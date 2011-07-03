Video klip erişim ve paylaşım uygulaması VEVO, Windows Phone 7 platformuna geldi

Cep telefonu aracılığıyla müzik klibi izlemeyi sevenlere özel geliştirilen uygulamalardan VEVO, iOS ve Android işletim sisteminin ardından Windows Phone 7 platformunda da ''merhaba'' dedi.

3G veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla 50.000'den fazla müzik klibine erişim imkanı tanıyan VEVO aracılığıyla dinlediğiniz parçaları Facebook veya Twitter hesabınızdan arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan uygulamada en iyi görüntü kalitesi için elbette Wi-Fi bağlantısı öneriliyor.



http://blog.vevo.com/hello-windows/