileceğim ne güzel.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kill1033 2 yıl
Test ortamında bütün firmalar çılgın hızlara ulaşıyor. Fakat genele yayınca ne hikmetse 10'da 1'ini anca alıyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 2 yıl en beğenilen
1 GBİT HIZ 2GB KOTA PLATİNUM PAKET 24 AY KALMA SÖZÜNÜZE SADECE 70 TL
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derepaca 2 yıl Jon SNOW 37
Jon SNOW 37
1 GBİT HIZ 2GB KOTA PLATİNUM PAKET 24 AY KALMA SÖZÜNÜZE SADECE 70 TL


2GB çok ama
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
kimlere nasip ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SONEKTRA 2 yıl
Türk Telekom gigabit internete ulaşmıştı zaten. Bu yabancılar da çok geriden geliyor. Bu arada ey yazar başlığı yanlış yazmışsın. Düzeltme talep ediyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Martin Scorsese ve Todd Phillips'ten yeni Joker filmi 2 yıl Ariel, 1180 beygirlik bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor 2 yıl AccuWeather uygulamasının konum bilgilerini izinsiz sattığı anlaşıldı 2 yıl Toshiba'dan oyuncular ve profesyoneller için 8TB'lık sabit disk 2 yıl Samsung dünyanın en büyük QLED oyuncu monitörünü satışa sunuyor 2 yıl Samsung Note 8 lansmanı Türkçe simultane çeviriyle 23 Ağustos günü DH ekranlarında! 2 yıl Facebook'taki genç kitle Instagram ve Snapchat'e kayıyor 2 yıl Asus’tan dijital madenciler için 19 ekran kartı destekli çılgın anakart 2 yıl Prisma, teknolojisini diğer şirketlere satmak istiyor 2 yıl Güneş tutulması uzaydan işte böyle görüntülendi 2 yıl Çocukları cevap yazmaya zorlayan mesajlaşma uygulaması geldi 2 yıl Samsung'un akıllı sanal asistanı Bixby'nin arayüzü artık Türkçe! 2 yıl Android Oreo hangi cihazlara gelecek? Güncelleme nasıl yapılır? 2 yıl Mount & Blade II: Bannerlord için ilk multiplayer oynanış videosu yayınlandı 2 yıl The Crew 2'nin çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı 2 yıl Google, Google Asistan destekli kulaklıklar üzerinde çalışıyor 2 yıl Android Oreo ve Android Nougat arasındaki görsel farklılıklar 2 yıl iPhone 8'in arka panelindeki parmak izi tarayıcısı göründü [video] 2 yıl WhatsApp durum özelliklerine renkli bir güncelleme getiriyor 2 yıl Age of Empires IV duyuruldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Verizon ve Ericsson mobilde 1Gpbs barajını aştı Sonraki Xiaomi Redmi Note 5A resmiyet kazandı 2 yıl Threadripper 1950X profesyonel test "Maya 3D, Nuke ve Premiere Pro" 2 yıl The Sims 4'e yeni genişleme paketi geliyor: Kediler ve Köpekler 2 yıl Android 8.0 artık Oreo 2 yıl 2018 BMW M5, 600 beygir gücüyle artık resmi! 2 yıl WhatsApp'ın web sürümüne "Durum" özelliği geldi 2 yıl CRYENGINE ile elde edilen görseller gerçeğini aratmıyor 2 yıl Google ücretli haber aboneliğini test ediyor 2 yıl AMD’nin Raven Ridge mobil APU’ları benchmark testlerinde göründü 2 yıl Mobil Coffee Lake işlemciler duyuruldu 2 yıl Samsung Galaxy S9'un sadece %40'ında Qualcomm yonga seti yer alacak 2 yıl ETİD: Yurt dışı alışveriş siteleri ve sosyal medya satışları e-ticareti olumsuz etkiliyor 2 yıl Project Cars 2'nin ekran görüntüleri gerçeği aratmıyor 2 yıl Samsung yeni Galaxy A5 için çift kamera deniyor olabilir 2 yıl Türkiye'den gözlemlenemeyen tarihi güneş tutulmasını buradan canlı izleyin 2 yıl TRT bandrolündeki artışın telefon fiyatlarına etkisi 2 yıl Final Fantasy XV PC Versiyonu Doğrulandı 2 yıl Forza Motorsport 7'yi 4K 60FPS oynayabilmek için GTX 1080 ya da VEGA gerekiyor 2 yıl İstanbul'da Alarm: Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı yapıldı, Beykoz'da hortum çıktı! 2 yıl PlayStation hesapları hackendi: PSN veritabanının çalındığı iddia ediliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim