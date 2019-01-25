Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen beş milyonuncu Tiguan'ı banttan indirdi

Alman otomobil devi Volkswagen, Wolfsburg tesisind beş milyonuncu Tiguan'ın üretildiğini duyurdu. 2007'de piyasaya sürülen SUV markanın büyüme stratejisine önemli bir katkıda bulundu.
3 ay
3,3b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volkswagen, Wolfsburg'daki fabrikasında beş milyonuncu Tiguan'ın üretildiğini açıkladı. Alman otomobil devi bu kilometre taşına tam on bir yılın ardından ulaştı.
Ayrıca Bkz. "Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek"
Tiguan üretimi, 2007 yılında Wolfsburg'daki ana tesiste başlamış ve ilk tam yılda montaj hattından 120.000'den fazla araç çıkmıştı. 2015 yılına kadar dünya çapında 500.000'den fazla Tiguan satıldı.

2017'de Tiguan Allspace geldi

İkinci nesil Tiguan, 2016 yılında markanın MQB platformunda üretilen ilk SUV'si olarak tanıtıldı. 2017'de ise model aralığına Tiguan Allspace katıldı. Aynı yıl 700.000'den fazla Tiguan satışı gerçekleştirildi.
2018 yılı ise yaklaşık 800.000 satışla SUV adına en parlak yıl oldu. Tiguan ve Tiguan Allspace şu anda Almanya, Çin, Meksika ve Rusya'da üretiliyor. Volkswagen büyüme stratejisine önemli bir katkı sağlayan SUV'sini dünyadaki en önemli pazarlarda satıyor.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-celebrates-five-millionth-tiguan-4591 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TITAN 3 ay en beğenilen
yalan yok tiguan güzel araç ama türkiye'de aşırı kazık eğer amerika norveç ingiltere gibi bir yerde yaşıyorsanız çok uygun fiyatlara alabiliyorsunuz
yalan yok tiguan güzel araç ama türkiye'de aşırı kazık eğer amerika norveç ingiltere gibi bir yerde yaşıyorsanız çok uygun fiyatlara alabiliyorsunuz
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 ay
2007'den 2015'e kadar toplam 500 bin adet satilmis, 8 senede.
Akabinde 2017'de sadece 1 senede 700 bin adet satilmis.
2018'de 800 bin adet satilmis.
8 senede 500 bin satilirken 1 senede 800 bin satilir olmus. Bu nasil bir buyume hizidir...
2007'den 2015'e kadar toplam 500 bin adet satilmis, 8 senede.Akabinde 2017'de sadece 1 senede 700 bin adet satilmis.2018'de 800 bin adet satilmis....
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matador_mirkhan 3 ay V4LKyR
Toplamı yinede 5 milyon değil, nerde terslik var?
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sarı Mucit 3 ay
konfor arıyorsanız suvdan uzak durun
araçlarda etiket değerleri de yazmalı
motor sesi alması
yol sesi
sarsıntı ölçümü: konforu
bunlar da tıpkı lastik etiket değeri gibi aracların kataloğunda olmalı
araçları inceleyenler cep telefonu ile bile bunu ölçebilir
DB meter ses ölçüyor android programı
vibration meter ise titreşimi ölçüyor
ortalama değeri de veriyor
aynı parkurda hepsi de ölçülüp en konforlu araç hangisiymiş bulunur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 ay
bu sınıfta çok araç kullandım.tiguan malzeme kalitesi,konfor,iç hacim,yol tutuş ve motor olarak herşeyiyle en başarılı araç.arazi kullanımı beklentiniz yoksa pişman olmazsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hunharca Eleştiri 3 ay
Banttan kaldırsaydı daha iyi olurdu.
2. elde VW olmasına rağmen zayıf oolan bi araba ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyinsis 3 ay Hunharca Eleştiri
bütün suv'ların 2. eli zayıftır ama yine de 2. elde en az değer kaybeden suv tiguan'dır. yani ehveni şerdir. otomatik dizeli olaydı 2. eldeki değer kaybına rağmen direk tiguan alırdım. o kadar hoşuma giden bir araç. çok başarılı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BOLDVIPER 3 ay
bu arabanın fulüne bindim, aşırı konforsuz ve yol sesi alıyor, böbrek taşı olan rahat düşürür içerde
yahu neden bu kadar sert olur bi araç
galiba vw golf ve passat dışşında aynı konforu veremıyor
tabi birde tiguanın abisi var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aaguler 3 ay
Tiguan model adlı tenekenin trendline (halk adıyla boşline) donanımında hız sabitleyici yok. Y O K.
Yağmur sensörü de yok, Y O K.
İlginç gelecek belki ama far sensörü de yok, evet evet yok.
Arkanızdan gelen uzun farlarını yakan bir araç gelirse kenara çekin ve geçmesini bekleyin, çünkü kararan ayna da yok.
Enektarsız giriş/çalıştırma derseniz söz de full donanımında bile yok. Bahsi geçen bu aracı herhangi bir şekilde öven / öneren kişinin lisede mantık derslerine, okulun kantincisi girmiş olmalı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdal85 3 ay
3 sene önce aracımızı servise bıraktık sonra bayideki araçlara da bakalım dedim yeni kasasını ilk kez orda gördüm araçda 110 bin tl yazıyordu indirim ile 100 bine alırım dedim kendi kendime. Çocuk doğsun ilk önce dedik dünyanın birbin türlü hali var... Sonuç çocuk oldu sonra fiyatlar arttı uçtu gitti... ah o günden beri içimde kaldı tam bize göre idi... Bu vergiler ile bu kur ile zor artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 3 ay
Şu araç uğruna Yeti'yi kurban etmeseydi 50 milyonuncu Yeti'yi banttan indirmişti şimdiye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyinsis 3 ay
otomatik dizeli olaydı türkiye suv piyasası yıkılırdı. ben mesela tiguan alırdım direk benzinli olmasa. benzinli olmasına rağmen çok düşündüm ve alamadığım için üzüldüm. tipi, iç hacmi kalitesiyle rakipsiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 ay
Cep yakıyor bu araç..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Polestar191 3 ay
Eski nesli guzel konforlu sessiz rafine bir aracti fakat yeni nesli cok sert ve kullanimi keyifsiz anlamadigim bi sekikde mqb platformunda yukselen araclarin ciddi yok tutus ve konfor noksanligi var
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydancan 3 ay Polestar191
Selam,
Hocam bu yorumun kaynağı nedir.
Kişisel deneyiminiz mi,test sitelerinden alınma mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3286 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, Volkswagen ve
6 etiket daha üretim tiguan beş milyon Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde 3 ay Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu 3 ay Microsoft Office, Mac App Store'da kullanıma sunuldu 3 ay Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor 3 ay Huawei'in orta segment telefonları hangi özelliklere sahip? 3 ay ABD’li 15 senatör, operatörlerin telefon konumlarını satması skandalının araştırılmasını istiyor 3 ay Gelecek Apple Watch modelleri biyolojik tehlikeleri tespit edebilir 3 ay Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu 3 ay 2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi 3 ay Müjde! Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı 3 ay Olympus OM-D E-M1X aynasız kamera duyuruldu 3 ay Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci 3 ay Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha 3 ay Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı 3 ay Waymo, Michigan'da otonom araç fabrikası kuruyor 3 ay Huawei’nin katlanabilir 5G telefonu MWC 2019 fuarında tanıtılacak 3 ay Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek 3 ay 48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor 3 ay Ödüllü Farming Simulator eSpor turnuvası başlıyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen beş milyonuncu Tiguan'ı banttan indirdi Sonraki NASA, Ultima Thule'un şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı 3 ay Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı 3 ay Sapphire Radeon VII ekran kartı satışa çıkıyor 3 ay Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek 3 ay Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak? 3 ay Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay Twitter, karanlık modu daha da koyulaştıracak 3 ay LG ilk 5G özellikli telefonunu gelecek ay tanıtacak 3 ay Amazon'un teslimat robotları hizmete başlıyor 3 ay Telefondan daha küçük fotoğraf yazıcısı | Canon Zoemini 3 ay Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı 3 ay Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak 3 ay BenQ uygun fiyatlı ev sinema projeksiyon cihazını duyurdu 3 ay Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı 3 ay Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de engellendi 3 ay Philips'de işler değişiyor | Özel video 3 ay Apple, pil geliştirme biriminin başına Samsung'dan önemli bir ismi getirdi 3 ay Trafikte "maket trafik polisi" dönemi başlıyor 3 ay Intel’den Drone ve robotlar için RealSense kamerası 3 ay Skoda yeni crossover modelinin adını koydu: Skoda Kamiq Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim