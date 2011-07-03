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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Video klip erişim ve paylaşım uygulaması VEVO, Windows Phone 7 platformuna geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,4b
1
8
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu aracılığıyla müzik klibi izlemeyi sevenlere özel geliştirilen uygulamalardan VEVO, iOS ve Android işletim sisteminin ardından Windows Phone 7 platformunda da ''merhaba'' dedi.
3G veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla 50.000'den fazla müzik klibine erişim imkanı tanıyan VEVO aracılığıyla dinlediğiniz parçaları Facebook veya Twitter hesabınızdan arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan uygulamada en iyi görüntü kalitesi için elbette Wi-Fi bağlantısı öneriliyor.

http://blog.vevo.com/hello-windows/ Yorum Yaz
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séquestre 8 yıl
Güzelmiş , wp7 lilere hayırlı olsun..
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séquestre 8 yıl
Güzelmiş , wp7 lilere hayırlı olsun..
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umutarslan.com 8 yıl
napolyon94
saydin mi ?

-say len
- lüfer,çupra,mezgit,hamsi, eee lüferi saymış mıydım???
:D:D
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napolyon94 8 yıl
saydin mi ?
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..Knight.. 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sayan var.
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..Knight.. 8 yıl
25001. uygulama oluyor sanırım :)


Şu anda toplamda 25.076 uygulama görülüyor.
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Mimar SaNAN 8 yıl
windows androidi yer bence
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Klasör.:X:. 8 yıl
25001. uygulama oluyor sanırım :)
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