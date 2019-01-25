Volkswagen beş milyonuncu Tiguan'ı banttan indirdi

Volkswagen, Wolfsburg'daki fabrikasında beş milyonuncu Tiguan'ın üretildiğini açıkladı. Alman otomobil devi bu kilometre taşına tam on bir yılın ardından ulaştı.

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Tiguan üretimi, 2007 yılında Wolfsburg'daki ana tesiste başlamış ve ilk tam yılda montaj hattından 120.000'den fazla araç çıkmıştı. 2015 yılına kadar dünya çapında 500.000'den fazla Tiguan satıldı.

2017'de Tiguan Allspace geldi

İkinci nesil Tiguan, 2016 yılında markanın MQB platformunda üretilen ilk SUV'si olarak tanıtıldı. 2017'de ise model aralığına Tiguan Allspace katıldı. Aynı yıl 700.000'den fazla Tiguan satışı gerçekleştirildi.

2018 yılı ise yaklaşık 800.000 satışla SUV adına en parlak yıl oldu. Tiguan ve Tiguan Allspace şu anda Almanya, Çin, Meksika ve Rusya'da üretiliyor. Volkswagen büyüme stratejisine önemli bir katkı sağlayan SUV'sini dünyadaki en önemli pazarlarda satıyor.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-celebrates-five-millionth-tiguan-4591