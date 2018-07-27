Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Virgin Galactic, test uçuşunda yükseklik rekoru kırdı "Uzay turizmine doğru"

Virgin Galactic dün gerçekleştirilen üçüncü test uçuşunda tam 52 kilometre yüksekliğe çıktı. Yeni bir irtifa rekoruna imza atan şirket ilk kez atmosferin mezosfer tabakasına ulaşmayı başardı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
4,4b
1
7
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzay turizmini bu yıl sonuna doğru başlatmak isteyen Virgin Galactic, test uçuşlarına hızla devam ediyor. VSS Unity isimli uzay aracının üçüncü gazlı uçuşunu gerçekleştiren şirket, tam 52 kilometre yüksekliğe çıkarak yeni bir irtifa rekoruna imza attı.

Kaliforniya eyaletinin Mojave Çölü'nde gerçekleştirilen denemede VSS Unity, White Knight isimli taşıyıcı uçağıyla birlikte yaklaşık 14 kilometre yüksekliğe çıkarıldı. Sonrasında taşıyıcı uçağından ayrılan uzay aracı roket motorlarını 42 saniye boyunca çalıştırarak Mach 2.47 hızına ulaştı. Sesten neredeyse iki buçuk kat daha hızlı hareket eden VSS Unity ve iki pilotu, maksimum 52 kilometre yüksekliğe çıktı ve böylece 100 kilometre olarak kabul edilen uzay sınırını da yarılamış oldu.



Uçuşun en başından sonuna kadar nefes kesici bir deneyim olduğunu belirten VSS Unity pilotu David Mackay,"Unity'nin roket motorları yine muhteşem bir performans ortaya koydu. Kokpitteki iki pilot olarak daha önce bu kadar yükseğe çıkmamıştık. Dünya'nın gökyüzünden görüntüsü gerçekten de olağanüstüydü." sözlerini kullandı.

Virgin Galactic önümüzdeki aylarda test uçuşlarına çıkmaya devam edecek. Şirket ilk resmi uçuşlara başlamadan önce VSS Unity'nin motorlarını en az 60 saniye boyunca çalıştırmayı ve 100 kilometrelik uzay sınırına ulaşmayı hedefliyor.

SpaceShipTwo'nun yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına yaklaşık 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e konuşan şirket kurucusu Richard Branson, şu ana kadar tam 800 kişinin uzay turları için kaydolduğunu ve ücretlerini de ödediğini söylemişti. Şirketin ilk resmi uçuşuna bu yıl sona ermeden çıkacağını ifade eden Branson, kendisinin de astronot eğitimi aldığını ve bu uçuşta bizzat yer alacağını belirtiyor.

https://edition.cnn.com/travel/article/virgin-galactic-space-test-flight/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nightmare70 10 ay
Sırtındaki tasarım çok anlamlı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 10 ay
4 dakika yerçekimsiz uzay bileti fiyatı 90,000 dolardı en son.
öyle tam gidim uzayda 1 hafta kalim falan 10-20 milyonu bayılması gerekir babayiğitin.
türkiyede yok mu var esas siz bunu haber yapın.
ali şen türkiyede uzay yolculuğu için geçen sene sıraya girmişti. bu arada türkiyede uzaya çıkan ilk kişi bir kadın. bunlarıda haber yapın lütfen. ille herşey reklam parası vereni haber yapmak değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miralay Kaplan 10 ay cabriyo
Amerikayı keşfettiler, hızını alamadılar uzaya kadar keşifi devam ettirdiler evet.
Sallıyonuz bari destekli sallayın. Türkleri uzaya da çıkardınız ya daha ne diyim.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Görelilik Kuramı ilk kez kara delik etrafında gözlendi 10 ay OneDrive'ın Android uygulaması artık parmak izi kilidini destekliyor 10 ay ABD ordusundan eSpor hamlesi: Street Fighter V turnuvası düzenliyor 10 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin yeni görselleri paylaşıldı 10 ay Accenture, verilerini Blockchain ile depolayacak 10 ay 42.000 yıllık donmuş solucanlar hayata döndürüldü 10 ay Dün geceki 'Kanlı' Ay tutulmasından muhteşem kareler 10 ay Apple, sel felaketinde hasar gören ürünleri ücretsiz tamir edecek 10 ay SATA fiyatına NVMe SSD! "Toshiba OCZ RC100 incelemesi" 10 ay Honor Note 10, 5.000 mAh kapasiteli devasa bir pille gelebilir 10 ay Apple Store uygulamasına sesli arama özelliği geldi 10 ay Galaxy X ismi oyuncu odaklı telefonlara verilebilir 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 4 10 ay İngiltere’de medikal esrar kullanımı yasallaşıyor 10 ay Nintendo yeni Labo oyun kitini duyurdu 10 ay Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Huawei Honor 9 Lite satılacak 10 ay Telegram ICO'lar için kimlik doğrulama hizmeti sunuyor 10 ay Origin Access Premier üyelik dönemi başlıyor: İşte fiyatı 10 ay Nvidia ekran kartı alana SSD hediye ediyor 10 ay Apple'ın otonom aracı yolcuların stres seviyesine göre gidecek 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Virgin Galactic, test uçuşunda yükseklik rekoru kırdı "Uzay turizmine doğru" Sonraki Chrome tüm HTTP siteleri "Güvenli değil" olarak işaretlemeye başladı 10 ay Beynimizdeki dev nöronlar algılarımızı nasıl etkiliyor? 10 ay Google Chrome'un yeni materyal tasarımlı arayüzüne nasıl geçilir? 10 ay Qnap TS-228A NAS İncelemesi ''Küçük Boyutu İle Rakiplerinin En Güçlüsü'' 10 ay Samsung Galaxy Note 9'un S Pen'i tüm renkleriyle sızdı 10 ay Kurban Bayramı'nda Uygun Fiyatlı Otobüs veya Uçak Bileti Nasıl Bulunur? 10 ay BRICS banklarından Blockchain konsorsiyumu 10 ay IBM'nin yapay zekası ''yanlış kanser tedavisi'' öneriyor 10 ay Nintendo Switch ve oyunlarının Türkiye fiyatları açıklandı 10 ay OPPO'dan çok yakında 10 GB RAM'li telefon geliyor 10 ay Karaciğer fonksiyon bozukluğu Alzheimer hastalığına ve bilişsel bozukluklara neden oluyor 10 ay Huawei, Samsung'u sollayarak ilk katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor 10 ay Yaşlandığımızda kilo almanın suçlusu yavaşlayan metabolizma değil 10 ay İlk 4K G-Sync HDR monitörü ülkemizde de satışa sunulacak 10 ay Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta? 10 ay İsveç, orman yangınına bombayla müdahale etti 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 3 10 ay Sürücüsüz araçlar insanları önce alışverişe götürüyor sonra da eve bırakıyor 10 ay Windows 10, bilgisayarınıza yüklenecek güncellemeleri yapay zeka ile zamanlayacak 10 ay Facebook'un değer kaybı tarihe geçti: ABD borsalarında bir ilk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim